 Бывшего вице-канцлера Австрии Штрахе судят за коррупцию | Новости из Германии о Европе | DW | 06.07.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Бывшего вице-канцлера Австрии Штрахе судят за коррупцию

Суд в Вене разбирает последствия так называемого "Ибица-гейта". Конкретно речь идет о пожертвовании от частной клиники на сумму в 10 тысяч евро.

Ханс-Кристиан Штрахе, 2019 год

Ханс-Кристиан Штрахе, 2019 год

Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе во вторник, 6 июля, предстал перед судом в Вене по обвинению в коррупции. Это первый судебный процесс в отношении бывшего лидера правопопулистской Австрийской партии свободы (АПС) по результатам резонансного скандала, получившего название "Ибица-гейт".

В Вене слушается дело о партийном пожертвовании на сумму в 10 тысяч евро, которое Штрахе принял от клиники, специализирующейся на косметической хирургии. Согласно материалам дела, Штрахе в обмен на пожертвование предоставил этой клинике льготы. Владелец клиники также находится под судом.

Ни он, ни Штрахе не признают своей вины. Судебный процесс запланирован на четыре дня. 

Скандал "Ибица-гейт" в Австрии

Скандал "Ибица-гейт", разразившийся в мае 2019 года, вызвал в Австрии политическое землетрясение. Достоянием гласности стала видеозапись, сделанная скрытой камерой на оборудованной "жучками" вилле на испанском острове Ибица. На ней заснято, как Штрахе в преддверии парламентских выборов в Австрии в 2017 году обещает предполагаемой "племяннице российского олигарха" госконтракты в обмен на поддержку в ходе предвыборной кампании.

В рамках расследования полиция конфисковала мобильный телефон Штрахе. Изучение сохраненных на телефоне СМС-сообщений позволило выдвинуть против бывшего главы АПС и другие обвинения.

Смотрите также:

  • Министр торговли США сотрудничал с компанией из России

    "Райские досье" или "Файлы райских островов"

    Российский интерес американского министра

    Министра торговли Уилбура Росса связывают коммерческие интересы с базирующейся в Великобритании компанией Navigator Holdings, сотрудничающей с крупнейшим нефтехимическим холдингом России "Сибур". "Сибуром" владеют лица, входящие в ближайшее окружение Владимира Путина - Леонид Михельсон, Геннадий Тимченко, Кирилл Шамалов.

  • Symbolbild Social Media & Geld (picture-alliance/dpa/F. Gabbert)

    "Райские досье" или "Файлы райских островов"

    Русская доля в Facebook и Twitter

    Российский предприниматель Юрий Мильнер по данным авторов "Райских досье", вложил сотни миллионов долларов в компании Facebook Inc. и Twitter Inc. при поддержке Кремля. Приобретение им акций Twitter осуществлялось при финансовой поддержке российского банка с госучастием - ВТБ. Инвестиции в Facebook осуществлялись при участии дочерней компании "Газпром".

  • Британские банкиры уходят от налогов

    "Райские досье" или "Файлы райских островов"

    Банкиры королевы инвестировали в офшорную зону

    Герцогство Ланкастера, управляющее активами для личного дохода королевы Великобритании Елизаветы II, инвестировало в фонд на Каймановых островах. Этот фонд вкладывал деньги в компанию, контролирующую скандальную финансовую организацию BrightHouse, которая предоставляла микрозаймы клиентам почти под 100% годовых.

  • Frankreich Paris Scharapowa bei French Open Füße (picture-alliance/dpa/I. Langsdon)

    "Райские досье" или "Файлы райских островов"

    Nike - бег от налогов

    Всемирно известный производитель спортивной одежды и обуви Nike Inc. выстроил такую финансовую схему, которая с помощью офшоров на Бермудских островах и, позднее, в Нидерландах, позволила компании за пределами США уклониться от налоговых выплат в миллиарды евро.

  • Apple-Logo (Picture-alliance/dpa/C. Dernbach)

    "Райские досье" или "Файлы райских островов"

    Ох, яблочко...

    Американская корпорация Apple, занимающая первое место в мире по размерам рыночной капитализации, также была зарегистрирована в одной из стран "налогового рая", свидетельствуют результаты расследования.

  • Kanada Ministerpräsident Trudeau im Kajak (Ausschnitt) (picture-alliance/empics/D. Dyck)

    "Райские досье" или "Файлы райских островов"

    Премьер Канады от комментариев отказался

    Близкий помощник премьер-министра Канады Джастина Трюдо - Стивен Бронфман - был вовлечен в сомнительные бизнес-схемы. Через связанные с ним фирмы в офшорах из страны, возможно, были выведены миллионы долларов налоговых выплат. Ни Трюдо, ни его советник запрос журналистов комментировать не стали.

  • Kupfermine Kongo (AFP/Getty Images)

    "Райские досье" или "Файлы райских островов"

    Швейцарская Glencore

    В досье фигурирует также один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров и редкоземельных металлов - швейцарская компания Glencore. Предполагается, что компания смогла заключить сделку по добыче сырья в ДР Конго благодаря крупной взятке. В результате чего государство лишилось сотен миллионов долларов налоговых поступлений.

  • Curt Engelhorn deutscher Industrieller (Getty Images/M. Buckner)

    "Райские досье" или "Файлы райских островов"

    Немецкие фигуранты досье

    Документы досье ведут к семье миллиардера Курта Энгельхорна (на фото с женой Хайди), а значит к одному из крупнейших в Германии уголовных дел по (не)уплате налогов. А также рассказывают о том, как владелец игорного бизнеса Пауль Гаузельманн использует законы острова Мэн, чтобы заработать на азартных играх, некоторые из которых - под запретом.

    Автор: Екатерина Венкина


Смотреть видео 01:48

Удар по правым популистам: скандал в Австрии и "российский след" (20.05.2019)

Аудио- и видеофайлы по теме

Скандал в Австрии: "Зенит", "Газпром" и частные самолеты (18.05.2020)  

Почему Австрия для Путина важнее, чем кажется – DW Новости (05.06.2018)  

Также по теме

Video von FPÖ-Chef Strache auf Ibiza

"Ибица-гейт": есть ли русский след в австрийском скандале? 09.03.2021

Берлин готов выдать Вене одного из организаторов видео с участием тогдашнего вице-канцлера Австрии Штрахе. Поможет ли экстрадиция раскрыть все тайны скандала, приведшего к развалу правительства Австрии?

Video von FPÖ-Chef Strache auf Ibiza

В Берлине задержан организатор скандальной видеосъемки с экс-вице-канцлером Австрии 11.12.2020

В 2019 году из-за скандального видео с бывшим австрийским вице-канцлером Штрахе и "богатой россиянкой" на Ибице в Австрии распалась правительственная коалиция и прошли перевыборы.

SCHLUSSKUNDGEBUNG DES 1. MAI-AUFMARSCHES DER SPÖ: KERN

Экс-канцлер Австрии вошел в совет директоров РЖД 17.07.2019

Кристиан Керн стал независимым членом совета директоров ОАО "Российские железные дороги". В июне другой экс-канцлер Австрии Вольфганг Шюссель вошел в совет директоров "Лукойла".

Реклама

Самые читаемые

Для поздних переселенцев ворота в Германию временно закрылись. Почему?  

Глобальное потепление - просто каприз природы? Фактчекинг DW  

"Спецоперация" властей Беларуси: что говорят об этом западные политологи  