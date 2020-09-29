Комментарий: В России каникулы вместо карантина

В информационном языке пропаганды давно появились слова-заменители, призванные нивелировать масштабы чрезвычайных происшествий. Не взрыв, а хлопок, не пожар, а задымление, не падение, а отрицательный рост. Коронавирус подарил нам еще несколько вариантов. Весной, когда во многих странах вводили тотальный карантин, в России объявили режим "нерабочих дней". Сейчас вместо слова "карантин" в Москве модно использовать слово "каникулы".

Слово мэра Москвы о коронавирусе

О том, что московские школьники уйдут на каникулы не на неделю, а на две, и сделают это все разом 5 октября, сообщалось в указе мэра Москвы. А в своем блоге Сергей Собянин написал: "По рекомендации санитарных врачей, с учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний ковидом мною принято решение увеличить продолжительность осенних каникул".

Татьяна Фельгенгауэр

Мэр Москвы находится в сложном положении. С одной стороны, цифры по вновь заболевшим не могут не вызывать тревогу. Больницы пока справляются, но учитывая такие темпы, неясно, надолго ли хватит медицинских мощностей. С другой стороны, возвращать полностью те ограничения, которые были весной в Москве, невозможно по многим причинам.

Во-первых, некоторые из запретов (гуляние в парках, выход из дома по пропускам) были откровенно глупыми, и с этим, кажется, уже все согласны. Во-вторых, экономический ущерб был колоссальный. Пока что Сергей Собянин (а мэр Москвы по-прежнему является пионером всех коронавирусных ограничений, именно на него смотрят мэры российских городов), попросил более пяти тысяч московских компании перейти на удаленный режим работы. Кроме того, людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, было предложено самоизолироваться. Пока что это рекомендация, нарушителей карантина московские власти штрафовать, вроде, не собираются. Ну, и школьников отправляют на каникулы на две недели.

Властям важен имидж

Но все эти меры выглядят попыткой оттянуть момент принятия важных решений. В самом деле, неужели 19 октября, когда школьники вернутся с каникул, ситуация драматически изменится? Или власти так и будут каждый месяц объявлять каникулы? Когда летом министерство просвещения заявило, что учебный год начнется в обычном формате , было ясно, что это всерьез ухудшит ситуацию с заболеваемостью.

Но у федеральных министерств свои планы и интересы. А у городских властей - свои. Так было с самого начала. После жестких ограничений весны, проведение голосования по изменению Конституции РФ и Парада Победы выглядели так, будто политические интересы руководства страны определяют уровень опасности вируса, а не наоборот. Владимир Путин, а вслед за ним и Сергей Собянин, который поначалу выступал главным алармистом и, кажется, искренне пытался спасать Москву, заявили о потрясающих достижениях в борьбе с коронавирусом.

Путин сравнивал ситуацию в России с США, и говорил о минимальных потерях, а мэр Москвы буквально месяц назад заверял, что вопрос победы над коронавирусом - это вопрос нескольких месяцев или полугода . Но вот прошел всего месяц, и Собянин сетует на то, что москвичи, особенно пожилые, не проявляют сознательность и не остаются дома. Куда подевалась бравада победителей? Как так получилось?

Помоги себе сам

Может, власти поверили своей собственной пропаганде? В самом деле, сложно поверить в серьезность ситуации, если из телевизора регулярно рассказывают, как весь мир вокруг страдает от коронавируса, и только в России все в порядке: и вакцина есть, и лекарство, и президент лично все контролирует. Странно требовать от людей сознательности, если ни президент, ни мэр не появляются в кадре в надетой маске. Да, возможно, это мелочь, но именно это чаще всего и срабатывает.

С другой стороны, Сергей Собянин, когда взывает к сознательности горожан, конечно, прав. Мы сами по себе, мы не должны верить телевизору. Эти более, чем полгода, что мы живем в коронавирусной реальности показали: государство готово пожертвовать безопасностью граждан в угоду своему политическому интересу. А значит, нам надо самим помнить про маски, социальную дистанцию, регулярные тесты и прочие правила, которые могут снизить риск заболеть. Что бы там ни говорили политики и пропагандисты, пока что в ряду побежденных печенегов и половцев "зараза коронавирусная" не значится.

Автор: Татьяна Фельгенгауэр - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор колонки на DW. Telegram: @tanya_f, Twitter: @t_felg

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