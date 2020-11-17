Вакцины от коронавируса из Европы и США: что о них известно

Хорошие новости из Германии и США. Судя по всему, в ближайшее время компании BioNTech и Pfizer смогут зарегистрировать разработанную ими в рекордные сроки вакцину от коронавируса. Первые результаты клинических испытаний говорят о том, что ее эффективность превышает 90 процентов, сообщили представители BioNTech 9 ноября. Со своей стороны, независимый Комитет по мониторингу данных (Data Monitoring Committee, DMC) объявил об "отсутствии серьезных проблем с безопасностью" у германо-американской вакцины и рекомендовал продолжить ее исследование.

Всего неделю спустя, 16 ноября, американская фармацевтическая компания Moderna распространила информацию о том, что разработанная ей вакцина прошла третью фазу испытаний с участием более 30 000 добровольцев и показала эффективность в 94,5 процента.

Сколько вакцин от COVID-19 сейчас проходят испытания

Таким образом, BioNTech, Pfizer и Moderna на данный момент лидируют в области разработки вакцины от COVID-19, однако их конкуренты - такие, как шведско-британский фармацевтический концерн AstraZeneca, а также компании Sanofi, Sinovac и Johnson & Johnson - скорее всего, не заставят себя долго ждать и в ближайшее время представят собственные разработки.

Лаборатория фармацевтической компании BioNTech

По данным ВОЗ, на сегодняшний день клинические испытания проходят в общей сложности 47 вакцин-кандидатов. 10 из них дошли до третьей фазы. Между тем в России уже получили допуск две вакцины от коронавируса: "Спутник V" и "ЭпиВакКорона", хотя многие эксперты считают испытания этих препаратов недостаточными.

В то же время на многие вопросы, касающиеся вакцин от коронавируса, до сих пор нет убедительных ответов. Например: насколько они эффективны на самом деле? Есть ли различия в их применении в зависимости от возраста пациентов и наличия у них хронических заболеваний?

Сохраняется ли иммунитет, вырабатываемый организмом после прививки, на длительное время? Позволяет ли вакцина предотвратить осложнения в ходе заболевания и может ли она предотвратить бессимптомное инфицирование?

Сколько будет стоить вакцина, какие страны и в каких объемах получат ее, тоже пока не понятно. Однако на некоторые вопросы ответы есть уже сегодня.

Насколько эффективны различные вакцины от коронавируса?

По данным компаний BioNTech и Pfizer, их вакцина-кандидат BNT162b2 более чем на 90 процентов защищает от заражения. Moderna утверждает, что ее препарат гарантирует защиту от COVID-19 в 94,5 процентах случаев. Это необычно высокий уровень эффективности.

Для сравнения: эффективность прививки от гриппа в 2018/2019 годах, по данным Института имени Роберта Коха, составляла в Германии 21 процент. Это означает, что вакцинация защитила от болезни только каждого пятого привившегося.

Стоит учитывать, что стопроцентная защита от заражения практически невозможна. Ведь организмы людей очень индивидуальны. Кроме того, вирусы - например, вирус гриппа - имеют свойство постоянно видоизменяться. Именно поэтому состав антигенов в вакцине от гриппа каждый год необходимо менять в зависимости от штамма вируса.

И все же прививка существенно снижает риск заражения. Эффективность конкретной вакцины напрямую зависит от концентрации антител, вырабатываемых организмом против возбудителя болезни после прививки. Чтобы определить ее, ученые проводят рандомизированные контролируемые испытания, участников которых делят на две группы. Членам одной из них прививают тестируемую вакцину, а другие получают плацебо.

Откуда взялись 90 процентов эффективности

Компании Pfizer и BioNTech проводили третью фазу своих испытаний на 43 538 добровольцах в разных странах мира. Участникам делали прививки два раза, с перерывом в три недели.

В третьей фазе испытаний вакцины компании Moderna участвовали 30 000 добровольцев

При этом людей не заражали коронавирусом преднамеренно, ведь это идет вразрез с этическими нормами. Однако с течением времени инфекцию выявили у 94 добровольцев. Практически все они были из группы, которой вкололи плацебо.

В группе участников, которых привили вакциной-кандидатом, 90 процентов добровольцев оказались защищены от инфекции. Это означает, что девять из десяти людей, которые статистически могли бы заразиться коронавирусом, им не заразились. Таким образом, сравнив результаты обеих групп участников, исследователи оценили эффективность вакцины в 90 с лишним процентов.

Подобные показатели сопоставимы с эффективностью вакцины против кори, свинки и краснухи, которая обеспечивает иммунитет к этим заболеваниям у 93-99 процентов привившихся. Что касается новой вакцины от коронавируса, то показатели ее действенности, скорее всего, в ходе дальнейших испытаний будут скорректированы в сторону понижения. Третья фаза тестирования будет считаться завершенной, когда будет выявлено в общей сложности 164 случая заражения, указано в заявке на его проведение. При этом все участники клинических испытаний останутся под наблюдением в течение двух лет.

Для сравнения: в клинических испытаниях вакцины компании Moderna приняли участие 30 000 человек, половина из которых была привита плацебо. У 95 добровольцев с течением времени выявили коронавирус. 90 человек из числа заболевших были из группы плацебо и только 5 - из числа тех, кому вкололи настоящий препарат.

Безопасны ли новые вакцины от коронавируса?

Независимые организации, осуществляющие контроль за испытаниями новых препаратов, - в случае BioNTech / Pfizer это был Комитет по мониторингу данных (Data Monitoring Committee, DMC), а в случае Moderna - Совет по мониторингу безопасности данных (Data Safety Monitoring Board, DSMB) - подтвердили, что "не зарегистрировали никаких угроз безопасности" в отношении разработанных ими вакцин.

ЕС заключила с компаниями BioNTech и Pfizer контракт на закупку до 300 млн доз вакцины

Однако тот факт, что у обоих препаратов до сих пор не было замечено никаких побочных эффектов, не гарантирует, что они не будут выявлены в будущем - когда группа участников испытаний будет существенно увеличена или когда прививку сделают людям с особыми хроническими заболеваниями.

В случае внутримышечного ввода вакцины всегда может появиться локальная реакция на месте укола. Кроме того, иммунный ответ, то есть формирование клеток B, участвующих в выработке антител, и клеток T, которые благоприятствуют этому процессу, может быть связан с повышением температуры, появлением озноба, боли в мышцах или головной боли.

Обе вакцины-кандидата - BNT162b2 от BioNTech и Pfizer и mRNA-1273 от Moderna - принадлежат к группе вакцин, которые до сих пор не имели широкого клинического применения. Обе они содержат вирусную молекулу - матричную РНК (мРНК), заключенную в липидную наночастицу. Оказавшись в организме, мРНК попадает в клетку и начинает синтезировать патогенно-специфические антигены, вызывающие иммунную реакцию. Другими словами, клетки организма человека, привитого такой вакциной, начинают самостоятельно производить элементы вируса.

Когда западные вакцины от коронавируса будут зарегистрированы?

Процедуры регистрации вакцины для массового применения в США и ЕС различны. Однако промежуточные испытания должны ускорить этот процесс. BioNTech и Pfizer уже сообщили, что в течение третьей недели ноября они собираются подать заявку в медицинский регулятор Минздрава США FDA для экстренной регистрации вакцины.

Молекула коронавируса под микроскопом

Но для этого необходимо проводить наблюдение за состоянием здоровья добровольцев в течение как минимум двух месяцев с момента их второй прививки. Этот срок истекает в середине ноября. Компания Moderna также сообщила о том, что в течение ближайших недель собирается подать заявку на экстренную регистрацию ее препарата.

Когда BioNTech планирует обратиться в Европейское медицинское агентство (European Medicines Agency, EMA), предъявляющее более строгие требования к процессу регистрации вакцины для массового использования в Европе, пока не ясно. В Германии за регистрацию вакцин и мониторинг в этой области отвечает Институт имени Пауля Эрлиха (Das Paul-Ehrlich-Institut).

В рамках ускоренной регистрации вакцина от коронавируса, по всей видимости, может быть допущена к массовому использованию в ЕС еще в текущем году или в начале 2021 года.

Когда начнется вакцинация в ЕС?

На протяжении месяцев Еврокомиссия вела интенсивные переговоры с компаниями BioNTech и Pfizer о приобретении вакцины. Изначально ЕС планировал закупить 300 млн доз. В итоговом контракте говорится, однако, о заказе 200 млн доз с возможностью дополнительно приобрести еще 100 млн доз позже.

Германия работает над тем, чтобы сделать вакцину от COVID-19 доступной всему миру

Есть информация о том, что Еврокомиссия ведет переговоры о закупке 160 млн доз вакцины у концерна Moderna. Однако на данный момент такой контракт еще не заключен. Параллельно ЕС готовит контракты на закупку 300 млн доз вакцины у компаний AstraZeneca, Sanofi-GSK и Johnson & Johnson.

В начале июня Германия, Франция, Италия и Нидерланды создали так называемый "Инклюзивный союз по вакцинации" (Inclusive Vaccine Alliance), который должен обеспечить производство вакцины в разных точках Европы. ЕС тем самым хочет добиться, чтобы вакцина от коронавируса была доступна не только его гражданам, но и жителям бедных стран, в том числе в Африке.

Тем не менее конкретного ответа на вопрос о том, как и на каких условиях будет происходить распределение вакцины от COVID-19 в мире, пока нет. Ведь большинство вакцин нужно хранить при температуре ниже 70 градусов по Цельсию, а это сопряжено с серьезными трудностями при их хранении и транспортировке.

Смотрите также:

Незаметные герои времен пандемии Уборщица электричек Бианка Ремтер (Bianka Remter) из Берлина занимается уборкой вагонов электричек - моет полы и сиденья, дезинфицирует поручни и дверные ручки. Она гордится своей работой и очень радуется, когда пассажиры выражают благодарность за ее труд. Бианка не скрывает, что для нее это имеет очень большое значение.

Незаметные герои времен пандемии Комиссар полиции Подразделение старшего комиссара полиции Йорна Ифлендера (Jörn Iffländer) обычно отвечает за проблемные места в Берлине, где торгуют наркотиками, но сейчас там немноголюдно. Поэтому во время пандемии они больше следят за соблюдением карантинных правил, ведут разъяснительную работу, пытаясь делать это деликатно и без конфликтов.

Незаметные герои времен пандемии Сотрудница супермаркета Ариане Джон (Ariane John) из Берлина работает в супермаркете. Ей приходится постоянно напоминать покупателям о том, что сейчас из-за пандемии в магазине нужно находиться на безопасном расстоянии друг от друга. По словам Ариане, она не устает поражаться тому, сколь недооценивает ситуацию молодежь: в отличие от пожилых людей, молодые зачастую легкомысленно игнорируют нынешние правила.

Незаметные герои времен пандемии Фармацевт Жительница Берлина Анна Фредрих (Anna Fredrich) - фармацевт. Заразиться коронавирусом она не боится. В аптеке еще в начале карантина на кассах установили защитные экраны из оргстекла, а на полу сделали специальную разметку для стоящих в очереди.

Незаметные герои времен пандемии Учительница Начальная школа, где преподает жительница Ораниенбурга Карин Биттер (Karin Bitter), во время карантина была закрыта, но она каждый день приходила в свой класс. Отсюда общалась со своими учениками-третьеклашками в режиме видеоконференции, чтобы поговорить о ситуации и обсудить события. 11 мая берлинские школы постепенно приступили к возобновлению работы.

Незаметные герои времен пандемии Медсестра Янине Дахвиц (Janine Dachwitz) из бранденбургского Котбуса - всегда в тесном контакте с людьми. Она работает медсестрой в Союзе рабочих-самаритян Германии (Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland) - независимой благотворительной организации, оказывающей помощь нуждающимся в социальной защите людям.

Незаметные герои времен пандемии Почтальон Ютта Леман (Jutta Lehmann) живет в городе Шторков в федеральной земле Бранденбург. Уже почти 30 лет работает почтальоном. В районе, где она доставляет почту, ее знает каждый. По словам Ютты, люди к ней относятся тепло, всегда интересуются, как у нее дела, делятся новостями из своей жизни.

Незаметные герои времен пандемии Сотрудница склада одежды Селин Иффли-Науман (Celine Iffli-Naumann) на добровольных началах работает на складе одежды для нуждающихся в Берлине. Сюда приходит много бездомных. Заразиться коронавирусом она не боится, а работать сейчас приходится быстрее и больше обычного. Многие здешние помощники - пенсионеры, то есть сами входят в группы риска, поэтому сейчас вынуждены оставаться дома.

Незаметные герои времен пандемии Водитель автобуса Берлинец Марсель Кольшмидт (Marcel Kolschmidt) - водитель городского автобуса. Раньше пассажиры входили через переднюю дверь - чтобы можно было проверить билеты. Из-за пандемии все изменилось. Место водителя теперь изолировано от салона, а передняя дверь заблокирована. Риск заражения уменьшился, зато "зайцев" среди пассажиров прибавилось, смеется Марсель.

Незаметные герои времен пандемии Больничная клоунесса Задача Уте фон Кёрбер (Ute von Koerber) из благотворительного общества "Смех помогает" в Потсдаме - поддерживать больных детей. Она - клоунесса по прозвищу Витамин. Сейчас, правда, с юными пациентами больниц Уте общается виртуально - в формате видеоконференций. Но Витамин надеется, что в скором времени она снова получит возможность приходить к детям в палаты.

Незаметные герои времен пандемии Информационный менеджер Жительница Берлина Симоне Леман (Simone Lehmann) работает информационным менеджером в пассажирской компании BVG - отвечает за объявления по громкоговорителям и на цифровых табло. К сведениям об опозданиях или изменениях в движении сейчас прибавились напоминания о соблюдении дистанции.

Незаметные герои времен пандемии Сотрудник пожарной службы Деннис Паслак (Dennis Passlak) - сотрудник отдела коммуникации Берлинской пожарной службы. Одна из его задач - организация кадрового обеспечения службы в случае заболевания большого количества сотрудников, что в период пандемии не исключается. Также он следит за тем, чтобы персонал был обеспечен защитными масками и антисептиками.

Незаметные герои времен пандемии Медиатор Надин Дюбуа (Nadine Dubois) из Берлина - член команды волонтеров, на безвозмездной основе оказывающих помощь в разрешении конфликтов. Порой оппоненты - особенно находящиеся в стадии развода супруги - теряют самообладание и не могут прийти к соглашению. Во время пандемии таких ситуаций стало больше. И единственным выходом часто бывает привлечение третьего лица - посредника.

Незаметные герои времен пандемии Лаборант Аня Хёрихс (Anja Hörichs) работает в специальном центре для взятия анализов у людей с подозрением на коронавирус в городе Бютцов (Мекленбург - Передняя Померания). Центр создан на территории автодорожной мастерской, куда пациенты приезжают на машинах. Каждый день - до пятидесяти человек.

Незаметные герои времен пандемии Сотрудник аварийной службы Штеффен Бок (Steffen Bock) работает в берлинской городской службе водоснабжения - устраняет протечки в частных домах, квартирах и участках трубопроводов, проложенных под дорогами и тротуарами. Штеффен постоянно контактирует с людьми. Чтобы защитить себя от коронавируса, всегда работает в маске и перчатках. Автор: Наталия Королева

