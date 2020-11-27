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Карл Нехаммер, октябрь, 2024 года
Фото: JOHN THYS/AFPФото: JOHN THYS/AFP

Карл Нехаммер

Карл Нехаммер - лидер консервативной Австрийской народной партии, федеральный канцлер Австрии.

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Контекст

Здание парламента Австрии

Выборы в Австрии: станет ли канцлером лидер правопопулистов?

Выборы в Австрии: станет ли канцлером лидер правопопулистов?

29 сентября в Австрии выборы в парламент. Главный вопрос - победит ли правопопулистcкая Австрийская партия свободы?
Политика29 сентября 2024 г.
Австрийские пограничники во время учений (фото из архива)

Расширение НАТО: откажется ли и Австрия от нейтралитета?

Расширение НАТО: откажется ли и Австрия от нейтралитета?

Полсотни известных австрийцев призывают Вену задуматься о вступлении в НАТО. Велики ли шансы, что Австрия так поступит?
Общество22 мая 2022 г.
Харьков продолжает подвергаться артиллерийским обстрелам. Фотография этого разрушенного здания сделана 10 апреля

47-й день войны России против Украины: главные события

47-й день войны России против Украины: главные события

Канцлер Австрии Нехаммер провел переговоры с Путиным. ЕС расширил военную помощь Киеву на полмиллиарда евро.
Конфликты12 апреля 2022 г.
Карл Нехаммер после встречи в Ново-Огарево

Зачем канцлер Австрии ездил к Путину и о чем с ним говорил

Зачем канцлер Австрии ездил к Путину и о чем с ним говорил

Карл Нехаммер стал первым европейским лидером, побывавшим у Владимира Путина после начала войны России против Украины.
Конфликты11 апреля 2022 г.
Траур по погибшим в теракте в Вене, 5 ноября 2020 года

Теракт в Вене: задержан возможный пособник преступника

Теракт в Вене: задержан возможный пособник преступника

В настоящий момент следствие в Австрии выясняет, участвовал ли задержанный ими молодой мужчина в подготовке теракта.
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Мужчина в кипе

Власти Австрии возмущены антисемитским нападением в Вене

Власти Австрии возмущены антисемитским нападением в Вене

У евреев в Австрии должна быть возможность жить в безопасности, заявил канцлер Себастьян Курц.
Общество27 ноября 2020 г.
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