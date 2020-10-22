Венгрия и Польша заблокировали проект бюджета ЕС и помощь пострадавшей от пандемии экономике

Страны ЕС не смогли согласовать новыйпроект бюджета ЕС на 2021-2027 годы, в который, в числе прочего, внесены расходы на восстановление пострадавшей от пандемии экономики. На заседании в понедельник, 16 ноября, постоянные представители членов Евросоюза не сумели принять единогласное решение, необходимое для дальнейшей процедуры, из-за позиции двух стран. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь постоянного представительства Германии при ЕС Себастьян Фишер (Sebastian Fischer).

Как сообщает AFP со ссылкой на дипломатические источники, Венгрия и Польша наложили вето на принятие проекта бюджета ЕС из-за включения в документ обязательства соблюдать принципы правового государства. "Мы не можем согласиться с планом увязать бюджетные решения с критериями верховенства права в его сегодняшней форме", - сообщил в свою очередь в Twitter представитель правительства в Будапеште, указав, что такой план противоречит решениям июльского саммита ЕС.

Одновременно дипломаты одобрили распоряжение о защите бюджета ЕС, в котором заложен принцип распределения расходов в соответствии с критерием соблюдения странами принципов верховенства права. Это решение принималось по принципу квалифицированного большинства, указал Фишер. Таким образом, Будапешт и Варшава не смогли предотвратить принятие данного распоряжения ЕС.

Решения июльского саммита ЕС

На саммите в июле 2020 года главы государств и правительств стран ЕС по итогам продолжавшихся несколько дней переговоров согласовали проект бюджета на 2021-2027 годы объемом более одного триллиона евро. На саммите было также принято решение создать фонд восстановления экономики стран ЕС, пострадавших от пандемии коронавируса, для которого предполагалось выделить еще 750 миллиардов евро.

При этом компромиссный вариант документа содержал положение, обязывающее сокращать выплаты странам, нарушающим принципы правового государства. Вместе с тем многие пункты данного положения из-за сопротивления Польши и Венгрии были сформулированы недостаточно четко. В последующем Варшава и Будапешт отказались поддержать согласованный с Европарламентом текст распоряжения о защите бюджета Евросоюза. Это распоряжение было одобрено 16 ноября Комитетом постоянных представителей квалифицированным большинством. В ответ Польша и Венгрия заблокировали принятие бюджета и фонда помощи.

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