 Школы Москвы закроют на двухнедельные каникулы | Новости из Германии о России | DW | 29.09.2020

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Россия

Школы Москвы закроют на двухнедельные каникулы

Из-за эпидемии коронавируса школы российской столицы закроются не на одну, а на две недели - с 5 по 18 октября. Детские сады продолжат работать в обычном режиме.

В Москве у школьников замеряют температуру (фото из архива)

В Москве у школьников замеряют температуру (фото из архива)

Москва на фоне роста заражений коронавирусом продлила осенние каникулы в школах на одну неделю. Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, обнародованному на официальном сайте мэрии российской столицы во вторник, 29 сентября, школы в Москве закроются на каникулы с 5 по 18 октября.

Двухнедельные каникулы вводятся для "образовательных организаций, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку", - говорится в указе. С 5 по 18 октября также будет приостановлена работа государственных детских досуговых организаций. В то же время детские сады продолжат работать в обычном режиме.

Москва с большим отрывом лидирует в России по числу инфицированных коронавирусом. По последним данным оперативного штаба, в российской столице выявлено почти 288 тысяч случаев коронавирусной инфекции, в том числе 5180 - с летальным исходом. В последнее время в Москве и по всей России наблюдается заметный рост заражений коронавирусом.

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    Автор: Владимир Дорохов


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