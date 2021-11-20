 Германия и ее проблемы с четвертой волной коронавируса | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 22.11.2021

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Германия

Германия и ее проблемы с четвертой волной коронавируса

Коронавирус захлестнул Германию с небывалой силой. Сбить волну пока не удается. На горизонте - новый локдаун и обязательная вакцинация?

Некоторые клиники в Германии уже на грани перегрузки из-за новой волны ковида. На фото: реанимационное отделение в клинике города Фюрт

Некоторые клиники в Германии уже на грани перегрузки из-за новой волны ковида

Четвертая волна коронавируса накрыла Германию. Показатели распространения COVID-19 ежедневно бьют рекорды на протяжении уже двух недель. В настоящий момент болеют ковидом не менее полумиллиона жителей Германии - "так много, как еще никогда", заявил глава Института имени Роберта Коха (RKI) Лотар Вилер (Lothar Wieler). Небольшая часть регионов фактически уже находится в локдауне, хотя местные власти стараются не называть так ужесточение мер в борьбе с распространением коронавируса.

Тем не менее, новый общенациональный локдаун - вопреки многочисленным обещаниям его избежать - кажется вероятным. На днях подобный сценарий не исключил и.о. министра здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn). На этом фоне в Германии вновь разгорелась дискуссия о введении обязательной вакцинации - еще одной жесткой меры, без которой власти надеялись обойтись.

Причина поражения в борьбе с ковидом

Как вышло, что Германия оказалась неподготовленной к новой волне ковида? Главная причина считается хорошо известной: недостаточно высокий процент вакцинированных в стране. Несмотря на то, что начиная с лета 2021 года власти предоставляют каждому жителю возможность привиться высокоэффективными препаратами, доля вакцинированных в ФРГ составляет 68 процентов. Этот показатель включается и тех, кто кто уже получил бустерную дозу, то есть ревакцинировался. Для сравнения: в Испании этот же показатель составляет 80 процентов населения. Там четвертой волны удается избежать, а показатели распространения коронавируса в несколько раз меньше немецких. В Германии эта цифра приблизилась вплотную к 400 случаям инфекции на 100 тысяч человек, в Испании - порядка 70.

Доступ во многие общественные места в ФРГ - по правилу 3G или даже 2G - только для вакцинированных или переболевших

Доступ во многие общественные места в ФРГ - по правилу 3G или даже 2G - только для вакцинированных или переболевших

Расчет на кампанию в поддержку вакцинации не сработал. Антипрививочники, особенно на востоке Германии, так и не прислушались к призывам - именно там, где показатели вакцинации ниже, выше показатели заболеваемости. "Невакцинированные разгоняют эту пандемию", - сокрушалась в воскресном ток-шоу известная немецкая профессор-вирусолог Мелани Бринкман (Melanie Brinkmann).

Вакцинация вновь набирает обороты, но ковид - быстрее

19 ноября власти ФРГ приняли новый пакет мер, а точнее, изменения в закон об эпидемиологической защите. Основные нововведения - это "правило 3G" в офисе и в общественном транспорте. 3G - это сокращенное Genesen, Geimpft, Getestet: то есть "переболел" COVID-19, "привит" или "протестирован" на коронавирус. Изменения дали властям регионов право самостоятельно принимать более строгие меры борьбы с пандемией. Таким путем уже идут Бавария и Саксония, где показатели заболеваемости особенно высоки. Критики упрекали Германию в отсутствии четкой стратегии и пассивности перед лицом угрозы новой волны и теперь сомневаются в эффективности новых мер.

Считается, что Германия слишком поздно подключилась к кампании по ревакцинации. Власти Израиля, например, уверены, что именно бустерная вакцинация помогла этой стране сбить четвертую волну в начале осени, не прибегая к локдауну. Ситуация в Германии исправляется медленно. Министр здравоохранения Шпан отчитался о росте заказов на вакцины: на текущей неделе врачам в частные лечебные кабинеты поставят 5 миллионов доз вакцины, двумя неделями таких заказов было всего около миллиона. Значительная часть заказов уйдет именно тем, кто хочет получить бустерную дозу вакцины. До Нового года власти надеются ревакцинировать до 25 миллионов человек. Сейчас бустерная вакцина рекомендована без ограничений для всех жителей Германии, достигших 18 лет.

Женщина держит паспорт о вакцинации от ковида с пометкой о третьей, бустерной дозе

Паспорт о вакцинации от ковида с пометкой о третьей, бустерной дозе

Германия снова идет на ограничение контактов

Однако даже сами власти признают, что ситуация зашла слишком далеко, чтобы только за счет вакцинации и ревакцинации остановить четвертую волну. Первые немецкие больницы уже сообщили о полной загруженности, в Саксонии объединение врачей заговорило о необходимости готовиться к триажу - установлению приоритетности в лечении больных ковидом из-за нехватки ресурсов для их одновременного лечения.

Теперь местные власти будут ориентироваться на занятость больничных коек: чем больше больных ковидом в больницах, тем жестче ограничения общественной жизни. В Баварии уже закрыты традиционные рождественские рынки, а также кино и бары. Судя по всему, без ограничения контактов в той или иной форме снова не обойтись и на федеральном уровне, причем ограничение распространится и на привитых граждан, предупредил Шпан.

С кого Германии брать пример? Видимо, с Австрии

При виде нарастающей четвертой волны политики и эксперты в Германии заговорили о необходимости обязательной вакцинации населения, как в соседней Австрии, где к тому же введен и локдаун. "Уже сейчас надо смотреть на январь, февраль, март. Что будет тогда? - заявила вирусолог Мелани Бринкман, призвав задуматься о сценарии, при котором так и не удастся повысить долю вакцинированных жителей. - Тогда уже будет поздно спорить, нужна нам обязательная вакцинация или нет. Обсуждать это надо сейчас".

Инфографика: уровень вакцинации на различных континентах на конец октября 2021 года

Пока, согласно опросам, лишь немногим более половины немцев одобряют введение обязательной вакцинации (53 процента), 45 - против. Аргументы противников таковы: обязательная вакцинация - это серьезное вмешательство в право на личную неприкосновенность, и оно может быть признано судом антиконституционным. Помимо этого, такая жесткая мера вызовет раскол в обществе. Многие критики в этой связи говорят не об "обязанности", а о "принуждении" к вакцинации.

Сторонники, среди которых есть политики разных партий и убеждений, называют обязательную вакцинацию вынужденным средством, раз уж не вышло убедить население прививаться, как это удалось сделать, например, в Португалии или Испании. "Кажется, без обязательной вакцинации мы не доведем долю привитых до необходимого показателя, чтобы справиться (с пандемией. - Ред.)", - заметил Карл Лаутербах (Karl Lauterbach), эксперт Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по вопросам здравоохранения.

Вероятнее всего, что первым шагом на этом пути станет введение обязательной вакцинации для медиков и персонала домов престарелых. Но до Рождества такие меры едва ли могут быть приняты. Ситуация осложняется тем, что в ФРГ происходит смена правительства. Некоторые болезненные решения, например, то же решение об обязательной общенациональной вакцинации уходящие власти принимать не будут, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

Иронично, что 25 ноября - вероятно, на новом пике четвертой волны коронавируса в ФРГ - истекает срок действия так называемого "эпидемического режима", который регулировал многие ограничительные меры в борьбе с коронавирусом. Ожидается, впрочем, что федеральные земли самостоятельно примут аналогичные меры, которые призваны сдержать распространение ковида.

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