Правда и ложь о COVID-19 и вакцине: фейки, которые можно встретить в Сети

На фоне второй волны пандемии коронавируса в Германии проходят протесты противников правительственных мер, направленных на ограничение распространения вируса. Среди протестующих курсируют различные, зачастую ложные сведения о коронавирусе, вакцине и мерах властей. DW на трех примерах выясняла, верны ли они или являются фейками.

Обязательная вакцинация от ковида в Германии - правда или нет?

Первый пример. В Telegram появилось сообщение о том, что 18 ноября парламент Германии примет поправки в федеральный закон о защите от инфекционных заболеваний. Как утверждает автор этого сообщения, в стране будет введена "обязательная вакцинация, тотальный контроль, который будет осуществлять бундесвер, ограничения на свободу собраний, запрет на путешествия, будут нарушены права на свободу вероисповедания, неприкосновенность частного жилья".

Правда ли, что бундестаг собирался принять такие поправки к закону, которые вводят тотальный контроль и обязательную вакцинацию?

Это ложь. Да, 18 ноября парламент ФРГ действительно рассмотрел и одобрил изменения в закон о защите от инфекционных болезней. Они спорные. Часть из них критикует оппозиция, а в Берлине проходили акции протеста против поправок к закону. Но все федеральные земли договорились о мерах, принятых для того, чтобы остановить распространение коронавируса, 2 ноября. А все другие меры - дальнейшее ограничение контактов, отказ от праздничных мероприятий, путешествий, культурных мероприятий, защита людей из групп риска, карантин для тех, кто страдает заболеванием дыхательных путей - носят рекомендательный характер. Обязательную вакцинацию исключила как канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), так и министр здравоохранения Йенс Шпан (Jens Spahn).

Остальные утверждения - о якобы тотальной слежке за гражданами Германии, вторжении в их частную жизнь, нарушении свободы вероисповедания - вымысел. Все они противоречат Основному закону ФРГ и не могут применяться на территории Германии. Привлекать бундесвер для решения подобных задач внутри страны можно лишь тогда, когда в стране объявлено чрезвычайное положение. Что касается демонстраций, то полностью запретить их проведение невозможно. Но согласно изменениям в закон об инфекционной безопасности, могут быть приняты отдельные меры в том случае, если акции протеста ставят под угрозу защиту населения от эпидемии и наносят вред системе здравоохранения.

Вакцина появится в конце этого года?

Второй пример. Многие ложные сведения о коронавирусе, мерах по сдерживанию пандемии и вакцине распространяются в соцсетях через фейковые аккаунты.

Правда ли, что создатели вакцины BioNTech в своих личных аккаунтах в соцсетях заявили о том, что вакцина от коронавируса поступит уже в конце этого года?

Создатели BioNTech cупруги Угур Шахин и Озлем Тюречи

Это ложь. Этого не писала не Озлем Тюречи, ни ее муж Угур Шахин. Оба основателя фирмы BioNTech не имеют персональных аккаунтов в Twitter. Аккаунты, в которых появились записи о появлении вакцины в конце этого года - фейковые и были удалены. У фейкового аккаунта Тюречи появилось 50 000 подписчиков после того, как 14 ноября в нем был опубликован первый твит. В случае Угура Шахина таких аккаунтов было два. Общее число подписчиков этих двух фейковых страниц составило 9 тысяч человек. Аккаунты были открыты в августе и сентябре 2020 года, но под другими именами. Страница в Instagram, якобы принадлежащая Озлем Тюречи, ссылка на которую дана в аккаунтах Twitter, фейковая, но существует до сих пор.

Фейковые новости о появлении вакцины в конце этого года получили тысячи лайков и быстро распространились по Сети, хотя определенные признаки указывали на то, что речь идет именно о фейках. Так, на странице фирмы BioNTech не было ни одной детали, указывающей на существование аккаунтов ее известных основателей. В фейковых аккаунтах в Twitter тоже не было ни одной ссылки на страницу фирмы, как это обычно бывает. Кроме того, BioNTech распространила релиз, в котором говорится, что появление вакцины зависит от множества факторов и рисков и, прежде всего, от того, когда контролирующие ведомства дадут зеленый свет и допустят вакцину к применению. 18 ноября компании Pfizer и BioNTech заявили, что по результатам финальной стадии испытаний эффективность их вакцины BNT162b2 повышена до 95 процентов. Как указывается в сообщении Pfizer, наблюдаемая эффективность у испытуемых старше 65 лет превысила 94 процента.

Вакцина приведет к мутации генов - это правда?

Третий пример. Многие из противников прививок от коронавируса убеждены в том, что новая вакцина, которую тестируют в Европе, будет влиять на ДНК человека и якобы приведет к мутации гена.

Правда ли, что вакцина BioNTech/Pfizer может изменить структуру ДНК?

Отчасти это ложь. Действительно, вакцина BioNTech - генная (мРНК-вакцина). Ее разрабатывали с применением инновационных технологий. Мельчайшие фрагменты генетического кода COVID-19 используются для того, чтобы в человеческом организме появился вирус, который распознает иммунная система и начинает вырабатывать антитела. Так возникает иммунитет. Но эту вакцину сейчас интенсивно тестируют, проходит третья клиническая фаза ее испытаний, в которой участвуют более 43 тысяч человек.

Вакцина, разработанная BioNTech и Pfizer

Журналист Эмеральд Робинсон, корреспондент американского информационного агентства Newsmax утверждает, что эта вакцина изменяет ДНК человека. Это ложь. Институт имени Пауля Эрлиха в Германии, который отвечает за биомедицинские препараты и вакцины, на своей странице в интернете заявляет, что опасности интеграции мРНК в человеческий геном не существует. У людей геном в форме ДНК находится в ядре клетки. На основании разницы в химической структуре такая интеграция невозможна.

Томас Мертенс (Thomas Mertens), глава постоянной комиссии по вакцинации, говорит о том, что нет никаких доказательств того, что вакцина влияет на человеческий ДНК. В этом уверен и Марк Линас из Университета Корнелла в США: "Это миф, который с умыслом распространяют противники вакцинации, чтобы вызвать недоверие и путаницу".

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