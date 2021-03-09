 ″Ибица-гейт″: есть ли русский след в австрийском скандале? | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 09.03.2021

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Европа

"Ибица-гейт": есть ли русский след в австрийском скандале?

Берлин готов выдать Вене одного из организаторов видео с участием тогдашнего вице-канцлера Австрии Штрахе. Поможет ли экстрадиция раскрыть все тайны скандала, приведшего к развалу правительства Австрии?

Фрагмент из видео с Йоханом Гуденусом (слева) и Хайнцем-Кристианом Штрахе (справа)

Фрагмент из видео с Йоханом Гуденусом (слева) и Хайнцем-Кристианом Штрахе (справа)

Федеральный конституционный суд Германии в понедельник, 8 марта, не удовлетворил срочное ходатайство одного из организаторов так называемого "Ибица-гейта" Юлиана Х., требовавшего  запрета на его экстрадицию в Австрию. Как сообщила пресс-служба суда, не доказано, что Австрия преследует истца по политическим мотивам и что ему будет отказано в справедливом судебном разбирательстве.

2 марта решение об экстрадиции Юлиана Х. принял Высший земельный суд Берлина. 40-летнего австрийского гражданина, владельца детективного бюро в Мюнхене подозревают в шантаже в связи со скандальным видео, приведшим к развалу правительственной коалиции в Австрии в 2019 году, а также торговле наркотиками. DW напоминает о подробностях и последствиях "Ибица-гейта".

Госконтракты в обмен на финансирование предвыборной кампании

Политическую бомбу 17 мая 2019 года взорвали немецкие издания Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung, опубликовавшие многочасовое видео, снятое скрытой камерой на специально арендованной и оснащенной "жучками" вилле на испанском острове Ибица 24 июля 2017 года - за несколько месяцев до парламентских выборов в Австрии.

В объектив попала беседа, во время которой бывший вице-канцлер Австрии и экс-глава Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе пообещал молодой женщине, выдававшей себя за племянницу российского олигарха Игоря Макарова, госконтракты и 50 процентов долевого участия в газете Die Kronen Zeitung в обмен на финансирование предвыборной кампании АПС. Во встрече, кроме Штрахе, принимал участие еще один высокопоставленный функционер АПС Йохан Гуденус, бывший депутат парламента и бывший вице-бургомистр Вены. 42-летний политик, свободно владеющий русским языком, не только представил "лже-племянницу" Штрахе, но и помогал с переводом.

По итогам выборов в Национальный совет, прошедшим 15 октября 2017 года, АПС получила 51 место в австрийском парламенте и вошла в правительственную коалицию с Австрийской народной партии (АНП).

Последствия скандального видео

Уже на следующий день после публикации скандального видео - 18 мая 2019 года Штрахе объявил о своей отставке с поста вице-канцлера Австрии и председателя АПС. Вскоре его примеру последовал Йохан Гуденус.

Бывший вице-канцлер Австрии Штрахе и канцлер Курц

Бывший вице-канцлер Австрии Штрахе и канцлер Курц

Вечером 18 мая канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о разрыве коалиционного соглашения с АПС и призвал провести досрочные выборы. 20 мая в ответ на требование Курца уволить главу МВД страны Герберта Кикля, также представляющего АПС, все входившие в правительство министры от Партии свободы объявили о своей отставке.

Неделю спустя, 27 мая, Национальный совет выразил недоверие правительству Курца. Это стало первым с 1945 года прецедентом, когда парламент страны сместил канцлера. 

Цель видео - банальный шантаж?

Проведенное расследование довольно быстро выявило круг людей, причастных к организации своеобразной "медовой ловушки" для лидера австрийских правых. Уже в ноябре 2019 года стало известно, что в деле, кроме уже упомянутого Юлиана Х., который по данным следствия не только организовал видеофиксацию, но и присутствовал на встрече в качестве сопровождающего "племянницы олигарха", фигурирует венский адвокат Рамин М, а также несколько граждан Австрии и Сербии.

В роли "племянницы российского олигарха" выступила некая боснийская студентка. Организаторы выбрали ее, ориентируясь на личные пристрастия Штрахе. Имя девушки до сих пор неизвестно, в мае 2020 года она была объявлена в международный розыск.

Целью заговора, который по подсчетам журналистов обошелся организаторам в 380 тысяч евро, был шантаж Штрахе. Сообщники якобы хотели получить с вице-канцлера минимум 400 тысяч евро. Как утверждали австрийские издания Die Presse und Der Standard, Штрахе предлагал за оригинал семичасовой видеозаписи шестизначную сумму, однако адвокат политика опроверг эти сообщения. По данным же Die Kronen-Zeitung, некие заинтересованные лица предлагали авторам до 3 млн евро.

Против правых в Европарламенте?

На следующий день после публикации скандального видео немецкая газета Die Welt обратила внимание на то, что высокопрофессионально подготовленная ловушка стоила организаторам "денег, времени и усилий". Для описание произошедшего издание использовало русское слово "компромат". Как отмечал автор публикации, российские спецслужбы довели до совершенства тактику: создать компрометирующий материал на своих врагов и в нужный момент извлечь его из ящика. Die Welt напомнила, что публикация о Штрахе появилась буквально за неделю до выборов в Европарламент.

Бывший глава МВД Италии Маттео Сальвини

Бывший глава МВД Италии Маттео Сальвини

10 июля 2019 года от обвинений в тайном финансировании Россией правопопулистской партии "Лига" в преддверии выборов в Европарламент пришлось оправдываться ее лидеру и тогдашнему главе МВД Италии Маттео Сальвини. Это произошло после того, как американский портал Buzzfeed опубликовал расшифровку аудиозаписи встречи, состоявшейся в московской гостинице "Метрополь" в октябре 2018 года. На ней давний помощник Сальвини Джанлука Савойни обсуждал с неизвестными россиянами возможность получения неучтенных 65 млн долларов за счет поставки в Италию 3 млн тонн российского топлива по заниженным ценам.

Под прицелом российско-австрийские отношения?

За два дня до публикации скандального видео состоялся первый визит президента Австрии Александера Ван дер Беллена в Россию. В Сочи он встретился с Владимиром Путиным.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен и Владимир Путин в Сочи

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен и Владимир Путин в Сочи

Главы государств приняли участие в учредительном заседании российско-австрийского общественного форума "Сочинский диалог", аналогичного российско-немецкому "Петербургскому диалогу" и российско-французскому "Трианонскому диалогу". А на пресс-конференции оба президента в той или иной форме негативно высказались по поводу санкций, введенных ЕС в отношении Кремля из-за аннексии Крыма и войны в Донбассе.

Накануне визита Александер Ван дер Беллен подчеркнул в интервью австрийской прессе, что "укрепление и углубление двусторонних отношений также влечет за собой углубление отношений между Россией и ЕС".

АПС атакует президента Австрии

Тем временем АПС требует расследовать роль Ван дер Беллена в "Ибица-гейте". 22 февраля 2021 года на пресс-конференции в Вене член федерального совета АПС Кристиан Хафенекер, представляющий партию в парламентской комиссии по расследованию скандала, заявил, что президент республики был вовлечен в аферу и потребовал пригласить его выступить перед комиссией.

Согласно данным политика, в календаре Ван дер Беллена на 17 мая 2019 года, когда видео о встрече на Ибице стало достоянием гласности, значится запись "Бомба взрывается". Более того, по словам Хафенекера, бывший сотрудник президента Австрии заявил, что видел отрывки из скандального видео еще до его опубликования.

27 января стало известно, что Юлиан Х., находящийся к тому времени в тюрьме в Берлине, рассказал в интервью венскому изданию Der Standart, что за несколько дней до обнародования видео проинформировал о нем администрацию президента Австрии. По его словам, он хотел предупредить руководство страны, поэтому написал сообщение по электронной почте, а также встретился с одном из сотрудников Ванн дер Беллена в отеле в Вене.

Президентская канцелярия подтвердила агентству dpa факт получения электронного письмо за день до выхода видео. Оно содержало "смутные намеки на предстоящую публикацию на тему коррупции", - отметила пресс-служба главы государства. О встрече сотрудника администрации с Юлианом Х. в Вене ничего не известно.

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    Автор: Илья Коваль


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