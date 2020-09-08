 Институт Гамалеи ответил зарубежным ученым на вопросы о российской вакцине | Новости из Германии о России | DW | 10.09.2020

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Россия

Институт Гамалеи ответил зарубежным ученым на вопросы о российской вакцине

Разработчик российской вакцины от коронавируса предоставил журналу The Lancet ответы на вопросы ученых, усомнившихся в результатах клинических испытаний. Суть разъяснений не раскрывается.

Прививка

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи ответил редакции научного журнала The Lancet на вопросы ученых о статистических аномалиях в результатах клинических испытаний вакцины от коронавируса. "По нашим данным, разработчики вакцины "Спутник V" уже направили развернутые ответы редактору журнала The Lancet", - сообщил в четверг, 10 сентября, ТАСС помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Никаких деталей ответа Института Гамалеи он не сообщил.

Группа ученых из разных стран опубликовали 7 сентября открытое письмо к журналу The Lancet и авторам статьи о клинических испытаниях препарата "Спутник V". Они указали на статистические аномалии в результатах первой и второй стадий испытания вакцины и усомнились в подлинности данных. В частности, эксперты отметили одинаковый уровень антител в крови участников из разных групп, получивших разные компоненты вакцины.

Статья в журнале The Lancet

Статья, посвященная испытаниям российской вакцины "Спутник V", была опубликована в престижном медицинском журнале The Lancet ее разработчиками 4 сентября. Тестирования вакцины, о результатах которых сообщается в публикации, проводились в двух российских больницах на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет. В каждом из тестирований участвовали 38 человек.

"Оба компонента вакцины, вводимые добровольцам, оказались безопасными и хорошо переносимыми организмом", - пишут авторы исследования. Наиболее частыми побочными эффектами были при этом боль в месте укола, повышенная температура, головная боль, общая слабость, боль в мускулах и общая боль. Большинство из этих побочных эффектов проявлялись в слабой форме, серьезных побочных эффектов зарегистрировано не было", - указывается в статье. При этом у всех участников исследования образовались антитела к SARS-CoV-2, но для проверки эффективности вакцины от заболевания COVID-19 требуются дополнительные исследования, отмечают российские ученые.

Международная критика российской вакцины

Первая в мире вакцина от коронавируса SARS-CoV-2 "Спутник-V" была зарегистрирована в России 11 августа еще до прохождения ею третьей фазы испытаний,  которая подразумевает тестирование препарата на нескольких тысячах добровольцев. В связи с этим российскую вакцину подвергли критике многие эксперты и организации, в частности Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ), объединяющая фармацевтические компании и участников российского рынка клинических исследований.

Об опасности преждевременной вакцинации миллионов людей предупредил и министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn). Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сдержанно высказывалась по поводу российской вакцины. По оценке представителя ВОЗ, все данные о безопасности и эффективности нового препарата должны быть тщательно проверены. 8 сентября Минздрав РФ сообщил о выпуске в гражданский оборот первой партии российской вакцины.

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    Автор: Марина Барановская


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