Борьба с коронавирусом: что советуют немецкие ученые

Отношения между учеными и политиками, как правило, четко регламентированы: ученые наблюдают за происходящими событиями и объясняют их, а иногда и называют варианты действий, следующих из научных выводов. При этом окончательное решение о том, какой вариант, в конечном счете, будет принят, остается за политиками: советы ученых носят исключительно рекомендательный характер.

Но с началом пандемии коронавируса ученые неожиданно активно включились в процесс принятия политических решений. На основе научных выводов власти неоднократно вводили жесткие правила, затрагивающие основные права и свободы общества: ограничение личных контактов, ограничение свободы передвижения, обязательное ношение защитных масок, введение локдауна. И каждый раз, когда это казалось оправданным с точки зрения ученых, эти ограничения отменялись.

Ношение маски одна из мер борьбы против распространения коронавируса

В последние дни на фоне стремительного всплеска заражений коронавирусом федеральные земли Германии вновь принимают меры борьбы с распространением инфекции. За два года пандемии немцы устали от ограничений, но с научной точки зрения они необходимы и логичны. Что же советуют ученые?

Необходимость носить маски

Постановление, обязывающее носить в закрытых помещениях и на рабочих местах защитные маски, закрывающие рот и нос, было принято 25 ноября 2020 года на заседании канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) с премьер-министрами федеральных земель. Это требование соблюдается и по сей день с небольшим послаблением: сотрудники в офисе могут находиться без маски за рабочим столом при соблюдении социальной дистанции в 1,5 метра.

До недавнего времени защитные маски должны были носить и дети на занятиях в школах. После осенних каникул власти многих федеральных земель отменили это правило, однако ученые настаивают на том, чтобы его вернуть. О переходе на заочную форму обучения речь не идет - по крайней мере, пока: слишком велико давление со стороны общества.

Правило "2П+": привитые, переболевшие плюс протестированные

В настоящее время в Германии действует правило "3П": привитые, переболевшие и протестированные (в немецком варианте - 3G: Geimpfte, Genesene, Getestete) по-прежнему имеют право беспрепятственного доступа практически во все общественные места и учреждения: в больницы, дома престарелых, в отели, рестораны, музеи, кинотеатры, в фитнес-студии и бассейны.

Однако ученые считают, что для уменьшения числа заражений дельта-вариантом правило "3П" необходимо ужесточить. Известный немецкий вирусолог Кристиан Дростен (Christian Drosten) в своем подкасте The Coronavirus Update заявил, что недостаточным будет даже вариант "2П" - для тех, кто привит или переболел.

В общественных местах в ФРГ действует правило "3П": привит, переболел, протестирован (с негативным результатом)

"Этой зимой должен стать стандартным принцип "2П+", - говорит эпидемиолог Хайон Зеб (Hajo Zeeb). - Это означает, что посещать общественные мероприятия смогут только вакцинированные или переболевшие - и только после дополнительного тестирования".

Необходимость ужесточить правило "3П" Зеб объясняет тем, что даже привитые или выздоровевшие люди могут заразиться коронавирусом и стать источником его распространения. "Нужно немедленно перейти из режима расслабленности в режим серьезного отношения к ситуации. И это, к сожалению, касается также тех, кто полностью вакцинирован", - уверен эпидемиолог.

Если человек идет, к примеру, в ресторан, недостаточно предъявить на входе сертификат о полной вакцинации или справку о том, что он переболел, уверен Ян Фурман (Jan Fuhrmann), эксперт по математической эпидемиологии из Гейдельбергского университета. Нужен дополнительный негативный результат теста на коронавирус - в том числе, и для привитых или переболевших, считает эксперт.

Усилить охват вакцинации и ревакцинации

Единодушны ученые и в том, что огромное значение в борьбе с преодолением пандемии имеют прививки от коронавируса. Вирусолог Кристиан Дростен призывает правительство принять меры, которые стимулировали бы более активную вакцинацию. "У нас есть 15 миллионов человек, которым давно следовало бы привиться, но они до сих пор не привиты", - говорит он. А ведь среди этих людей есть немало пожилых и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, - иными словами, принадлежащих к группе повышенного риска, добавляет Дростен.

Введение правила "2П" заставит людей быстрей принять решение: вакцинироваться или оказаться исключенным из социальной жизни, говорит немецкий вирусолог: "Это один из способов давления со стороны политиков".

Еще одна проблема, беспокоящая ученых, состоит в том, что нынешний уровень вакцинации в Германии составляет 0,2 процента населения в день. При таких темпах потребуются месяцы, чтобы, по примеру Израиля, сделать третью прививку хотя бы половине жителей страны. "Быстрая, общедоступная вакцинация и ревакцинация наверняка в состоянии обуздать нынешнюю волну пандемии, как это произошло в Израиле", - уверена Виола Приземан (Viola Priesemann) из Института динамики и самоорганизации Общества Макса Планка в Геттингене.

Очередь на ревакцинацию в городе Штральзунд на севере Германии

Даже те, кто прошел полную вакцинацию, должны четко осознавать, что они, тем не менее, могут заразиться и стать источником распространения инфекции, и что в отдельных случаях не исключено тяжелое течение болезни, предупреждает Ян Фурман.

"Дельта-вариант настолько заразен, что даже почти полная вакцинация не приведет к полному искоренению заболевания, тем более что эффективность вакцин против риска инфицирования спустя несколько месяцев снижается", - объясняет он.

С другой стороны, от тяжелого течения ковида вакцина защищает гораздо дольше, хотя и не на сто процентов. "Всегда будет существовать небольшая часть вакцинированных людей, которые могут серьезно заболеть, несмотря на вакцинацию, - резюмирует Фурман. - На фоне многих миллионов тех, кто был привит, это число также составляет десятки или даже сотни тысяч человек".

Обязательная вакцинация для отдельных групп

Национальная академия наук "Леопольдина", которая консультирует правительство ФРГ, призвала к обязательной вакцинации медицинских работников, преподавателей и тех, кто в силу профессиональной необходимости имеет много контактов с другими людьми. Ученые академии также уверены, что действие правила "2П" нужно распространить как можно шире.

Эпидемиолог Хайко Зиб также считает, что без обязательной вакцинации - и ревакцинации - медикам не обойтись. Особенно это касается персонала домов престарелых и тех, кто работает с людьми из групп риска.

Немецкий союз учителей, в свою очередь, высказался против обязательной вакцинации преподавательского состава. Девяносто процентов педагогов и без того полностью привиты, поэтому необходимости в каких-либо дополнительных мерах нет, считают в этой организации.

Регулярное тестирование

С 11 октября тесты на коронавирус в Германии стали платными - федеральное правительство надеется, что это будет дополнительным стимулом для вакцинации. Однако, регулярное тестирование по-прежнему чрезвычайно важно - особенно на фоне растущего числа инфекций.

"Вакцинация хорошо работает против тяжелых форм заболевания, но она гораздо менее эффективна против заражения, и ее эффективность со временем снижается", - подчеркивает эпидемиолог Зеб. По его словам, в этой области необходимы дополнительные исследования, а регулярное тестирование, особенно на работе и в школах, должно снова стать обязательным.

Как можно скорее вернуть бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус призывает и Федеральная врачебная палата (BÄK) Германии. Прекращение покрытия государством расходов на тесты не побудило людей, отказывающихся от вакцинации, сделать прививку, заявил президент палаты Клаус Райнхардт (Klaus Reinhardt) изданиям концерна Funke Mediengruppe в воскресенье, 7 ноября. По его мнению, федеральные и земельные власти должны как можно скорее исправить эту ошибку.

Удастся ли избежать нового локдауна?

Если все эти меры по борьбе с пандемией не смогут обуздать актуальную волну инфекций, политикам придется задуматься о еще более радикальных методах. Кристиан Дростен настойчиво рекомендует вернуть жесткие ограничения на контакты - даже если это кажется политически и юридически трудновыполнимо. По его словам, ситуация в стране очень серьезная: места в отделениях интенсивной терапии постепенно заполняются. Берлинский вирусолог опасается, что число умерших от коронавируса в Германии может возрасти еще минимум на сто тысяч.

"Нас ожидает очень напряженная зима - и, вполне возможно, новое чрезвычайное положение или новый локдаун. Принимать меры нужно прямо сейчас", - уверен ученый. Впрочем, решение о том, что в ближайшем будущем произойдет с бизнесом, школами, общественной и частной жизнью, будут все же принимать не ученые, а политики.

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