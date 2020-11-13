Коронавирус: Moderna объявила о 94,5-процентной эффективности вакцины

Мировое сообщество борется со второй волной распространения коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена почти у 55 млн жителей планеты. По данным портала Worldometer , от последствий легочного заболевания COVID-19, вызываемого вирусом, скончались более 1,3 млн человек, выздоровели свыше 38 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 16 ноября (время московское).

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Крупнейшая международная сельскохозяйственная и продовольственная выставка "Зеленая неделя", в 2021 году пройдет в режиме онлайн. Как заявили организаторы, подобное решение принято в связи с высокими показателями заражения коронавирусной инфекцией в Германии. В 2020 году выставку в Берлине посетили более 400 тыс человек. "Зеленую неделю" онлайн можно будет наблюдать 20 и 21 января.

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Морги в больницах Ивановской области не справляются с хранением тел умерших от COVID-19 пациентов. Об этом заявил директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин. "Нагрузка [на патологоанатомическую службу] существенно увеличилась, поэтому сейчас ищем дополнительные холодильные камеры, так как морги уже не справляются с хранением тел до выдачи родственникам", - приводит его слова пресс-служба правительства области. Согласно официальным данным, с начала пандемии на территории Ивановской области официально зарегистрированы 13 646 случаев заражения коронавирусной инфекцией (за сутки диагноз поставлены 149 раз). 203 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция скончались. За последние сутки статистика летальности не изменилась.

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Коронавирус за сутки до матча сборных Украины и Швейцарии по футболу выявлен еще у троих украинских спортсменов. Эдуард Соболь, Евгений Макаренко и Дмитрий Резник изолированы в своих гостиничных номерах, а национальная команда ждет решения местных властей о возможности провести матч в швейцарском Люцерне 17 ноября, сообщила украинская ассоциация футбола.

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Суточный прирост заражений в Иране (13 053) стал максимальным с начала пандемии. Общее число инфицированных достигло 775 121 человек, 41 979 пациентов с коронавирусом умерли, 564 699 выздоровели и выписаны.

Эффективность вакцины от Moderna - 94,5 процента

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Американская фармацевтическая компания Moderna сообщила о том, что эффективность изготовленной ею вакцины против коронавируса составляет 94,5 процента. При этом в компании указали, что речь идет пока о результатах предварительных исследований. Сообщение положительно отразилось на фондовых биржах Лондона, Мадрида, Милана, Парижа и Франкфурта.

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Возбудитель COVID-19 выявлен у премьер-министра африканского королевства Эсватини Мандвуло Амброзе Дламини. Глава правительства ушел на карантин и продолжит работать из дома. Он сообщил об отсутствии симптомов и напомнил согражданам о важности соблюдения указаний врачей.

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Международный олимпийский комитет (МОК) "приложит огромные усилия", чтобы обеспечить вакцинацию как можно большего числа участников и зрителей Олимпийских игр в Токио, если вакцина будет доступна до начала состязаний, заявил глава МОК Томас Бах (Thomas Bach). Однако "мы никогда не говорили, что можем сделать ее (вакцинацию. - Ред.) обязательным требованием", подчеркнул он. МОК хочет убедить как можно больше иностранных участников принять вакцину и "мог бы взять эти расходы" на себя, добавил глава комитета без уточнения подробностей.

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Национальное управление медицинской продукции Китая разрешило немецкой компании BioNTech и ее партнеру Fosun Pharma из КНР приступить к второй фазе клинических испытаний вакцины на территории материкового Китая. Это препарат с пока еще рабочим названием BNT162b2, разработанный BioNTech совместно с американской корпорацией Pfizer. Создатели вакцины по результатам исследования сообщили, что ее применение снижает риск заболеть COVID-19 на 90 процентов.

В Бурятии объявлен жесткий карантин

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В Бурятии на 2 недели приостановлена работа объектов розничной торговли. Рестораны, кафе и иные предприятия общественного питания с 16 по 30 ноября могут продавать еду на вынос или заниматься доставкой. Кроме того, на 2 недели будут закрыты кинотеатры, салоны красоты, бани и сауны. Аптеки столкнулись с дефицитом лекарств, а в медучреждениях с каждым днем требуется все больше коек для больных, объяснил глава республики Алексей Цыденов жесткие ограничительные меры. По его словам, в Бурятии заняты 82 процента коек, зарезервированных для пациентов с COVID-19, но в Улан-Удэ этот показатель достиг 90 процентов. Вирус в регионе обнаружен у 15 109 человек, 283 больных скончались, 12 846 выздоровели, сообщил оперативный штаб.

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В Пакистане за минувшие сутки выявлено 2128 новых заражений, следует из официальных данных. Это максимальный прирост с середины июля. Всего в стране вирус подтвержден у 359 032 человек, 7160 больных скончались, 323 824 выздоровели.

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Экономические последствия пандемии угрожают дальнейшей работе почти 60 процентов точек розничной торговли в городах Германии, следует из опроса Объединения розничной торговли (HDE). Торговцы сталкиваются с невысоким числом покупателей и падением оборота, который во вторую ноябрьскую неделю был гораздо ниже уровня прошлого года.

Председатель ПАСЕ Хендрик Дамс

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Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс прервал визит в Москву из-за возможного контакта с зараженным коронавирусом. Как сообщает "Интерфакс", Дамс возвращается домой, но факт инфицирования пока не подтвержден. По словам источника агентства, по этой причине отменены встречи Дамса с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

В России - почти 23 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

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В России за минувшие сутки зарегистрированы 22 778 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Это новый максимум суточного прироста. Общее число инфицированных в России достигло 1 млн 948 тысяч 603 человек. Скончались за сутки 303 пациента. Всего с начала эпидемии в стране умерли 33 489 человек. Число активных случаев в стране на текущий момент составляет 461 265.

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В России в Сахалинской области проводится проверка по факту коллективного обращения медперсонала Холмской центральной районной больницы в местные СМИ. Более 30 медиков сообщают о нарушениях в отделении реанимации и анестезиологии, где произошло массовое заражение медперсонала коронавирусом. Врачи жалуются на отстутствие средств индивидуальной защиты, дверей и разграничения на зоны по степени опасности.

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Власти Монголии решили временно закрыть автомобильные пункты пропуска на бурятском участке российско-монгольской границы, сообщает Дальневосточное таможенное управление. Официальный Улан-Батор хочет снизить риск распространения инфекции. С 16 ноября 2020 года по 18 января 2021-го приостановлено движение грузового транспорта через пункт пропуска Кяхта - Алтан-Булак, а въезд в Россию через пункт пропуска Ханх - Монды приостановлен на неопределенный срок.

В Украине число смертей приближается к 10 тысячам

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Дезинфекция автомобиля скорой помощи в Киеве

В Украине вирус подтвержден у 545 689 человек (суточный прирост 9832). Из всех инфицированных 9697 скончались, 244 197 выздоровели. Больше всего пациентов с COVID-19 - в Киеве (51 499), Харьковской области (48 179) и Львовской области (37 466), меньше всего в Кировоградской области (3710), отметило украинское министерство здравоохранения.

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В Москве за истекшие сутки скончались еще 72 пациента с коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Всего с начала эпидемии в российской столице выявлено свыше 510 000 заражений, 7859 человек с легочным заболеванием COVID-19 умерли.

++08.00++

Американские штаты Мичиган и Вашингтон усиливают ограничительные меры. Так, в Мичигане с 18 ноября будут закрыты университеты, рестораны и места проведения мероприятий, заявила губернатор Гретчен Уитмер. В Вашингтоне с этого же дня закроют рестораны и фитнес-студии, а жителям будет запрещено собираться группами более 5 человек под открытым небом, сообщил губернатор Джей Инсли. На Соединенные Штаты приходится пятая часть подтвержденных заражений в мире.

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Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии за прошедшие сутки увеличилось на 10 824 до 801 327, согласно данным Института имени Роберта Коха (RKI). Число умерших выросло на 62 до 12 547 человек. Данные за выходные дни, как правило, не отражают динамику изменения ситуации, поскольку не все земельные ведомства своевременно передают информацию.

++05.00++

Олимпийские игры в Токио, перенесенные на 2021 год, пройдут в назначенное время, несмотря на то, что мир до сих пор не справился с пандемией коронавируса. Об этом договорились в Токио глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах (Thomas Bach) и премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.

Новая вспышка инфекции в Австралии

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Коронавирус вновь появился в Австралии: в городе Аделаида на юге страны власти подтвердили как минимум 17 новых заражений. Это максимальное число случаев, зарегистрированное в регионе с апреля. Вспышку связывают с гостиницей, где пребывают на карантине вернувшиеся из зарубежных поездок австралийцы. В начале ноября Австралия впервые за несколько месяцев сообщила об отсутствии новых зарегистрированных случаев коронавируса.

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Вакцина, разрабатываемая Johnson&Johnson

Американская компания Johnson&Johnson начала новое исследование на поздней стадии разработки своей экспериментальной вакцины от коронавируса Ad26COV2 в Великобритании. Пациенты получали либо две дозы вакцины, либо плацебо с интервалом в 57 дней. Johnson&Johnson использует вирус простуды, чтобы ввести в организм генетический материал вируса Sars-CoV-2 и вызвать иммунный ответ.

Параллельно компания проводит исследование с участием 60 000 испытуемых, чтобы выянить, обеспечивает ли одна доза вакцины достаточную защиту от инфекции.

В Германии ожидается ужесточение противоэпидемиологических мер

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Власти Германии собираются ужесточить действующие ограничения введенного 2 ноября "мягкого локдауна". Основная задача - еще более сузить контакты, в частности, по данным агентства dpa, детям и подросткам разрешат в свободное время встречаться только с одним "постоянным другом", а для взрослых будут позволены встречи только с представителями одного "постоянного дружеского домохозяйства".

Кроме того, детей всех возрастов и учителей могут обязать носить маски во время занятий в школах. Ограничения будут обсуждаться в понедельник, 16 ноября, на видеоконференции Ангелы Меркель (Angela Merkel) и глав федеральных земель.

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Число зафиксированных в США заражений коронавирусом в воскресенье превысило 11 миллионов. Последний миллион заражений был выявлен только за 6 дней. Эксперты из Университета Джорджа Вашингтона в эфире телеканала CNN предупреждают, что если не ввести обязательные ограничения, то число жертв коронавируса может через несколько недель превысить 2 тысячи человек в день.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ушел на добровольную самоизоляцию после контактов с человеком, у которого выявили коронавирус. Сам он перенес COVID-19 еще в апреле и провел несколько дней в реанимации.

Хроника пандемии 14 ноября >>>

Карта распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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