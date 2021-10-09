Комментарий: Себастьян Курц подорвал доверие австрийцев к политике

Его называли вундеркиндом - Себастьян Курц, ставший канцлером Австрии в 31 год, показал европейским консерваторам, как побеждать на выборах, проводить крайне правую политику и при этом оставаться рукопожатным. Его фирменным рецептом стал популизм с венским шармом и в рамках дозволенного. Приправленный правительственной ксенофобией и самой малостью левацкой удали, этот рецепт позволял Курцу оставаться эталонным примером для подражания, пользующимся к тому же едва ли не магическим успехом у избирателей.

И вот глянцевый фасад Себастьяна Курца покрылся глубокими трещинами. Специальная прокуратура по борьбе с коррупцией (WKStA) обвинила его во взяточничестве, коррупции и злоупотреблении доверием.

Позолота с Курца облетела?

За этой дьявольской триадой из политической нечистоплотности, возможно, скрывается еще и преступление, которое может окончательно разрушить миф о безупречном Курце: говорят, что экс-канцлер в бытность свою министром манипулировал результатами соцопросов, завышал свои результаты и платил бульварной прессе за их публикацию.

Барбара Везель

Так что когда в годы неудержимого подъема Курца в СМИ появлялись заголовки, описывающие его как самого популярного кандидата в канцлеры всех времен, не исключено, что его верные сторонники подтасовывали цифры. И вся эта афера финансировалась из денег налогоплательщиков, утверждает обвинение. Общение со СМИ строилось по принципу: кто платит, тот и заказывает музыку. В газетах публиковались дорогие рекламные объявления государственных компаний, а канцелярия канцлера, в свою очередь, размещала там же ликующие отчеты о высоком рейтинге главы правительства.

Теперь выясняется, что сияющая звезда австрийской политики взошла в том числе и с помощью неблаговидных и противозаконных средств. Себастьян Курц отшлифовал свой имидж, разработал сложную систему государственной пропаганды, подорвал свободу прессы и выдавал за волю народа данные, навязанные австрийцам его PR-отделом.

Немного осушить болото коррупции в Австрии

Те, кто сейчас призывает осушить болото коррупции в Австрии, по сути, выглядят смешно. "Экономика кумовства" имеет давние традиции в этой стране, а послевоенная история Австрии отмечена бесконечной чередой скандалов. Были скандалы, связанные с банками, казино, строительными компаниями и закупками оружия, но во всех случаях речь шла о личном обогащении и сомнительных денежных сделках между представителями политики и бизнеса.

В качестве последнего достоянием общественности стали детали резонансного скандала, получившего названия "Ибица-гейт". Замешанная в нем правопопулистская Австрийская партия свободы (АПС) - проблемный партнер канцлера Курца по прошлой правительственной коалиции - предстала в этом скандале настолько мафиозной и морально несостоятельной организацией, что от нее отвернулись даже ее избиратели.

Пренебрежение законом и приличиями

Окрестности Вены погрязли в вязком болоте. И резиновые сапоги тех, кто пытается вытащить себя из этой трясины, скрипят от напряжения, ехидничают те, кто наблюдает за этими проявлениями коррупции и фаворитизма. При этом постоянное пренебрежение законом и приличиями подрывает сами основы государства и веру граждан в политику, которая должна быть чем-то большим, чем магазин самообслуживания.

В этом политическом болоте всегда будут оставаться зыбкие места. Но не должна ли оппозиция в Австрии попытаться пресечь проявления систематической коррупции хотя бы на некоторых участках? Сейчас, к примеру, она требует принять новый закон о СМИ, который положит конец дурной привычке коррумпировать масс-медиа с помощью рекламы. Следуя этому примеру, можно многое сделать и в банковской сфере, и области государственных закупок.

Время для чего-то нового в Австрии

Себастьян Курц пришел к власти в 2017 году с лозунгом "Время для чего-то нового". Однако если доказательства прокуратуры подтвердятся, окажется, что он лишь представлял старую коррупцию в новом обличье. Осознав последствия происходящего и решив уйти с поста премьера, он, по крайней мере, проявил некоторую порядочность - хотя вначале с видом оскорбленной невинности заявил, что не собирается подавать в отставку. Но выдвинутые против него обвинения в коррупции Курц по-прежнему продолжает отвергать.

Австрии необходимо нечто вроде инициативы "Чистые руки", которая минимум раз в несколько лет будет очищать венские Авгиевы конюшни. По крайней мере, в стране еще есть смелые прокуроры, которые ведут расследование, "невзирая на лица". Они могут стать основой для политического обновления, которого давно ждут многие граждане Австрии. Себастьян Курц как политический волшебник лишился своей магии, при ближайшем рассмотрении оказавшись голым королем.

Автор: Барбара Везель, обозреватель DW

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также: