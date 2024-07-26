Опасный флирт Тбилиси с Москвой

Грузия после выборов в октябре может восстановить дипоношения с Россией. Однако полное превращение страны в прокремлевского сателлита невозможно - мешают оккупированные территории, считает Иван Преображенский.

Протесты в Грузии против закона об "иноагентах" Фото: DAVID MDZINARISHVILI/EPA

Грузинские власти рассуждают о попытке переворота, который якобы готовы были осуществить оппозиционеры, дружественные Украине. Премьер Ираклий Кобахидзе пугает войной с Россией в случае утраты власти его партией. В российском МИД Мария Захарова, хотя Грузия об этом и не просила, в ответ рассуждает о возможности вступления страны в ОДКБ, а сенатор Андрей Климов заявляет, что Россия может оказать грузинским властям военную помощь.

Как все это согласуется с тем, что дипотношения между странами разорваны еще в 2008 году из-за войны, а российские военные продолжают оккупировать Абхазию и Южную Осетию?

Выборы по российским лекалам

В Грузии 26 октября пройдут парламентские выборы, и правящая партия "Грузинская мечта" откровенно демонстрирует готовность удержать власть любыми средствами. В 2024 году в стране, в частности, был, несмотря на многочисленные протесты, принят аналог российского закона об "иностранных агентах".

Иван Преображенский Фото: Peter Steinmetz/DW

А на днях грузинские власти объявили о предотвращении покушения на главного спонсора и неформального лидера правящей в стране партии Бидзины Иванишвили - предпринимателя, имеющего давние бизнес-связи в России. Кремль поспешил осудить эту "попытку покушения", в которой обвиняют бывших соратников Михаила Саакашвили, в том числе бывших силовиков, которые сейчас помогают Украине.

На фоне недавних неудачных покушений на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и кандидата в президенты США Дональда Трампа новости из Грузии такими уж невероятными не выглядят. Премьер Кобахидзе даже решил поиграть в конспирологию и заявил, что покушение на Иванишвили готовили "те же силы", что якобы организовали и нападения на Фицо и Трампа. Его не смутил тот факт, что и в Словакии, и в США, по данным следствия, речь шла об одиночках. Однако более существенная разница в том, что в Грузии никакого покушения не было, так что оппозиция, естественно, говорит о вымышленном преступлении и реальных предвыборных репрессиях.

Абьюзивные дипломатические отношения

Показательной новостью сейчас выглядит июньский запрет на въезд в Грузию армянскому политику Тиграну Хзмаляну, который активно выступает за выход своей страны из организации Договора о коллективной безопасности, где доминирует Россия. Армении этот договор, напомним, не помог ни сохранить контроль над Нагорным Карабахом, ни в пограничном конфликте с Азербайджаном.

Тем не менее, российские официальные лица сейчас недвусмысленно приглашают Грузию к этому договору присоединиться. Тогда Россия, по их логике, окажет грузинским властям помощь против тех самых таинственных сил, которые якобы организовали покушения на Фицо, Трампа, а теперь и Иванишвили.

Грузия, понятное дело, молчит. Это совершенно нереальная схема, что бы там ни думали в Москве. По крайней мере, до тех пор, пока Россия продолжает оккупировать грузинскую территорию и держать свои войска в Абхазии и Цхинвальском регионе, как грузинские власти называют самопровозглашенную Южную Осетию.

Но есть другой путь нормализации - возобновление, несмотря на оккупацию, дипломатических отношений. Заявляет же грузинский премьер Ираклий Кобахидзе, что его страна хочет мирным путем восстановить свою территориальную целостность. А для этого нужны переговоры. Для переговоров - дипломаты. Так что слухи о том, что после парламентских выборов "Грузинская мечта" восстановит дипотношения с Россией выглядят вполне правдоподобно.

Почему Грузия - не Кыргызстан?

Российские оппозиционеры, в массовом порядке уезжавшие в Грузию после полномасштабного вторжения РФ в Украину, теперь так же массово пакуют чемоданы и стараются найти убежище побезопаснее. Грузия уже не впускает их назад на свою территорию, а теперь существуют опасения, что может начать так же массово и высылать их в Россию, где таких россиян ждут уголовные дела за дискредитацию армии, а то и измену родине. Грузинскую оппозицию, у которой невелики шансы победить на предстоящих осенью выборах, явно ждут новые репрессии.

Не в этом году, так в следующем ничто не мешает партии Иванишвили, монополизировавшей власть в стране, восстановить дипотношения с Россией. Казалось бы, Грузия стремительно превращается в российского сателлита, наподобие Кыргызстана, где под российским влиянием стремительно сворачиваются гражданские права и свободы.

Однако оккупированные территории остаются непреодолимым препятствием для Иванишвили или любого другого политика, который захочет опереться на Кремль. Российские власти добровольно никогда не отдадут захваченное. Не согласится с такой уступкой и грузинский народ, что делает любой пророссийский авторитарный режим неустойчивым в долгосрочной перспективе.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook.

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