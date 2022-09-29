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Александр Лукашенко (фото из архива)
Александр Лукашенко (фото из архива)Фото: Alexei Nikolsky/Kremlin/Tass/dpa/picture alliance
ПолитикаГрузия

Как в Тбилиси отреагировали на визит Лукашенко в Абхазию

Александр Бураков
1 ч. назад

МИД Грузии считает визит Александра Лукашенко в Пицунду нарушением государственной границы страны. Оппозиция выражается более решительно.

https://www.dw.com/ru/kak-v-tbilisi-otreagirovali-na-vizit-lukasenko-v-abhaziu/a-63282758

Александр Лукашенко 28 сентября неожиданно прибыл с неофициальным визитом в Пицунду (грузинское название Бичвинта) - курортный город на морском побережье самопровозглашенной Республики Абхазия, независимость которой признала только Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия. Официальная грузинская позиция исходит из того, что Абхазия юридически является частью Грузии и имеет в ее пределах автономный статус.

Встреча с Бжания после Путина

Встреча с так называемым президентом Абхазии Асланом Бжания прошла на бывшей советской госдаче, из-за которой накануне разразился скандал - Россия пожелала взять ее в аренду на 49 лет, что вызвало протесты даже внутри непризнанной республики. Аслан Бжания назвал Лукашенко, прибывшего в Абхазию впервые за все годы его правления, "желанным гостем" и отметил, что "этого визита долго ждали".

В ответ Александр Лукашенко заявил для СМИ, что днем ранее в Сочи он обсуждал вопрос Абхазии "со старшим братом Владимиром Владимировичем Путиным" и они пришли к выводу, что "ее нельзя бросать и ей надо помогать". Далее встреча проходила за закрытыми дверями, известно лишь, что речь шла о торгово-экономических отношениях.

Реакции в Грузии на визит Лукашенко в Абхазию

Визит белорусского правителя в Абхазию жестко осудили все политические силы Грузии. Президент страны Саломе Зурабишвили назвала произошедшее циничным подходом, при котором были нарушены грузинский закон "Об оккупации", а также все нормы и принципы международного права. Кроме того, она считает такое поведение нарушением "дружеских отношений между странами" и отметила, что она рада, что до сих пор затягивала и не подписывала назначение нового посла Грузии в Беларуси.

Такой же была и реакция премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили, осудившего "визит Лукашенко в оккупированную Абхазию и встречи с российским оккупационным режимом". А спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что этим шагом Беларусь вплотную подошла к красной черте отношений с Грузией.

Во второй половине дня МИД Грузии в знак протеста вызвал белорусского посла Анатолия Лиса и потребовал официальных объяснений. Министр иностранных дел Илья Дарчиашвили на своей личной странице в Twitter назвал визит Лукашенко в оккупированную Абхазию "незаконным действием" и еще раз указал на нарушение закона "Об оккупированных территориях".

К вечеру на сайте МИД Грузии появилось официальное заявление, в котором указывалось на то, что визит Александра Лукашенко является нарушением государственной границы Грузии. Также выражалась глубокая озабоченность его приездом в "оккупированный Россией Абхазский регион Грузии и встречей с представителями российского оккупационного режима в Сухуми".

Схожую позицию занимает и Евросоюз. Представитель его внешнеполитической службы Питер Стано расценил визит как "вопиющее нарушение международного права". "Помимо того, что этот человек, Лукашенко, не имеет никакой легитимности, чтобы действовать в качестве главы государства, его визит был предпринят без согласия правительства Грузии, которое является единственной легитимной властью в Абхазии", - заявил Стано.

Грузинская оппозиция возмущена Лукашенко

Представители грузинской оппозиции были в высказываниях еще жестче. Депутат парламента от партии "Лело для Грузии" Саломе Самадашвили считает, что грузинский посол должен быть отозван из Минска для консультаций, а Беларусь должна была уже получить дипломатическую ноту. По ее словам, существует "осязаемая опасность" признания Беларусью независимости оккупированных территорий Грузии, поэтому необходимо требовать от нее подтвердить территориальную целостность Грузии.

А активисты партии "Гирчи - Больше свободы" даже провели поздно вечером в среду стихийный пикет возле белорусского посольства в Тбилиси с оскорбительными лозунгами в адрес Александра Лукашенко, включающими ненормативную лексику. На акции активисты сожгли портреты Александра Лукашенко и Владимира Путина.

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