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Абхазия

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Тематическая страница DW "Абхазия".

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Контекст

Столица Абхазии Сухуми (фото из архива)

Грузино-абхазский конфликт: что может вывести его из тупика?

Грузино-абхазский конфликт: что может вывести его из тупика?

Премьер-министр Грузии и руководитель непризнанной Абхазии сделали заявления о готовности к диалогу. Чем это вызвано?
Конфликты25 сентября 2023 г.
Александр Лукашенко и Владимир Путин (апрель 2022)

"РФ введет войска": ждет ли Беларусь то же, что и Украину?

"РФ введет войска": ждет ли Беларусь то же, что и Украину?

На что может рассчитывать Лукашенко после аннексии РФ части Украины и что ждет Беларусь? DW поговорила с экспертами.
Конфликты3 октября 2022 г.
Александр Лукашенко (фото из архива)

Как в Тбилиси отреагировали на визит Лукашенко в Абхазию

Как в Тбилиси отреагировали на визит Лукашенко в Абхазию

МИД Грузии считает визит Александра Лукашенко в Пицунду нарушением государственной границы страны.
Политика29 сентября 2022 г.
Акция солидарности с Украиной в Тбилиси, июль 2022 года

Эксперт из ФРГ: У Путина нет плана ни в Украине, ни в Грузии

Эксперт из ФРГ: У Путина нет плана ни в Украине, ни в Грузии

Почему Тбилиси не поддержал санкции Запада против РФ и как изменилось отношение грузин к ней, DW объяснил Филипп Аммон.
Конфликты27 июля 2022 г.
Александр Лукашенко и Владимир Путин на переговорах в Кремле, 9 сентября 2021 года

Лукашенко подарит Путину его мечту

Лукашенко подарит Путину его мечту

За приездом Лукашенко в Крым может последовать дипломатическое признание Минском Абхазии и Южной Осетии, считает Констан
Константин Эггерт, российский журналист, колумнист DW
Константин Эггерт
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Политика1 декабря 2021 г.
Бело-красно-белый флаг, ставший символом протестов в Беларуси

Четыре прогноза для Беларуси: с Лукашенко, Россией и без них

Четыре прогноза для Беларуси: с Лукашенко, Россией и без них

Аналитики представили четыре варианта развития событий в Беларуси. Какой из них она выберет?
Политика21 июня 2021 г.
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