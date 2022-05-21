Расширение НАТО: откажется ли теперь и Австрия от нейтралитета?

Приняв решение о вступлении в НАТО, Швеция и Финляндия отказываются от нейтралитета, сохранявшегося десятилетиями. В Австрии пока такой шаг исключают. Федеральный канцлер Карл Нехаммер в очередной раз заявил об этом в апреле, незадолго до поездки в Москву, во время которой он пытался убедить президента РФ Владимира Путина остановить вторжение России в Украину. "Австрия была нейтральной, Австрия нейтральна и Австрия останется нейтральной", - подчеркнул тогда Нехаммер.

Однако позже, в середине мая, 55 известных жителей страны снова подняли эту тему. В открытом письме они призвали федерального президента Австрии Александера Ван дер Беллена провести независимую проверку вопроса о соответствии нейтралитета страны требованиям времени. "Предложения отказаться от нейтралитета неоднократно выдвигались с разных сторон, но результата они не давали, - говорит венский политолог Хайнц Гертнер. - Нет ни одной крупной партии, которая хотела бы этого, и население этого тоже не хочет".

Регулярные соцопросы показывают, что более 75 процентов австрийцев выступают за нейтралитет. Казалось бы, на этом тему можно было бы закрыть. И все же остается вопрос, почему нейтралитет Австрии выглядит таким непоколебимым, особенно если учесть, что Вена проводит более активную внешнюю политику, чем Швеция, Финляндия или даже Швейцария.

Почему Австрия сохраняет нейтралитет?

На протяжении веков Австрия была могущественной державой, которая назначала императора Священной Римской империи и была какой угодно, но только не нейтральной. Позже, в XIX веке, сформировалась Австрийская монархия, которая в 1867 году стала двуединой Австро-Венгрией, охватывавшей большую часть Балкан и доходившей до территории нынешней Украины.

После поражения в Первой мировой войне по условиям Сен-Жерменского договора территория Австрии была урезана примерно до ее нынешних границ. Нейтральной, однако, страна стала лишь спустя десять лет после поражения во Второй мировой войне - 26 октября 1955 года по Австрийскому государственному договору.

В то время Австрия, как и Германия, была оккупирована четырьмя державами-победительницами во Второй мировой войне - СССР, США, Великобританией и Францией. "Нейтралитет был для Австрии единственным способом добиться вывода союзных войск, - объясняет Гертнер. - В то время Австрии даже угрожали постоянным разделом, подобно тому, как это произошло с Германией. Эту опасность удалось предотвратить благодаря консенсусу держав-победительниц - особенно Советского Союза и США - относительно нейтралитета Австрии".

Насколько нейтральна Австрия на самом деле?

Хотя Советский Союз в то время и согласился на нейтралитет Австрии, нет сомнений, что эта страна разделяет культурные ценности Запада, связанные с демократией и свободным рынком. Об этом говорит и тот факт, что в 1961 году Австрия стала государством-основателем Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Штаб-квартира МАГАТЭ в Вене

В то же время начиная с 1960-х годов столица Австрии Вена стала штаб-квартирой нескольких важных международных организаций, которые не принадлежали ни к одной из сторон холодной войны, включая Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), а также ряд подразделений ООН. Бруно Крайский, канцлер Австрии с 1970 по 1983 год, считал это лучшей стратегией в политике безопасности, чем наращивание военного потенциала страны.

Для политолога Гертнера в этом нет противоречия: "В конце концов, речь идет не о нейтральности мнения, а о военном нейтралитете". Австрийский государственный договор исключает, в частности, три вещи: военное вмешательство в конфликты в других странах, постоянное размещение иностранных войск на территории Австрии и вступление в военные союзы.

Тем не менее Советский Союз, как и Великобритания, долгое время выступал против вступления Австрии в Европейское сообщество - организацию-предшественницу Европейского Союза (ЕС). Обосновывалось это пунктом госдоговора, который исключал "союз с Германией" - даже экономический. Однако незадолго до падения Берлинской стены Австрия подала заявку на членство, которое и получила в 1995 году.

Нейтралитет Австрии и других европейских стран

В случае Швеции и Финляндии десятилетия нейтралитета были не более чем добровольной внешнеполитической доктриной. В свою очередь, Австрия и Швейцария обязаны соблюдать нейтралитет в соответствии с договорами, которые являются для них обязательными для исполнения согласно международному праву. Как и для Австрии, нейтралитет Швейцарии является результатом компромисса между великими державами: на Венском конгрессе, проходившем в 1814-15 годах, Франция, Австрия и Пруссия согласились отказаться от своих интересов на этой территории при создании там нейтральной конфедерации.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер во время визита в РФ

Однако между двумя альпийскими республиками есть и существенные различия: в отличие от Австрии, Швейцария никогда не была великой державой. До основания федеративного по сути государства в 1848 году конфедерация представляла собой более или менее свободное объединение малых суверенных государств.

"Швейцария сохраняет более пассивный нейтралитет, чем Австрия, - поясняет Гертнер. - Например, она традиционно не присоединяется к экономическим санкциям, не является членом Евросоюза и, соответственно, не участвует в общей внешней политике и политике безопасности ЕС. В свою очередь, Австрия гораздо активнее, чем Швейцария, выступает в качестве посредника при урегулировании международных конфликтов и участвует в миссиях "голубых касок" ООН".

Так нейтральна ли Австрия или нет?

Учитывая настроения в обществе и в политическом классе, вопрос о том, должна ли Австрия отказаться от своего нейтралитета, не стоит, констатирует политолог Гертнер: "Гораздо интереснее было бы провести дебаты о том, как Австрия станет интерпретировать свой нейтралитет в будущем".

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