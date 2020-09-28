Комментарий: Борьба с коронавирусом в России - агрессия вместо информации

Власть в России сталкивает сторонников и противников "коронавирусного карантина" лбами, провоцируя подобие религиозных войн, а информирование заменяя спецоперациями, констатирует Иван Преображенский.
Мир захлестывает вторая волна коронавируса и Россия - не исключение. Наоборот, цифры говорят о том, что она в числе лидеров по росту заболеваемости. Казалось бы, о том, что все будет именно так, говорили еще весной, но сейчас оказывается, что ни власти, ни общество психологически не готовы к происходящему. Вместо попыток объяснять свои действия и карантинные требования снова в ход идут полицейские меры: облавы и штрафы. Результат такой политики - дальнейший рост заболеваемости, с которым, похоже, не справляется система здравоохранения.
Московская спецоперация
Самый яркий пример карантина по-российски представляет Москва. С одной стороны, здесь наибольшая скученность людей и полностью избежать социального контакта, если ты вообще вышел из дома, совершенно невозможно. С другой, именно московский мэр Сергей Собянин весной был был самым, пожалуй, влиятельным, сторонником скорейшего введения в России коронавирусного карантина. При этом Москву же позднее прозвали "цифровым концлагерем" за механистичность и жесткость мер.
Осенью история повторяется. Во-первых, это непоследовательность, поскольку еще недавно власти утверждали, что ситуация находится под контролем, а уже сейчас откровенно стимулируют панические настроения. Естественно, роста доверия у общества это не вызывает.
Во-вторых, отсутствие координации между отдельными карантинными мерами. Людям старше 65-ти лет "рекомендовали" не выходить из дома, потом принудительно аннулировали (вместе со школьниками) социальные карты, дающие право на бесплатный проезд. В то же время, "оптимизировали" городские поликлиники так, что до врача многие вынуждены добираться на общественном транспорте, даже еще и с пересадками
В итоге, город в коронакризис зарабатывает на пенсионерах, вынужденных теперь платить за проезд, также как зарабатывал весной на штрафах. Ну а "разъяснительная работа" среди лиц старше 65 лет, идет в формате облавы в прямом смысле слова. Эта "андроповщина" никого не смущает, и власти гордо заявляют, что рекомендовали отловленным пенсионерам посещать кружки и секции проекта "Московское долголетие", которые продолжают работу в онлайн-формате.
Когда противовирусные меры станут эффективными
Опять власти, как и весной 2020 года, не готовы тратить время и силы на разъяснительную работу, но прибегают сразу к привычному для российского правящего класса формату "спецоперации". Между тем российские ученые из Высшей школы экономики, сравнившие карантинные меры и их результаты в 66 странах мира, говорят, что главный критерий эффективности противовирусных мер - это законопослушность граждан.
С народом надо договариваться. И если не удается до него донести важность и необходимость самоограничений, то можно добиться прямо противоположных результатов, пытаясь принуждать людей соблюдать меры безопасности, в которые они не верят. Это, казалось бы, азбучная истина, основа любого общественного устройства. Но в России, где традиционные отношения социума и власти строятся по модели подчиненный и начальник, правительство оказывается даже в критической ситуации неспособно следовать этому принципу.
Власти во всем мире, надо сказать, склонны иногда пренебрегать информированием и применять вместо него принуждение. Но что-то похожее на облавы на пенсионеров устраивали разве что итальянские власти, которые как раз тоже не достучались вовремя до своих сограждан, а потом вывозили гробы из Бергамо грузовиками.
Религиозные войны эпохи коронавируса
Если будете себя плохо вести, мы вас накажем еще строже - фактически предупреждает россиян глава Роспотребнадзора Анна Попова. Причем характер возможных новых мер не раскрывает. Оно и ясно - таинственная угроза всегда страшнее. То есть, в России государство, несмотря на тяжелую психологическую ситуацию, продолжает работать с обществом привычными способами, главные из которых - принуждение и запугивание.
Между тем, важны даже не только знания, но и сама манера обсуждения, без этого нет рациональных аргументов и все превращается в подобие религиозных войн. Одни возводят в абсолют маски и перчатки. О том, что маска - это, в первую очередь, защита окружающих от ее носителя, они уже и не вспоминают.
Другая крайность - категорический отказ от любых мер коллективной и индивидуальной защиты и радикальное COVID-диссидентство, сторонники которого уверены, что коронавирус не опаснее обычной простуды. Они готовы раздеться на осеннем промозглом ветру догола, лишь бы доказать насколько они ни во что и никому не верят. Для многих это уже не рациональный выбор, а почти религия. При этом правительству не верят сейчас ни те, ни другие.
В итоге, почти не слышно тех, кто предлагает обсуждать ситуацию рационально, вести информационно-просветительскую работу с обществом. Зато все больше людей, готовых пойти в рукопашную, чтобы доказать свою правоту. Другой модели для разрешения споров власти, воспитывающие граждан при помощи пропаганды и крикливо-драчливых телешоу, не предлагают.
Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский
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