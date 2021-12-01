В Австрии и ФРГ протестовали против антиковидных мер

В Вене в субботу, 4 декабря, десятки тысяч человек в очередной раз вышли на улицы города, чтобы выразить протест против действующих в стране мер по борьбе с пандемией коронавируса и обязательной вакцинации от COVID-19, введение которой запланировано на февраль 2022 года.

По данным полиции, общее число участников демонстраций, состоявшихся одновременно в нескольких районах австрийской столицы, достигло 40 тысяч человек. Как пишут австрийские СМИ, чтобы принять участие в протесте, в Вену в этот день съехалось много семей с детьми. Сообщается также, что в демонстрациях приняли участие и сторонники праворадикальных движений.

Демонстрации в Вене носили преимущественно мирный характер

Преимущественно мероприятие носило мирный характер, однако сообщается и о нескольких разрозненных случаях столкновений демонстрантов с полицией: протестующие бросали в стражей правопорядка петарды, те применили в ответ слезоточивый газ. По данным агентства AFP, за порядком во время акций протеста следили около 1200 полицейских. По результатам акции было проведено пять задержаний, двое полицейских получили травмы, сообщает австрийский телеканал ORF.

Полиция сообщает также о состоявшихся в тот же день контрдемонстрациях сторонников правительственных мер по борьбе с пандемией, в которых приняли участие около 1500 человек.

Локдаун в Австрии

С 22 ноября в Австрии действует общенациональный локдаун, распространяющийся и на привитых граждан. Покидать свой дом без уважительных на то причин запрещено. Все культурные и развлекательные мероприятия были отменены. Ожидается, что эти ограничительные меры будут действовать до 11 декабря.

Противники обязательной вакцинации в Вене

С конца ноября в Австрии еженедельно, по выходным, проходят массовые протесты против правительственных мер по борьбе с пандемией и обязательной вакцинации, которая должна начаться с февраля 2022 года.

Протесты против обязательной вакцинации в Германии

Аналогичные, хотя и менее масштабные массовые акции протеста против правительственных мер по борьбе с пандемией и планов по введению обязательной вакцинации прошли в тот же день, 4 декабря, в ряде городов Германии. Одна из самых крупных акций состоялась в Гамбурге. Полиция оценила число ее участников в 5000 человек.

Кроме того, демонстрации против обязательной вакцинации состоялись в Берлине, Потсдаме, Ганновере, Франкфурте-на-Майне и Трире. При этом демонстрацию во Франкфурте-на-Майне полиция разогнала вскоре после ее начала, поскольку ее участники не носили маски и не соблюдали социальную дистанцию.

Протесты против коронавирусных ограничений и обязательной вакцинации в Гамбурге

На фоне растущего числа заражений правительство Германии не исключает введение обязательной вакцинации от COVID-19. Кандидат на пост канцлера ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) уже высказался в пользу этой идеи. Ожидается, что по соответствующему законопроекты бундестаг проголосует в начале 2022 года.

Ситуация с коронавирусом в Германии и Австрии

По данным портала Worldometer, отслеживающего статистику заражаемости коронавирусом в мире, с начала пандемии в Германии коронавирусная инфекция была выявлена у 6 143 856 человек. Число выздоровевших составило 5 058 200 пациентов, жертвами пандемии стали 103 530 человек.

В Австрии с начала пандемии заражение коронавирусом подтвердилось у 1 193 286 победить инфекцию удалось 1 063 484 из них. 12 753 пациента в стране скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Смотрите также:

Рождественские базары во власти коронавируса Кристкиндлесмаркт в Нюрнберге уже отменен Самый известный в мире рождественский базар находится в Нюрнберге. Но все, что от него осталось в этом году, - яркая вывеска: Christkindlesmarkt. 26 ноября его должна была открыть 17-летняя Тереза в образе младенца Христа. Виртуально, чтобы не собирать толпы народу. Но из-за высокой заболеваемости все рождественские рынки в Баварии отменили. Кристкиндлесмаркт останется в 2021 году без посетителей.

Рождественские базары во власти коронавируса Штрицельмаркт так и не открылся Один из старейших рождественских базаров в мире - Штрицельмаркт - каждый год собирает в Дрездене более двух миллионов посетителей. В этом году он должен был открыться в 587-й раз. Но из-за растущих показателей заражаемости Саксония отменила все рождественские рынки.

Рождественские базары во власти коронавируса Штутгарт - без рождественского базара Рождественский рынок в Штутгарте - второй по популярности в Германии после Кристкиндлесмаркта в Нюрнберге. "Мы сделали все возможное, чтобы базар состоялся", - заявил обер-бургомистр Франк Ноппер (Frank Nopper). Однако после отмены сразу нескольких базаров в регионе решили отменить и рынок в Штутгарте, чтобы избежать наплыва посетителей.

Рождественские базары во власти коронавируса Берлинский базар пока работает Один из самых красивых берлинских рождественских базаров на площади Жандерменмаркт открыт с 22 ноября. Но вход сюда разрешен только при соблюдении правила 2G: посетитель должен иметь при себе сертификат либо о выздоровлении от COVID-19, либо о полной вакцинации. Детям и подросткам от 6 до 18 лет нужно предъявить отрицательный тест.

Рождественские базары во власти коронавируса В Гейдельберге ждут посетителей С 18 ноября работает и рождественский базар в Гейдельберге - на городской площади в Старом городе. На этом рынке действует правило 3G: помимо вакцинированных и переболевших вход разрешен и при наличии отрицательного теста. Однако уютные улочки в центральной части города тоже ждут посетителей. Здесь можно выпить глинтвейн в более спокойной обстановке.

Рождественские базары во власти коронавируса Под елкой в Дортмунде С 18 ноября открыт рождественский базар в Дортмунде. Здесь же была установлена самая большая елка в мире. Ее высота - 45 метров, вес - 40 тонн. 48 тысяч огоньков на ней дарят тепло и праздничную атмосферу посетителям. Гулять по базару и пить глинтвейн можно при соблюдении правила 2G.

Рождественские базары во власти коронавируса Рождественский базар под сенью Кельнского собора В Кельне открылись сразу несколько рождественских рынков. Самый главный и наболее посещаемый - около главной достопримечательности города, Кельнского собора. Для посетителей действует правило 2G.

Рождественские базары во власти коронавируса Самый фривольный рождественский базар - в Гамбурге Рынок в квартале красных фонарей на улице Репербан в Гамбурге начал работу 15 ноября. Ярмарка открыта для посетителей, которые могут предъявить сертификат о вакцинации или документ, подтверждающий, что они переболели COVID-19.

Рождественские базары во власти коронавируса Рождественский базар в Трире Этот рождественский рынок получил титул "Лучший рождественский базар Германии - 2021". Он открылся 19 ноября для всех, кто соблюдает правило 2G. Жители и гости Трира очень надеются, что базар продержится до Рождества - ведь по мере роста показателей заражаемости COVID-19 закрываются и рождественские рынки. Автор: Марина Борисова, Софи Дизземонд

