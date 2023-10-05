В Абхазии появится пункт постоянного базирования ВМФ России

Грузия в годовщину войны обвиняла Москву в милитаризации непризнанных республик, где теперь появится и место для ВМФ России.

Россия и Абхазия подписали соглашение о создании в непризнанной республике нового пункта постоянного базирования российского военно-морского флота в Очамчирском районе, сообщил газете "Известия" глава самопровозглашенной республики Аслан Бжания.

"Сотрудничество двух стран по вопросу военно-технического сотрудничества нацелено на взаимное повышение обороноспособности", - заявил Бжания, добавив, что в абхазский порт 30 сентября зашел малый ракетный корабль России.

С 21 августа по 1 сентября 2023 года в четырех районах Абхазии прошли совместные российско-абхазские военные тактико-специальные, летные и тактические учения, напоминают "Известия"

Грузия обвиняет РФ в милитаризации Абхазии

В результате пятидневной войны между Россией и Грузией в августе 2008 года часть Грузии оказалась отторгнутой от страны, на ее территории была провозглашены непризнанные международным сообществом республики. Россия признала Абхазию и Южную Осетию, Грузия считает эти территории своими регионами, большинство стран мира не признали независимость республик.

Спустя 14 лет после российско-грузинской войны Москва продолжает расширять свой контроль на этих территориях, заявило министерство иностранных дел Грузии в августе, в 14-ю годовщину августовской войны.

"После 14 лет оккупации Россия не выполняет достигнутое при посредничестве ЕС соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, расширяет свой незаконный контроль в оккупированных регионах, продолжает процесс их милитаризации, активно предпринимает шаги по их фактической аннексии", - подчеркнули в МИД Грузии.

Смотрите также: