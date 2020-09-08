 Российская вакцина от коронавируса: сомнения Запада и аргументы РФ | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 17.09.2020

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Россия

Российская вакцина от коронавируса: сомнения Запада и аргументы РФ

Международные эксперты обеспокоены статистическими аномалиями, выявленными при публикации итогов первой и второй фазы тестирования российской вакцины от SARS-CoV-2. Как реагируют в РФ?

Российская вакцина Спутник V

Российская вакцина "Спутник V"

Когда в середине августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса "Спутник V", это вызвало недоумение в международном научном сообществе: ведь регистрация произошла до прохождения вакциной третьей фазы испытаний, которая подразумевает тестирование препарата на нескольких тысячах добровольцев.

Эксперты озабочены статистическими аномалиями

С тех пор стало появляться все больше подозрений в возможных манипуляциях данными, которые легли в основу при разработке вакцины. В начале сентября ее разработчики опубликовали результаты первой и второй фазы клинических исследований препарата в одном из самых авторитетных медицинских журналов мира  - The Lancet, издающемся в Великобритании.

Однако многих специалистов они не убедили. В частности, ученые заявили о статистических аномалиях - в результатах нескольких экспериментов приводятся одни и те же числа, даже если речь идет о разных добровольцах.

Группа ученых выразила свою озабоченность в открытом письме. В нем около 40 исследователей из Европы, США, Канады и самой России ставят под сомнение достоверность данных разработчиков вакцины. Среди авторов письма - специалисты по вирусологии, иммунологии, статистическому анализу, научной этике и процедурам разработки лекарственных препаратов.

Ошибки российских исследователей нельзя исключать

Особенно бросаются в глаза повторяющиеся комбинации чисел, в открытом письме они для наглядности выделены цветом. Несмотря на то, что разные участники испытаний получали совершенно разные формы вакцины, все они в разные дни имели абсолютно одинаковый уровень антител в крови. Уже это показалось исследователям очень странным.

Клинические испытания прививки от коронавируса

Клинические испытания прививки от коронавируса

Также, по мнению международных экспертов, не может быть простым совпадением то, что показатели Т-клеток, которые борются с SARS-CoV-2, у испытуемых оказались идентичны. Со статистической точки зрения эти результаты выглядят крайне неправдоподобно. "Это все равно, что бросать кости и несколько раз получать ровно одну и ту же последовательность чисел", - заявил один из авторов письма, известный молекулярный биолог профессор Энрико Буччи изданию The Moscow Times. Он выразил опасения по поводу "возможно, допущенных российскими исследователями" ошибок.

В центре Гамалеи ответили на критику

Являются ли повторяющиеся числа, которые бросаются в глаза,просто совпадением или же имеют место манипуляции, можно уточнить только по исходным данным, на которых основывается публикация о результатах испытаний. Поэтому в открытом письме в журнале The Lancet ученые потребовали от российской стороны опубликовать исходные данные. В научном сообществе подобный формат требований - Note of Concern - используется, чтобы выразить сомнения в связи с тем или иным исследованием.

После публикации письма российский НИЦЭМ Гамалеи отправил в журнал полноразмерный клинический протокол исследования вакцины, заявил заместитель директора по научной работе Денис Логунов. Смогут ли эти данные развеять сомнения критиков российской вакцины, пока неясно.

В России критикуют западные разработки вакцины от коронавируса

Одновременно в российских СМИ, в частности в РИА "Новости", появился ряд материалов, обвиняющих авторов открытого письма в конфликте интересов, и выражающих сомнения в безопасности ряда разрабатываемых на Западе вакцин против коронавируса.

В частности, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев пишет, что российскую вакцину критикуют особенно те западные страны и компании, "кто разрабатывает собственные вакцины, зачастую основанные на технологиях, которым пока лишь предстоит доказать свою безопасность и эффективность". Подчеркивая уникальность технологии, примененной российскими учеными при создании вакцины против коронавируса, он, однако, не отвечает на вопрос, как можно объяснить статистические аномалии, вызывающие сомнения у западных ученых.

А комментатор РИА "Новости" Ирина Алкснис пишет, что при разработке вакцины на кону стоит "куш… астрономических размеров". Она называет профессора Энрико Буччи "бизнесменом от науки" и заявляет, что, критикуя российскую вакцину, он "получил пиар такого размаха и уровня, о котором он просто не мог бы и мечтать". Впрочем, вопросы, поставленные в открытом письме, она тоже обходит стороной, утверждая лишь, что вся критика имеет коммерческо-политическую подоплеку.

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    Автор: Марина Барановская


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