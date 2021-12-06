 Новым канцлером Австрии стал Карл Нехаммер | Новости из Германии о Европе | DW | 06.12.2021

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Европа

Новым канцлером Австрии стал Карл Нехаммер

В Австрии приведен к присяге второй канцлер за последние два месяца. Первостепенной задачей новый глава правительства Карл Нехаммер объявил борьбу с коронавирусом.

Новый канцлер Австрии Карл Нехаммер в Вене

Новый канцлер Австрии Карл Нехаммер

После череды скандалов во время правления в Австрии Себастьяна Курца в этой стране приступил к работе второй федеральный канцлер за последние два месяца. Новым главой правительства Австрии стал бывший глава МВД Карл Нехаммер. В понедельник, 6 декабря, президент Александер Ван дер Беллен во дворце Хофбург в Вене привел к присяге нового главу правительства, который сменил на этом посту Александера Шалленберга, а также членов кабинета министров.

Шалленберг, возглавлявший правительство Австрии около двух месяцев после отставки Себастьяна Курца, вновь стал министром иностранных дел. Новым главой МВД стал Герхард Карнер, министром финансов - Магнус Бруннер, министром образования - Мартин Полашек. Тем самым 49-летний Карл Нехаммер стал пятым канцлером Австрии с 2016 года.

В первом выступлении на посту канцлера Австрии Нехаммер объявил первостепенной задачей своего правительства борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2. По его словам, необходим диалог, а также взаимодействие экспертов, профильных ведомств и оппозиции для выработки решений по выходу страны из локдауна. Необходимо срочно принять меры для того, чтобы найти предотвратить дальнейший раскол общества по вопросы противоэпидемических мер и вакцинации.

Отставки Курца и Шалленберга

2 декабря экс-канцлер Себастьян Курц объявил об уходе из политики, сложив с себя полномочия главы Австрийской народной партии (АНП). В тот же в отставку подал канцлер Александер Шалленберг, заявив, что функции председателя партии и главы правительства должны быть сосредоточены в одних руках. 3 декабря президиум правящей АНП избрал Карла Нехаммера председателем партии и выдвинул кандидатом в канцлеры.

Себастьян Курц в октябре ушел в отставку с должности главы правительства из-за того, что в отношении него было начато расследование по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием. АНП входит в правительственную коалицию вместе с "зелеными". Обе партии отвергают требование провести новые выборы.

Протесты против локдауна и обязательной вакцинации

4 декабря в Вене прошли очередные массовые протесты против действующих в стране мер по борьбе с пандемией и обязательной вакцинации от COVID-19, введение которой запланировано на февраль 2022 года. В акции, по данным полиции, участвовали около 40 тысяч человек. С 22 ноября в Австрии действует общенациональный локдаун, распространяющийся и на привитых граждан. Покидать свой дом без уважительных на то причин запрещено, все культурные и развлекательные мероприятия были отменены.

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    "Народный сад"

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  • Лошадь липпицианской породы

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

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  • Музей истории искусств в Вене

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    Музей истории искусств

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  • Музейный квартал

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    Музейный квартал

    MuseumsQuartier (или MQ) - это не один музей, а целый музейный комплекс, что ясно из названия. Здесь вас познакомят с наиболее яркими явлениями в искусстве XX века и с различными актуальными тенденциями.

  • Рынок Naschmarkt в Вене

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    Рынок

    Naschmarkt - знаменитый венский рынок. Продукты здесь продаются ежедневно, кроме воскресенья. Прекрасный выбор овощей и фруктов, сыров и специй, хлеба и колбас. Тут же рядом - блошиный рынок, который работает только по субботам, начиная с 6:30. Здесь - антикварный фарфор, старинная мебель, огромный выбор самого различного хлама, более или менее ценного.

  • Венский трамвай

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    Венские трамваи

    Устали? Прокатитесь на местном трамвае! Каждый вагон - в цветах австрийского флага. В 1865 году в Вене появились первые конки, а к концу XIX века началась постепенная электрификация сети.

  • ''Поцелуй'' Густава Климта

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    "Поцелуй" во дворце Belvedere

    Хотите увидеть "Поцелуй" кисти Густава Климта в подлиннике? Тогда вам следует отправиться в художественный музей "Галерея Бельведер" (Galerie Belvedere), расположенный в одном из самых красивых дворцов австрийской столицы.

  • Мусоросжигательная станция

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    Мусоросжигательная станция

    Расположен этот комбинат в районе Шпиттелау (Spittelau). А построен и оформлен он был по проекту австрийского художника и архитектора Фриденсрайха Хундертвассера. В Вене есть еще несколько достопримечательностей, связанных с его именем. К примеру - жилой дом, им спроектированный, по адресу Kegelgasse 36-38. В этом здании есть и квартиры, и офисы, а напротив расположен магазин с сувенирами.

  • Слоненок в зоопарке Шёнбрунн

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    Императорский зоопарк

    Расположен на территории дворцово-паркового комплекса Шёнбрунн (Schönbrunn). Основан был в 1752 году и является старейшим зоопарком в мире. Неподалеку расположен и дворец Шёнбрунн - основная летняя резиденция австрийских императоров династии Габсбургов. Дворец, разбитый вокруг него парк с многочисленными фонтанами и статуями, а также зоопарк включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Здание оперного театра в Вене

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    Опера - Wiener Staatsoper

    Открылась в 1869 году премьерой оперы "Дон Жуан" Моцарта. Ежегодно здесь проходит оперный бал. Попасть на оперу или балет не так трудно, как кажется. Билеты на стоячие места можно купить прямо в день представления: подойти к кассе стоячих мест - Stehplatzkasse (со стороны переулка Operngasse) - за два или три часа до начала. Отстоять, купить и наслаждаться!

  • Колесо обозрения в Пратере

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    Парк аттракционов

    Пратер (Prater) - это внушительных размеров зона отдыха с ипподромом, стадионом, велодромом, спортивными площадками и парком аттракционов. Его визитной карточкой, а также одним из символов Вены является гигантское колесо обозрения, с которого открывается прекрасный вид на город.

  • Переулок, в котором расположен ресторан Zum Figlmüller

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    Венский шницель

    Если вы хотите прочувствовать, каков вкус настоящего венского шницеля, то отправляйтесь в ресторан "Zum Figlmüller". Расположен он в минуте ходьбы от Собора Святого Стефана. Что еще стоит попробовать в Вене? Тафельшпиц (отварную говядину с хреном), гуляш, венские сосиски, яблочный штрудель, а также кайзершмаррн (сладкий императорский омлет с ванильным соусом и/или компотом из слив).

  • Вид на Вену

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    Три дня - это утопия!

    Конечно, посмотреть этот город за три дня просто невозможно! Но кое-что все же можно успеть. Главное - наслаждаться моментом. Просто откройте глаза пошире и гуляйте, пока не свалитесь от усталости. А если совсем утомитесь, наймите кучера с повозкой: этого добра в центре Вены хватает.

  • Сувениры с изображением Моцарта

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    С собой на память

    Не забудьте фотоаппарат! Особенно хороша Вена весной и летом, когда многочисленные парки завлекают гостей зелеными лужайками и цветниками. В центре полно сувенирных магазинов, особенно на улице Kärntner Straße, которая соединяет Собор Святого Стефана и оперу. Традиционно популярностью пользуется продукция с изображением Моцарта. Но лучше всего увезти с собой из Вены незабываемые впечатления!

    Автор: Дарья Брянцева


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