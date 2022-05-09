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Фото: MLADEN ANTONOV/AFP/Getty Images
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Столица Российской Федерации. Самый крупный город России с населением более 13 млн человек.
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Контекст
Комитет министров СЕ: Москва обязана освободить Навального
Комитет министров СЕ: Москва обязана освободить Навального
Россия обязана исполнять решения ЕСПЧ, касающиеся жалоб, поданных до 16 сентября 2022 года.
Правосудие и закон
08.06.2023
8 июня 2023 г.
Дроны в Москве, обстрелы у границы: в чем успех и риск Киева
Дроны в Москве, обстрелы у границы: в чем успех и риск Киева
В войне РФ с Украиной новая тенденция - боевые действия все чаще ведутся на российской территории. Как реагирует Запад?
Конфликты
01.06.2023
1 июня 2023 г.
Атака дронов в Москве и ее последствия
Атака дронов в Москве и ее последствия
Москва и Подмосковье подверглись 30 мая атаке беспилотников, несколько дронов попали в жилые дома.
Конфликты
31.05.2023
31 мая 2023 г.
Война срикошетила на Москву. DW Шоу
Война срикошетила на Москву. DW Шоу
Белгородская область: удары, убитые и раненые, эвакуация. Атака дронов на Москву: реакция в мире.
Политика
31.05.2023
31 мая 2023 г.
62:37 мин.
"Конец путинской стабильности": СМИ ФРГ о дронах в Москве
"Конец путинской стабильности": СМИ ФРГ о дронах в Москве
Война, развязанная Путиным против Украины, возвращается к нему подобно бумерангу, полагают немецкие журналисты.
Конфликты
31.05.2023
31 мая 2023 г.
Атака дронов на Москву и другие события 461-го дня войны
Атака дронов на Москву и другие события 461-го дня войны
Москва и Подмосковье подверглись массированной атаке дронов. Минобороны заявляет о восьми сбитых беспилотниках.
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30.05.2023
30 мая 2023 г.
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Атака дронов в Москве и Подмосковье. Что известно
Власти Москвы сообщили об атаке дронов. Несколько из них попали в жилые дома, сообщается о пострадавших. Детали - у DW.
Конфликты
30.05.2023
30 мая 2023 г.
Визы в Германию для граждан России. Что изменится с 1 июня?
С июня вступят в силу новые правила подачи россиянами заявлений на получение немецких виз. DW - с разъясненими МИД ФРГ.
Правовые основы государства
29.05.2023
29 мая 2023 г.
Эксперт: Меня радует рост интереса к Центральной Азии
КНР, ЕС и РФ борются за внимание лидеров стран Центральной Азии. Всплеск интереса объясняет эксперт Беате Эшмент.
Политика
25.05.2023
25 мая 2023 г.
Siemens, "Сапсаны", санкции, суд. Конфликт с РЖД обостряется
Арбитражный суд Москвы обязал немецкий концерн платить российской госкомпании неустойку в 6 млн рублей в день.
Экономика и бизнес
22.05.2023
22 мая 2023 г.
Россия отменила визы и возобновила полеты. В Грузии не рады?
Москва отменила запрет на прямые перелеты в Грузию и ввела безвизовый режим для ее граждан. Что думают об этом в Грузии?
Конфликты
12.05.2023
12 мая 2023 г.
Семь самураев для Путина на параде в Москве
На 9 мая Кремль позвал семерку постсоветских лидеров, для которых нашел аргументы, отмечает Иван Преображенский.
Иван Преображенский
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Политика
10.05.2023
10 мая 2023 г.
Пропустить раздел Мнения
Мнения
Месть дронов, или Путин привел войну в Москву
Иван Преображенский
Колонка
Конфликты
30.05.2023
30 мая 2023 г.
Коррупция военного времени - разные подходы Москвы и Киева
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25.01.2023
25 января 2023 г.
Цветы у украинских памятников в РФ вызывают уважение
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Общество
20.01.2023
20 января 2023 г.
Виктор Ерофеев: Театр против аморального фатализма
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19.09.2022
19 сентября 2022 г.
Собянин ударит электрическим "Москвичом" по "Тесле"
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16.05.2022
16 мая 2022 г.
День Победы, который Путин превратил в День войны
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09.05.2022
9 мая 2022 г.
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