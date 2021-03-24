Российские немцы и прививки от ковида: страх, сплетни и семинары о фейках

С плаката на автобусной остановке напротив городской железнодорожной станции Меровер аллее на востоке Берлина знаменитая немецкая феминистка Алисе Шварцер (Alice Schwarzer) призывает прохожих сделать прививку от COVID-19. Правительство Германии потратило на эту рекламную кампанию со знаменитостями без малого 12 миллионов евро - но действует она не на всех.

Например, Эльвира - родом из Кемерово, в Германии 16 лет. Она живет здесь, в микрорайоне Марцан. Во времена социализма это был самый большой район панельных домов в тогдашней ГДР. После воссоединения Германии здесь оказалось много пустующих и недорогих квартир, и так сложилось, что здесь, на востоке Берлина, предпочли селиться и российские немцы. И сегодня на здешних улицах зачастую слышна русская речь.

Эльвира говорит, что никаких прививок она делать не собирается. "Пугаловки", - этим словом она описывает информацию в СМИ об эпидемии, вирусе и вакцинации. "Людей запугали так, что они неадекватно относятся к ситуации и бегут делать прививки", - считает она.

Берлинская газета о российских немцах: "Глубокое недоверие к государству"

Берлинская газета Tagesspiegel пишет, что русскоязычные жители Марцана скептично настроены по отношению к вакцинации. Репортер газеты опросил покупателей у входа в русский супермаркет и пришел к выводу, что среди них "налицо глубокое недоверие по отношению к государству, вакцинам и их эффективности".

Жительница Марцана Эльвира

Этот вывод, впрочем, сделан на основании бесед с несколькими прохожими, а не репрезентативных социологических опросов. Во всяком случае в общественной организации Vision e.V., занимающейся интеграцией и просвещением русскоязычных жителей Берлина, считают, что журналисты преувеличивают страхи.

Как говорит Медина Шауберт (Medina Schaubert), директор Vision e.V., председатель отделения одной из правящих в стране партий Христианско-демократический союз (ХДС) в районе Марцан северо-запад и кандидат на выборах в городской парламент Берлина, доля скептиков среди российских немцев не выше доли скептиков в коренном населении Германии. "Я не вижу особой разницы в отношении к прививкам и пандемии между русскоязычными жителями Германии и коренными немцами", - заверяет она.

По ее словам, негативные ожидания в отношении русскоязычного коммьюнити - это своего рода эхо давней истории про "девочку Лизу". Инцидент с вымышленным изнасилованием и митинги протеста возле офиса федерального канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) спровоцировали скачок интереса к российским немцам и их политическим пристрастиям - на выборах в бундестаг 2017 года партии начали распространять агитационные материалы на русском языке и проводить встречи с избирателями с участием русскоязычных кандидатов.

Фейки накануне выборов в бундестаг: кому достанутся голоса российских немцев?

Этой осенью предстоят очередные выборы в бундестаг, и по их результатам Германия получит нового канцлера. Сотни тысяч голосов российских немцев - важный фактор предвыборной кампании, а помня историю с выдуманным изнасилованием "девочки Лизы", в Германии опасаются, что дезинформация о коронавирусе может вновь увести российских немцев в другую реальность.

Жители Берлина Роза и Андрей

Роза и Андрей живут в соседнем с Марцаном районе Каульсдорф, они переехали в Германию из Уфы более 20 лет назад, оба уже вакцинированы и теперь уговаривают некоторых друзей. Роза рассказывает о родственнице в Баварии, которая наотрез отказывается делать прививку: ей якобы позвонила другая родственница из Красноярска и, сославшись на мнение мужа-врача, посоветовала отказаться от вакцинации.

Каждый день на смартфон Розы приходят десятки, если не сотни сообщений о коронавирусе - она удаляет их, не читая, потому что читать эту откровенную ерунду, по ее словам, у нее нет ни желания, ни сил. "Я не думаю, что действия правительства направлены на то, чтобы истребить народ, как они пишут. Это ерунда", - говорит Роза.

Онлайн-семинары на русском о фейках про коронавирус

В общественной организации Vision e.V., офис которой также расположен в Марцане, на последнюю неделю мая запланирован очередной семинар про фейки о коронавирусе. За год пандемии пенсионеры освоили Zoom.

Жительница района Элеонора, сделавшая прививку от коронавируса еще пару месяцев назад, объясняет скептический настрой по отношению к вакцинации старым советским рефлексом принципиального недоверия властям: "Русскоязычное население приехало со стойким недоверием к тому, что делается сверху. В Германии такого нет. Мы доверяем здесь своему правительству и своему врачу. А приехали мы, зная, что нам много врут, и поэтому мы не очень хорошо относимся к этим прививкам".

Алла Дидковская

Алла Дидковская руководит проектом "Активный гражданин" в организации Vision e.V. Она говорит, что многие переселенцы, оказавшись в Германии, начинают идеализировать страну, из которой уехали. "Они живут новостями, которые поступают из России, живут русским телевидением. Практически у каждого российского немца, особенно у человека в возрасте, есть русское телевидение".

По ее словам, создается такое впечатление, что некоторые российские немцы живут не в Берлине или Германии, а в Москве.

Россия и коронавирус: "Пир во время чумы"

"И все им там кажется лучше - в том числе, и вакцина "Спутник" кажется лучше, чем BioNTech/Pfizer или Moderna. Некоторые даже говорят: а зачем прививаться? Вот, смотрите, в России вообще без масок ходят и прекрасная жизнь". Эту жизнь Алла Дидковская называет "пиром во время чумы".

Как ни парадоксально, но противница прививок Эльвира тоже во всем винит телевизор. По ее словам, "телевидение нагнетает страх, и (...) люди, как зомбированные, бегут, чтобы им сделали прививку".

Эльвира говорит, что один из двух ее сыновей решил провести отпуск в России - потому что "там спокойнее".

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