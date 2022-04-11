 Зачем канцлер Австрии ездил к Путину и о чем с ним говорил | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 11.04.2022

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Европа

Зачем канцлер Австрии ездил к Путину и о чем с ним говорил

Австрийский канцлер Карл Нехаммер стал первым из европейских лидеров, побывавших у Владимира Путина после начала российского вторжения в Украину. DW - о подоплеке не бесспорного визита и его итогах.

Карл Нехаммер после встречи в Ново-Огарево

Карл Нехаммер после встречи в Ново-Огарево

"Разговор с президентом Путиным был очень прямым, открытым и жестким", - заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в понедельник, 11 апреля, сразу после встречи с президентом России в Ново-Огарево, продолжавшейся около полутора часов. По информации МИД Австрии, визит Нехаммера в Москву, куда он прилетел через Стамбул, был согласован с канцлером Германии, президентом Турции, главами Еврокомиссии и Европейского совета.

Знал о поездке и Владимир Зеленский, у которого австрийский канцлер был в прошлую субботу. "Если бы Зеленский был против, меня бы здесь не было", - заявил вечером в понедельник Нехаммер на пресс-конференции в австрийском посольстве.

Не бесспорный визит

Визит австрийского канцлера был отнюдь не бесспорным. Когда о предстоящей поездке первой сообщила немецкая бульварная газета Bild, Сеть просто взорвалась острой критикой и едкими насмешками. К числу самых безобидных на сайте salzburg24.at относилась такая: "Может ли Австрия хоть раз не позориться на мировой арене?" Еще один пользователь выразил опасение, как бы Австрии не пришлось снова выбирать канцлера, если Нехаммер хоть раз произнесет в Москве запрещенное слово "война".

Герхард Манготт

Герхард Манготт

Не было недостатка в критике и из уст вполне уважаемых австрийских политологов и политиков. Так, профессор международных отношений Инсбрукского университета, эксперт по России Герхард Манготт (Gerhard Mangott) не понимает, на что, собственно, рассчитывал Карл Нехаммер и не считает его решение поехать в Москву умным.

"Это будет использовано российской пропагандой: смотрите, мол, как председатель правительства западной страны меня (Путина. - Ред.) уважил. Нехаммер подарит Путину грандиозные телекадры", - уверен Манготт. Он напомнил о том, что и французский президент Эмманюэль Макрон, и канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), хотя и имеют на Путина больше влияния, но общаются с российским президентом исключительно по телефону именно потому, что не хотят создавать ему дополнительную телевизионную паблисити.

Депутат австрийского парламента Ева Эрнст-Джиджич из партии "зеленых" также считает, что "Путин воспользуется этим (визитом Нехаммера. - Ред.) для своей пропаганды". Ее парламентская коллега, лидер партии NEOS - Новая Австрия и Либеральный форум Беате Майнл-Райзингер напомнила, что в прошлом уже бывали случаи, когда Кремлю удавалось "запрягать" австрийских политиков в "пропагандистскую телегу".

Возможно, чтобы избежать именно этого, австрийская сторона перед поездкой канцлера в Москву настояла на том, чтобы его беседа с российским президентом проходила без присутствия телекамер.

Немецкий канцлер доволен действиями австрийского

А вот в официальном Берлине к поездке австрийского канцлера в Москву отнеслись положительно. "Мы поддерживаем любые дипломатические усилия, направленные на прекращение боевых действий в Украине и создание предпосылок для переговоров между Украиной и Россией", - заявила на правительственной пресс-конференции в понедельник, 11 апреля, заместительница официального представителя канцлера Кристиане Хоффман (Christiane Hoffmann).

Карл Нехаммер и Олаф Шольц во время встречи в Берлине 31 марта

31 марта Карл Нехаммер был в гостях у Олафа Шольца

Она подтвердила информацию о том, что еще в прошлую пятницу два канцлера обсуждали по телефону предстоящий визит Нехаммера, и Олаф Шольц приветствовал инициативу своего австрийского коллеги напрямую поговорить с Путиным в Москве.

Официальный Берлин рассматривает поездку канцлера Австрии в контексте всех дипломатических усилий, направленных на скорейшее достижение режима прекращения огня. Наша общая цель, говорят в правительстве Германии, - побудить Путина немедленно прекратить боевые действия.

Какие задачи ставил перед собой Карл Нехаммер

Об этом говорят и в Вене. Представитель австрийского правительства Данил Казак так описал три задачи, которые ставил перед собой Нехаммер.

Главная - содействовать прекращению военных действий. Во-вторых, на фоне ожидаемого наступления российской армии в Донбассе добиться организации гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий. А в-третьих, Нехаммер намеревался в беседе с Путиным поднять тему военных преступлений, совершенных российскими солдатами в Украине, и потребовать их независимого расследования.

Тела убитых в Гостомеле.

Гостомель. Как привлечь военных преступников к ответу?

Кроме того, канцлер Австрии давал понять, что готов посредничать в переговорах России и Украины. После начала российского вторжения он неоднократно подчеркивал приверженность своей страны политике военного - но не политического - нейтралитета, что, в принципе, говорит в пользу посреднической роли Вены. Военный нейтралитет с 1955 года закреплен в австрийском законодательстве, что было главным условием окончания послевоенной советской оккупации Австрии.

Канцлер и президент остались каждый при своем

Завышенных ожиданий у Нехаммера не было. "У нас нет никаких иллюзий", - говорили перед визитом в администрации австрийского канцлера, речь идет не о том, чтобы "вернуться с миром", а о достижении гуманитарных целей, о поддержании контакта. "Это не был дружеский визит", - сказал канцлер после встречи в Ново-Огарево на пресс-конференции в австрийском посольстве.

Карл Нехаммер на пресс-конференции в австрийском посольстве в Москве 11 апреля

Карл Нехаммер на пресс-конференции в австрийском посольстве в Москве 11 апреля

Федеральный канцлер несколько раз в беседе с прессой подчеркнул важность личных переговоров с Путиным. Причем не важно, телефонных или при встрече. По его словам, это необходимо, чтобы "лицом к лицу" с Путиным говорить ему правду о войне и несправедливости, которая творится в Украине. "Важен каждый голос, который доносит до Путина, как выглядит реальность за стенами Кремля", - объяснил политик.

В то же время Карл Нехаммер отметил, что не испытывает оптимизма по итогам прошедшей встречи. "Очевидно, что идет массивная подготовка к наступлению (российских войск. - Ред.) на востоке Украины", - заявил канцлер Австрии. Он также отметил, что разошелся с Путиным в том, как следует расследовать военные преступления. По его оценке, для этого нужно вмешательство международного сообщества, которому Путин, увы, не доверяет.

Нехаммер сказал Путину, что президент Украины Владимир Зеленский "хочет установить с ним прямой контакт, чтобы вести переговоры". Однако от президента России "заметной реакции не последовало". В то же время, по словам канцлера, Путин испытывает доверие переговорному формату в Стамбуле. По его словам, это значит, что существует "как минимум один формат, в котором можно достичь прогресса в мирных переговорах".

В ближайшее время Нехаммер пообещал проинформировать о разговоре с Путиным партнеров Австрии по ЕС и обсудить с ними дальнейшие шаги.

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    Автор: Николай Пермяков


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