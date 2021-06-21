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Тематическая страница DW "Абхазия".
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Контекст
Грузино-абхазский конфликт: что может вывести его из тупика?
Грузино-абхазский конфликт: что может вывести его из тупика?
Премьер-министр Грузии и руководитель непризнанной Абхазии сделали заявления о готовности к диалогу. Чем это вызвано?
Конфликты
25.09.2023
25 сентября 2023 г.
"РФ введет войска": ждет ли Беларусь то же, что и Украину?
"РФ введет войска": ждет ли Беларусь то же, что и Украину?
На что может рассчитывать Лукашенко после аннексии РФ части Украины и что ждет Беларусь? DW поговорила с экспертами.
Конфликты
03.10.2022
3 октября 2022 г.
Как в Тбилиси отреагировали на визит Лукашенко в Абхазию
Как в Тбилиси отреагировали на визит Лукашенко в Абхазию
МИД Грузии считает визит Александра Лукашенко в Пицунду нарушением государственной границы страны.
Политика
29.09.2022
29 сентября 2022 г.
Эксперт из ФРГ: У Путина нет плана ни в Украине, ни в Грузии
Эксперт из ФРГ: У Путина нет плана ни в Украине, ни в Грузии
Почему Тбилиси не поддержал санкции Запада против РФ и как изменилось отношение грузин к ней, DW объяснил Филипп Аммон.
Конфликты
27.07.2022
27 июля 2022 г.
Лукашенко подарит Путину его мечту
Лукашенко подарит Путину его мечту
За приездом Лукашенко в Крым может последовать дипломатическое признание Минском Абхазии и Южной Осетии, считает Констан
Константин Эггерт
Колонка
Политика
01.12.2021
1 декабря 2021 г.
Четыре прогноза для Беларуси: с Лукашенко, Россией и без них
Четыре прогноза для Беларуси: с Лукашенко, Россией и без них
Аналитики представили четыре варианта развития событий в Беларуси. Какой из них она выберет?
Политика
21.06.2021
21 июня 2021 г.
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