Сенат США одобрил вступление Финляндии и Швеции в НАТО. В среду, 3 августа, верхняя палата Конгресса подавляющим большинством проголосовала за расширение Североатлантического альянса: 95 сенаторов выступили за увеличение числа стран - участников блока, и лишь один - против. "Это историческое голосование является важным сигналом неизменной, беспристрастной приверженности Соединенных Штатов НАТО и готовности нашего альянса к вызовам сегодняшнего и завтрашнего дня", - заявил президент США Джозеф Байден.

Таким образом, уже 23 из 30 государств - членов НАТО, в том числе Германия, согласились на прием Финляндии и Швеции. Документы об их вступлении должны быть ратифицированы всеми участниками альянса. Только после этого обе североевропейские страны будут защищены статьей 5 Устава НАТО, описывающей принцип коллективной обороны.

Возражения Турции против присоединения Швеции и Финляндии

Швеция и Финляндия в мае отказались от традиционного нейтралитета на фоне военного вторжения России в Украину и подали заявления на вступление в НАТО. Альянс запустил процедуру приема двух стран в НАТО в конце июня после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снял возражения против присоединения Швеции и Финляндии к блоку.

Официальная Анкара требовала от Хельсинки и Стокгольма выдачи предполагаемых курдских экстремистов и подозреваемых в причастности к попытке госпереворота 2016 года. Позднее Эрдоган обвинил Швецию в невыполнении данных обещаний.

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