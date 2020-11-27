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Фото: JOHN THYS/AFP
Фото: JOHN THYS/AFP
Карл Нехаммер
Карл Нехаммер - лидер консервативной Австрийской народной партии, федеральный канцлер Австрии.
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Контекст
Выборы в Австрии: станет ли канцлером лидер правопопулистов?
Выборы в Австрии: станет ли канцлером лидер правопопулистов?
29 сентября в Австрии выборы в парламент. Главный вопрос - победит ли правопопулистcкая Австрийская партия свободы?
Политика
29.09.2024
29 сентября 2024 г.
Расширение НАТО: откажется ли и Австрия от нейтралитета?
Расширение НАТО: откажется ли и Австрия от нейтралитета?
Полсотни известных австрийцев призывают Вену задуматься о вступлении в НАТО. Велики ли шансы, что Австрия так поступит?
Общество
22.05.2022
22 мая 2022 г.
47-й день войны России против Украины: главные события
47-й день войны России против Украины: главные события
Канцлер Австрии Нехаммер провел переговоры с Путиным. ЕС расширил военную помощь Киеву на полмиллиарда евро.
Конфликты
12.04.2022
12 апреля 2022 г.
Зачем канцлер Австрии ездил к Путину и о чем с ним говорил
Зачем канцлер Австрии ездил к Путину и о чем с ним говорил
Карл Нехаммер стал первым европейским лидером, побывавшим у Владимира Путина после начала войны России против Украины.
Конфликты
11.04.2022
11 апреля 2022 г.
Теракт в Вене: задержан возможный пособник преступника
Теракт в Вене: задержан возможный пособник преступника
В настоящий момент следствие в Австрии выясняет, участвовал ли задержанный ими молодой мужчина в подготовке теракта.
Политика
11.04.2021
11 апреля 2021 г.
Власти Австрии возмущены антисемитским нападением в Вене
Власти Австрии возмущены антисемитским нападением в Вене
У евреев в Австрии должна быть возможность жить в безопасности, заявил канцлер Себастьян Курц.
Общество
27.11.2020
27 ноября 2020 г.
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Всего публикаций: 25
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