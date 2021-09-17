 В ФРГ снова всплеск пандемии, но локдауна не будет. Почему? | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 01.11.2021

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Германия

В ФРГ снова всплеск пандемии, но локдауна не будет. Почему?

В Германии все больше позитивных тестов на коронавирус, но новые ограничительные меры не планируются. Власти надеются сбить очередную волну пандемии, побуждая людей вакцинироваться.

Женщина снимает маску рядом с перечеркнутым плакатом масочный режим

В Германии еще в разгаре пандемия коронавируса, но масочный режим уже планируют отменять

55 с половиной миллионов или 66,7 процента жителей Германии старше 12 лет уже считаются полностью вакцинированными. Тем не менее и в Германии с середины октября растет число выявленных носителей коронавируса. Почему правительство Германии не принимает, как при прежних волнах пандемии, радикальных мер?

Старые и новые индикаторы пандемии

В понедельник, 1 ноября, профильный Институт имени Роберта Коха (Robert-Koch-Institut, RKI), сообщил о 9658 новых позитивных тестах - на три с лишним тысячи больше, чем неделей раньше. А кумулятивный семидневный показатель заражений достиг 154,8 случая на 100 тысяч населения.

Институт имени Роберта Коха в Берлине

Институт имени Роберта Коха в Берлине

До недавних пор этот показатель считался главным "термометром" пандемии в Германии, и локдаун вводился при куда более низких цифрах. Теперь учитывается еще один критерий - процент госпитализации заболевших COVID-19. На 1 ноября, по данным RKI, из 100 тысяч инфицированных в стационарном лечении нуждались - статистически - 3,31 пациента. В этот день во всех немецких больницах вместе взятых находились 3147 пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе, 1808 - в отделениях интенсивной терапии.

Максимальным показатель госпитализации был в рождественские дни 2020 года (около 15 на 100 тысяч), когда кумулятивный семидневный уровень заражений был ненамного выше. В тот период и смертность была куда большей: умирали каждый день сотни, сейчас - десятки. Поэтому о новом локдауне в Германии речи не идет.

"Совершенно ясно, что в ситуации, когда так много жителей вакцинированы, мы не можем реагировать такими мерами, как локдауны", - заявил вице-канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) - лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ), который, скорее всего, возглавит следующее немецкое правительство.

Почему бездействует Ангела Меркель?

Более того, участники идущих сейчас коалиционных переговоров о формировании нового кабинета министров - социал-демократы, "зеленые" и либералы - даже исключили возможность повторного ужесточения антиэпидемиологических мер - вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация.

Они собираются провести через бундестаг решение об окончании в конце ноября в Германии статуса "эпидемиологического положения общенационального значения", который продлевался каждые три месяца и позволял центральному правительству принимать меры по противодействию пандемии в масштабах всей страны. А с астрономическим началом весны 20 марта 2022 года будущее правительство планирует отменить всякие ограничения, включая необходимость надевать маску в общественном транспорте и соблюдать социальную дистанцию.

Ангела Меркель в маске

Ангела Меркель почти всегда в маске

Без предстоящей смены власти ситуация была бы, скорее всего, несколько иной. Ангела Меркель (Angela Merkel) с самого начала пандемии коронавируса относилась к числу тех в Германии, кто предупреждал о высоком риске распространения инфекции и настаивал на жестких карантинных ограничениях.

Вот и сейчас растущие цифры заражения она называет "уже очень тревожными", говорит о необходимости "предотвратить перегрузку системы здравоохранения" и ратует за новое совещание с земельными премьер-министрами, чтобы обсудить, например, вопрос о том, как побудить - или заставить - сделать прививки тех, кто пока уклоняется от этого.

Меркель, в принципе, может и сейчас настоять на таком совещании. После учредительного заседания бундестага нового созыва 26 октября она, правда, только исполняет обязанности канцлера, но по-прежнему обладает всеми полномочиями главы правительства. Политическая традиция Германии, однако, требует от уходящего канцлера сдержанности, а от и.о. правительства - отказа от принятия решений, потенциально отягощающих работу следующего кабинета министров.

Карантин за свой счет?

Но и без совещаний в ведомстве федерального канцлера в Германии принимают меры, побуждающие людей делать прививки. Одна из таких мер вступила в силу как раз 1 ноября.

С этого дня непривитые работники, имевшие контакт с человеком, заразившимся коронавирусом, или вернувшиеся из регионов мира, которые RKI относит к зонам повышенного инфекционного или мутационного риска, должны будут оставаться 10 или 14 дней в карантине за свой счет. Раньше отправленные властями в карантин продолжали получать из госбюджета компенсацию в размере прежней зарплаты. Деньги авансом им переводил работодатель, который потом получал требуемую сумму от государства.

Новое правило действует в отношении всех взрослых жителей Германии, которым прививка от коронавируса не противопоказана. Исключение до конца года сделано для беременных женщин и кормящих матерей. К числу фейковых новостей следует отнести сообщения ряда российских СМИ, в частности, "Российской газеты" о том, что "не привившимся немцам, которые заболели ковидом, государство больше не будет оплачивать больничный на время карантина".

На самом же деле, не только заболевшим, но и бессимптомным носителям коронавируса, остающимся дома по больничному листу в карантине, и дальше будет выплачиваться заработная плата. Всем работающим в Германии в первые шесть недель нетрудоспособности работодатель продолжает выплачивать заработную плату в полном объеме. Если болезнь затягивается, то расходы на оплату пациента - но уже не в полном объеме, а только в размере 67 процентов прежнего оклада - берет на себя больничная касса.

Правило "2П": вход только для привитых и переболевших

К числу мер, побуждающих немцев делать прививки, относится и отмена с 11 октября бесплатных тестов на коронавирус. Учитывая же то обстоятельство, что во многих общественных заведениях, будь то кинотеатр, ресторан или спорткомплекс, действует принцип "3П", то есть, внутрь пускают только привитых, переболевших и протестированных, то совместный выход в свет для непривитой семьи выливается в довольно дорогое удовольствие: экспресс-тест стоит до 20 евро с человека.

Плакат с надписью: Добро пожаловать привитым и переболевшим

В этот ресторан пускают только привитых и переболевших

К тому же становится все больше мест, в которых действует правило "2П" - вход только для привитых и переболевших. На такой режим переходят некоторые ночные клубы, публичные дома, танцшколы, спортивные секции, организаторы концертов. Ряд крупных фирм, таких как, например, Bayer или EoN, отводят в своих столовых специальные "2П-зоны", в которых в обеденный перерыв можно сидеть, как раньше, тесной компанией. А непривитых отправляют в зал с рассредоточенными местами, разделенными плексигласовыми перегородками.

Все громче звучат в Германии и требования сделать вакцинацию от коронавируса обязательной хотя бы для представителей некоторых профессий - в частности, медработников и патронажных сестер, ухаживающих за пожилыми людьми.

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    Автор: Андрей Гурков


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