В Абхазии появится пункт постоянного базирования ВМФ России
Россия и Абхазия подписали соглашение о создании в непризнанной республике нового пункта постоянного базирования российского военно-морского флота в Очамчирском районе, сообщил газете "Известия" глава самопровозглашенной республики Аслан Бжания.
"Сотрудничество двух стран по вопросу военно-технического сотрудничества нацелено на взаимное повышение обороноспособности", - заявил Бжания, добавив, что в абхазский порт 30 сентября зашел малый ракетный корабль России.
С 21 августа по 1 сентября 2023 года в четырех районах Абхазии прошли совместные российско-абхазские военные тактико-специальные, летные и тактические учения, напоминают "Известия"
Грузия обвиняет РФ в милитаризации Абхазии
В результате пятидневной войны между Россией и Грузией в августе 2008 года часть Грузии оказалась отторгнутой от страны, на ее территории была провозглашены непризнанные международным сообществом республики. Россия признала Абхазию и Южную Осетию, Грузия считает эти территории своими регионами, большинство стран мира не признали независимость республик.
Спустя 14 лет после российско-грузинской войны Москва продолжает расширять свой контроль на этих территориях, заявило министерство иностранных дел Грузии в августе, в 14-ю годовщину августовской войны.
"После 14 лет оккупации Россия не выполняет достигнутое при посредничестве ЕС соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, расширяет свой незаконный контроль в оккупированных регионах, продолжает процесс их милитаризации, активно предпринимает шаги по их фактической аннексии", - подчеркнули в МИД Грузии.
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