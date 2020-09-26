Коронавирусом заразились свыше 33 млн человек по всему миру

Суточный прирост подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в России составил 7867 человек, умерли за последние сутки 99 инфицированных, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом в воскресенье, 27 сентября. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в России составило 11 51 438 человек. Начиная с пятницы, 25 сентября, количество выявленных за сутки новых заражений впервые с июня превысило отметку в семь тысяч.
Наиболее высокий рост по-прежнему отмечается в Москве: за сутки там зафиксировано 2016 новых случаев заражения. Показатели прироста в регионах значительно меньше: в Санкт-Петербурге зарегистрированы 227 новых случаев, в Московской области - 226, в Ростовской - 188, в Нижегородской - 167, в Воронежской - 161 случай. В остальных регионах суточный прирост за минувшие сутки составил менее 150 случаев.
В Украине за минувшие сутки зафиксированы 3130 новых случаев COVID-19, сообщает министерство здравоохранения страны. 537 больных коронавирусной инфекцией госпитализированы, 56 скончались, 1009 человек выздоровели. Наибольшее число заболеваний зарегистрированы в Харьковской области (494), Киеве (323), Днепропетровской (186), Львовской (148), Киевской (143) и Одесской (142) областях.
Данные по ФРГ и остальному миру
В Германии за последние сутки коронавирусом заразились 1411 человек, сообщает в воскресенье, 27 сентября, институт имени Роберта Коха (RKI). Умерли пять человек. Общее число смертей с момента проникновения вируса в страну достигло 9457.
Глава Немецкого междисциплинарного объединения интенсивной медицины и реаниматологии Уве Янссенс (Uwe Janssens) в интервью изданиям медиагруппы Funke в субботу, 26 сентября, заявил, что германские врачи в отделениях интенсивной терапии готовятся к тому, что число смертей от последствий COVID-19 "в ближайшие недели продолжит расти".
Всего с начала пандемии коронавирусной инфекцией по всему миру заразились свыше 33 млн человек, от атипичной пневмонии COVID-19 скончались 999 088 человек, выздоровели 24 442 человека, указывает международная группа волонтеров Worldometer. Больше всего заражений - в США (7,29 млн), Индии (5,9 млн) и Бразилии (4,72 млн).
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Незаметные герои времен пандемии
Уборщица электричек
Бианка Ремтер (Bianka Remter) из Берлина занимается уборкой вагонов электричек - моет полы и сиденья, дезинфицирует поручни и дверные ручки. Она гордится своей работой и очень радуется, когда пассажиры выражают благодарность за ее труд. Бианка не скрывает, что для нее это имеет очень большое значение.
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Незаметные герои времен пандемии
Комиссар полиции
Подразделение старшего комиссара полиции Йорна Ифлендера (Jörn Iffländer) обычно отвечает за проблемные места в Берлине, где торгуют наркотиками, но сейчас там немноголюдно. Поэтому во время пандемии они больше следят за соблюдением карантинных правил, ведут разъяснительную работу, пытаясь делать это деликатно и без конфликтов.
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Незаметные герои времен пандемии
Сотрудница супермаркета
Ариане Джон (Ariane John) из Берлина работает в супермаркете. Ей приходится постоянно напоминать покупателям о том, что сейчас из-за пандемии в магазине нужно находиться на безопасном расстоянии друг от друга. По словам Ариане, она не устает поражаться тому, сколь недооценивает ситуацию молодежь: в отличие от пожилых людей, молодые зачастую легкомысленно игнорируют нынешние правила.
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Незаметные герои времен пандемии
Фармацевт
Жительница Берлина Анна Фредрих (Anna Fredrich) - фармацевт. Заразиться коронавирусом она не боится. В аптеке еще в начале карантина на кассах установили защитные экраны из оргстекла, а на полу сделали специальную разметку для стоящих в очереди.
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Незаметные герои времен пандемии
Учительница
Начальная школа, где преподает жительница Ораниенбурга Карин Биттер (Karin Bitter), во время карантина была закрыта, но она каждый день приходила в свой класс. Отсюда общалась со своими учениками-третьеклашками в режиме видеоконференции, чтобы поговорить о ситуации и обсудить события. 11 мая берлинские школы постепенно приступили к возобновлению работы.
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Незаметные герои времен пандемии
Медсестра
Янине Дахвиц (Janine Dachwitz) из бранденбургского Котбуса - всегда в тесном контакте с людьми. Она работает медсестрой в Союзе рабочих-самаритян Германии (Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland) - независимой благотворительной организации, оказывающей помощь нуждающимся в социальной защите людям.
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Незаметные герои времен пандемии
Почтальон
Ютта Леман (Jutta Lehmann) живет в городе Шторков в федеральной земле Бранденбург. Уже почти 30 лет работает почтальоном. В районе, где она доставляет почту, ее знает каждый. По словам Ютты, люди к ней относятся тепло, всегда интересуются, как у нее дела, делятся новостями из своей жизни.
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Незаметные герои времен пандемии
Сотрудница склада одежды
Селин Иффли-Науман (Celine Iffli-Naumann) на добровольных началах работает на складе одежды для нуждающихся в Берлине. Сюда приходит много бездомных. Заразиться коронавирусом она не боится, а работать сейчас приходится быстрее и больше обычного. Многие здешние помощники - пенсионеры, то есть сами входят в группы риска, поэтому сейчас вынуждены оставаться дома.
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Незаметные герои времен пандемии
Водитель автобуса
Берлинец Марсель Кольшмидт (Marcel Kolschmidt) - водитель городского автобуса. Раньше пассажиры входили через переднюю дверь - чтобы можно было проверить билеты. Из-за пандемии все изменилось. Место водителя теперь изолировано от салона, а передняя дверь заблокирована. Риск заражения уменьшился, зато "зайцев" среди пассажиров прибавилось, смеется Марсель.
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Незаметные герои времен пандемии
Больничная клоунесса
Задача Уте фон Кёрбер (Ute von Koerber) из благотворительного общества "Смех помогает" в Потсдаме - поддерживать больных детей. Она - клоунесса по прозвищу Витамин. Сейчас, правда, с юными пациентами больниц Уте общается виртуально - в формате видеоконференций. Но Витамин надеется, что в скором времени она снова получит возможность приходить к детям в палаты.
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Незаметные герои времен пандемии
Информационный менеджер
Жительница Берлина Симоне Леман (Simone Lehmann) работает информационным менеджером в пассажирской компании BVG - отвечает за объявления по громкоговорителям и на цифровых табло. К сведениям об опозданиях или изменениях в движении сейчас прибавились напоминания о соблюдении дистанции.
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Незаметные герои времен пандемии
Сотрудник пожарной службы
Деннис Паслак (Dennis Passlak) - сотрудник отдела коммуникации Берлинской пожарной службы. Одна из его задач - организация кадрового обеспечения службы в случае заболевания большого количества сотрудников, что в период пандемии не исключается. Также он следит за тем, чтобы персонал был обеспечен защитными масками и антисептиками.
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Незаметные герои времен пандемии
Медиатор
Надин Дюбуа (Nadine Dubois) из Берлина - член команды волонтеров, на безвозмездной основе оказывающих помощь в разрешении конфликтов. Порой оппоненты - особенно находящиеся в стадии развода супруги - теряют самообладание и не могут прийти к соглашению. Во время пандемии таких ситуаций стало больше. И единственным выходом часто бывает привлечение третьего лица - посредника.
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Незаметные герои времен пандемии
Лаборант
Аня Хёрихс (Anja Hörichs) работает в специальном центре для взятия анализов у людей с подозрением на коронавирус в городе Бютцов (Мекленбург - Передняя Померания). Центр создан на территории автодорожной мастерской, куда пациенты приезжают на машинах. Каждый день - до пятидесяти человек.
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Незаметные герои времен пандемии
Сотрудник аварийной службы
Штеффен Бок (Steffen Bock) работает в берлинской городской службе водоснабжения - устраняет протечки в частных домах, квартирах и участках трубопроводов, проложенных под дорогами и тротуарами. Штеффен постоянно контактирует с людьми. Чтобы защитить себя от коронавируса, всегда работает в маске и перчатках.
Автор: Наталия Королева