Как жителей Германии побуждают делать прививки от коронавируса

62 процента. Уже не первую неделю этот показатель на сайте немецкого Института имени Роберта Коха (RKI) как будто заморожен, цифры меняются, только начиная со второй позиции после запятой. 62 процента - это та доля жителей Германии, которым сделаны уже две прививки от коронавируса, и поэтому они считаются полностью вакцинированными.

Цифры же вновь инфицированных, попавших в больницы с диагнозом COVID-19 и умерших от этой болезни на месте не стоят. Например, в пятницу, 17 сентября, RKI сообщил о 11022 новых случаях заражения SARS-CoV-2 и 20 летальных исходах. А всего за полтора года пандемии в Германии переболели более четырех миллионов человек, почти 100 тысяч скончались.

Чтобы ускорить достижение в стране коллективного иммунитета и остановить уже поднявшуюся четвертую волну пандемии, правительство Германии проводит с 13 до 19 сентября масштабную прививочную кампанию - неделю всеобщей вакцинации.

Кто и почему не хочет делать прививку

Необходимой для выработки коллективного иммунитета отметкой в RKI считают 85 процентов вакцинированных жителей Германии старше 12 лет. Достижима ли такая цель?

Институт имени Роберта Коха в Берлине

По опросам, которые с начала пандемии проводят в Германии эксперты университета в Эрфурте, стойких догматичных противников вакцинации здесь не так уж и много - от силы 10 процентов взрослого населения. Это люди, которые либо верят в конспирологические теории всемирного заговора типа "чипирования" и не верят в существование самого вируса, либо отказом от прививки выражают свою политическую позицию - протест против действующих институтов власти и недоверие к политикам.

Остальные жители Германии, которые пока не сделали прививку, делятся примерно на две одинаковые по размеру группы. Первая - это те, которые в принципе верят в действенность вакцин, но опасаются побочных или негативных долгосрочных эффектов. К их числу относятся, например, беременные и кормящие женщины, пары, желающие завести ребенка, родители малолетних детей.

Вторая группа - жители Германии, плохо понимающие по-немецки и по этой причине как бы выпавшие из контекста, а также люди, которым просто лень или недосуг записаться по телефону или онлайн на конкретные день и время прививки у врача или в центре вакцинации.

Именно на эти две группы и нацелена правительственная прививочная кампания.

Укололся - получи дёнер-кебаб

Мобильные прививочные пункты, в которых можно "уколоться" без всякой предварительной записи, на этой неделе открыты в торговых центрах и парках развлечений, на рынках, в мечетях, у ворот стадионов, в зоопарках, в пешеходных зонах, вагонах городской электрички, трамваях и автобусах, на парковках у больших магазинов, где можно сделать прививку, не выходя из машины. На сайте Минздрава ФРГ под хештегом #HierWirdGeimpft! (#Здесь делают прививки) размещена интерактивная карта Германии, на которой в два клика можно найти ближайший к дому или месту работы пункт вакцинации.

"Вначале прививка, потом бесплатный дёнер". Пункт вакцинации на Leopoldplatz в Берлине

Выбрав на карте Берлин, получаешь расписание со списком адресов на всю текущую неделю. Один из пунктов мобильной вакцинации установлен в районе Моабит на оживленной площади Леопольдплац - по соседству с блошиным рынком. Сделавшим здесь прививку выдают талон на бесплатный дёнер-кебаб, который можно сразу "отоварить" наискосок через дорогу в турецкой закусочной Kaplan.

Сотрудница благотворительного Союза рабочих-самаритян (Arbeiter Samariter Bund, ASB) рассказала корреспонденту DW, что прививки здесь делают вакциной Moderna, что каждый день приходят по 60 - 80 человек, что пожилых среди них больше, чем молодых, людей до 25 лет пока не было вообще. Население именно этого микрорайона смешанное, не все хорошо говорят по-немецки. Но это, по словам девушки из ASB, не проблема - ее коллеги говорят и по-турецки, и по-арабски.

Прививка на выходе из турецкого магазина

Маленький прививочный пункт в паре километров отсюда явно нацелен на вполне определенную публику. Палатка ASB здесь установлена в довольно безлюдном месте - на парковке во внутреннем дворе. Но зато - прямо напротив выхода из турецкого супермаркета Eurogida. Здесь волонтеры благотворительной организации и перехватывают выходящих покупателей.

Пункт вакцинации рядом с выходом из турецкого супермаркета в Берлине

Черноволосый парень в жилете с надписью ASB рассказал корреспонденту DW, что раньше многие из местных жителей не могли зарегистрироваться на вакцинацию - мешал языковой барьер. А тут - все свои, и привиться может кто угодно по пути от магазина к припаркованной машине.

У палатки останавливается женщина в хиджабе и белой защитной маске, прикрепленной булавками к черному платку. После короткого разговора с волонтером из ASB она достает мобильный телефон - включается "сарафанное радио". Узнав о возможности прямо здесь и сейчас сделать прививку, женщина созывает родственников и знакомых на вакцинацию.

Скромный успех недели вакцинации

Принцип правительственной недели всеобщей вакцинации - не люди идут на прививку, а вакцина - к людям. Но при всей легкодоступности вакцинации успех кампании оказался скромным. Из данных, размещенных на сайте RKI, видно, что, например, в понедельник, 6 сентября, число привившихся первой дозой (63 626 человек) было даже выше, чем в понедельник, 13 сентября - в первый день прививочной кампании (62 129 человек). Аналогичной была в течение двух недель статистика по вторникам, средам и четвергам. (Итоги пятницы, 17 сентября, еще не подведены).

Очевидно, что доступность прививки и бесплатный дёнер-кебаб (в других точках раздают жареные сосиски или безалкогольное пиво) - все-таки не достаточный стимул. Все громче звучат в Германии голоса тех, кто призывает сделать вакцинацию обязательной хотя бы, как во Франции, для некоторых профессиональных групп: медработников, сотрудников домов престарелых и пожарных, которые в Германии выполняют и функции скорой помощи.

Карантин за свой счет

Немецкие власти, однако, против принудительной вакцинации, они по-прежнему делают ставку на уговоры, просвещение, а еще - экономическое побуждение. "Почему другие должны платить тому, кто, имея возможность, не хочет делать прививку и после возвращения из региона повышенного риска или контакта с инфицированным обязан отправляться в карантин, или оплачивать ему тест, если он захочет пойти в ресторан?" - задал недавно риторический вопрос министр здравоохранения Йенс Шпан (Jens Spahn).

Так что с середины октября в Германии отменят бесплатное тестирование всех тех, кому вакцинация не противопоказана. В целом ряде федеральных земель, в том числе, в Берлине власти разрешили хозяевам ресторанов, гостиниц, ночных клубов, концертных залов и публичных домов пускать в свои заведения только посетителей, соответствующих критерию 2П - привитых и переболевших. Наличие справки о свежем негативном тесте на коронавирус больше не будет признаваться "входным билетом".

Кроме того, федеральные земли уже начали отменять правило, по которому местные бюджеты брали на себя расходы по выплате заработной платы тем, кто после контакта с инфицированным обязан по распоряжению властей на несколько дней самоизолироваться. Непривитым придется впредь сидеть в карантине за собственный счет. Исключение будет сделано только для тех, кому вакцинация противопоказана.

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