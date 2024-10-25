Выборы в парламент Грузии: что стоит на кону

На выборах в парламент Грузии гражданам предстоит определить путь своей страны на долгие годы, уверены эксперты. Удастся ли проевропейской оппозиции изменить курс "Грузинской мечты" на сближение с РФ?

"Нет войне!" - гласит текст на предвыборном плакате правящей партии Грузии "Грузинская мечта". На его фоне - разрушенные российским вторжением города Украины и перечеркнутые номера оппозиционных партий и коалиций. По соседству - изображение незадетых войной грузинских зданий и городов. С подписью: "Выбери мир".

Занявшая в первые дни российского вторжения в Украину солидарную с Киевом позицию грузинская власть позднее все больше и больше дрейфовала в своей риторике в сторону Кремля. Так, в мае 2023-го тогда премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал одной из главных причин начала войны "расширение НАТО" и желание Киева стать частью альянса. На этом фоне руководство "Грузинской мечты", а также ее основатель, известный олигарх Бидзина Иванишвили, чье состояние оценивается почти в 5 млрд долларов, начали говорить о некой "партии глобальной войны", цель которой - втянуть Тбилиси в противостояние с Москвой.

Существуют и опасения насчет будущего демократии в стране. В конце августа 2024 года политический совет "Грузинской мечты" выпустил заявление, в котором пообещал добиваться запрета связанной с экс-президентом Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение" (ЕНД). Выступая на предвыборном митинге в Тбилиси в среду, 23 октября, Бидзина Иванишвили подтвердил эти намерения: "В случае получения конституционного большинства мы на уровне конституции запретим "Национальное движение" и партии-сателлиты, а за совершенные в отношении населения Грузии преступления, в том числе за самое тяжкое - за войну, "Национальное движение" и партии-сателлиты будут наказаны по всей строгости закона", - приводит его слова агентство Sputnik.

Рекламный билборд в Тбилиси правящей партии "Грузинская мечта" с изображением разрушенных украинских городов Фото: Katharina Schröder/picture alliance/dpa/epa/Scanpix

Грузинская оппозиция объединяется за Европу

В то время как действующая власть представляет запланированные на субботу, 26 октября, парламентские выборы как "референдум о войне и мире" (именно так в августе 2024-го их описал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе), оппозиция объединяется, чтобы вернуть страну на путь евроатлантической интеграции. 19 оппозиционных партий, большинство из которых входят в крупные коалиции, подписали "Грузинскую хартию", составленную президентом Саломе Зурабишвили. Цель документа - объединить прозападную оппозицию Грузии, чтобы создать противовес евроскептическому курсу "Грузинской мечты".

Несмотря на то, что программы грузинских оппозиционеров в целом схожи, сформировать правительство им может быть тяжело, считает профессор политологии одного из крупнейших частных университетов Грузии University of Georgia Лаша Дзебисашвили. По его словам, блок "За Грузию" бывшего премьер-министра страны Георгия Гахария, без которого оппозиции будет трудно получить большинство в парламенте, не хочет входить в коалицию с "Единым национальным движением". Впрочем, создавать коалицию с "Грузинской мечтой" Гахария тоже не собирается, отмечает эксперт.

"Процесс будет долгий и тяжелый. Грузинские партии не отличаются богатой политической культурой, взаимопониманием и традицией", - говорит Дзебисашвили. По его словам, в какой-то момент одна из партий может даже рассмотреть выход из "Грузинской хартии", однако до выборов этого точно не произойдет, считает он.

Расклад перед выборами в Грузии: социологи прогнозируют победу оппозиции

Всего в бюллетене в день выборов, 26 октября, будет представлено 19 партий и коалиций. По данным проведенного во второй половине сентября опроса компании Edison Research, преодолеть пятипроцентный барьер, необходимый для прохода в парламент, смогут шесть из них: правящая "Грузинская мечта" и оппозиционные "Единство" (либералы, правоцентристы), "За Грузию" (центристы), "Коалиция за перемены" (либералы, центристы), "Сильная Грузия" (либералы, центристы) и "Лейбористская партия Грузии" (социал-демократы). Ультраконсервативный пророссийский "Альянс патриотов Грузии" может рассчитывать на 3% голосов.

Предвыборная агитация одного из оппозиционных блоков в Тбилиси Фото: picture alliance/dpa/MAXPPP

Рейтинг "Грузинской мечты" социологи в приведенном исследовании оценивают в 34%, в то время как четыре главные оппозиционные коалиции суммарно набирают 58%, достаточные для получения простого большинства в парламенте. Похожие цифры показывает и проведенный чуть позднее соцопрос компании Savanta - 35% у "Мечты" против 52% у оппозиции.

Можно ли ожидать фальсификаций на выборах в Грузии?

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) признала прошедшие в 2020 году выборы в грузинский парламент соревновательными, указав, что основные свободы в ходе них в целом соблюдались. В то же время, ОБСЕ отметила, что во время голосования поступали сообщения о случаях давления на избирателей, и констатировала размывание черты между правящей партией и государством.

По словам корреспондента DW в Грузии, в публичном пространстве перед выборами тотально доминирует правящая партия. Ее агитацию можно встретить на улицах, в общественном транспорте, на рекламных билбордах, в соцсетях и на телевидении. Впрочем, возможности для фальсификаций в день голосования у "Грузинской мечты" будут ограничены, рассуждает Лаша Дзебисашвили. Причиной тому - электронные урны, которые автоматически считывают голоса избирателей.

Однако опасения эксперта связаны в первую очередь с возможным непринятием "Грузинской мечтой" своего поражения. "(Существует. - Ред.) риск, что "Грузинская мечта" посмотрит на катастрофические для нее результаты выборов, поймет, что не может создать правительство и теряет власть, и пойдет ва-банк - "подрисует" конечные результаты. И под конец выдадут те цифры, которые они хотят. В данном случае это прямая узурпация власти в Грузии", - говорит Дзебисашвили.

Анунита Чандрасекар, эксперт независимого аналитического "Центра европейских реформ" с офисами в Лондоне, Брюсселе и Берлине, считает при этом, что инструментарий Евросоюза по противодействию нарушениям на выборах в Грузии ограничен в основном экономическими и политическими мерами. "То, что может сделать ЕС - это в меньшей степени "кнут" и в большей - "пряник". <...> Их возможности влиять непосредственно на грузинское руководство, к сожалению, достаточно ограничены. Влияние ЕС сводится к финансовой помощи, через которую они надеются настроить людей в пользу евроинтеграции". Кроме того, говорит эксперт, в качестве "кнута" Евросоюз может использовать приостановку соглашений о либерализации визового режима с Грузией.

С Европой или с Россией: выборы в парламент определят внешнюю политику Грузии

В начале марта 2022 года, одновременно с Молдовой и через два дня после Украины, Грузия подала заявку на членство в ЕС. 14 декабря 2023-го Совет ЕС предоставил стране статус официального кандидата на вступление в Евросоюз.

Однако позднее в стране был принят спорный закон "О прозрачности иностранного влияния", который называют аналогом российского закона об "иностранных агентах". Он привел к массовым протестам и серьезному ухудшению отношений между Тбилиси и Брюсселем, в результате чего посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил об "остановке процесса вступления Грузии" в Евросоюз.

Демонстрация против принятия закона об "иноагентах" в Грузии (фото из архива) Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/dpa/picture alliance

Несмотря на то, что на предвыборных плакатах "Грузинской мечты" красуется флаг Европейского Союза, а лозунгом кампании остается: "С миром, достоинством и процветанием - в Европу", в искренности европейских устремлений нынешней грузинской власти эксперты сомневаются. "Уровень поддержки вступления в ЕС среди грузинского населения очень высок. <…> Поэтому ни одна из сторон не может вести кампанию с антиевропейской платформой", - комментирует кампанию "Грузинской мечты" Анунита Чандрасекар.

Основные оппозиционные силы Грузии, в свою очередь, несмотря на разногласия по ряду вопросов, сходятся в своей проевропейской позиции. "Если оппозиция победит на выборах, направление движения (заданное нынешней властью. - Ред.) изменится", - уверена Чандрасекар. По ее словам, стремление к европейской интеграции и объединение вокруг европейской идеи - то, ради чего оппозиционные силы Грузии будут готовы отложить остальные политические разногласия в сторону.

Как Грузия может поддержать Украину

Самым острым образом для Грузии стоит также вопрос отношений с Россией и Украиной. Высокопоставленные представители "Грузинской мечты" накануне выборов в своих речах стали все чаще упоминать некую "партию глобальной войны", которая якобы хочет втянуть Тбилиси в противостояние с Москвой по аналогии с Киевом. Кто именно представляет эту "партию", впрочем, грузинские власти не уточняют.

В октябре 2024-го Иванишвили в интервью грузинскому телеканалу "Имеди" рассказал о якобы имевшем место разговоре экс-премьера Грузии Ираклия Гарибашвили с "высокопоставленным чиновником" неназванной западной страны. В нем последний якобы уговаривал Гарибашвили открыть против России второй фронт, продержаться "3-4 дня", а затем "начать партизанское движение в лесу". Во вторник, 22 октября, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видит оснований не доверять словам Иванишвили.

Оппозиционные партии и движения, в большинстве своем, выступают за более активную поддержку Киева в отражении российской агрессии. Однако возможности страны в этом вопросе ограничены, считают эксперты. "Учитывая ситуацию в сфере безопасности, ситуацию на границе, российское военное присутствие на территории Южной Осетии и Абхазии и то, что она даже хочет построить там военно-морскую базу, я думаю, что практическая поддержка Украины (со стороны Грузии. - Ред.) может быть очень ограниченной", - предполагает Анунита Чандрасекар.

Лаша Дзебисашвили придерживается схожего мнения. По его словам, из-за высокой экономической зависимости от России и исходящей от нее угрозы Тбилиси будет крайне ограничен в инструментах поддержки Киева в отражении российской агрессии, даже если к власти придут прозападные силы.

Бидзина Иванишвили Фото: Sergey Karpov/ITAR-TASS/picture alliance/dpa

Одна из центральных тем кампании - Абхазия и Южная Осетия

В середине сентября 2024 года основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили выступал на предвыборной встрече в городе Гори, расположенном недалеко от границы с непризнанной Южной Осетией. Тогда он заявил, что Грузии необходимо "найти в себе силы" и извиниться за войну 2008 года перед осетинским народом. В той же речи Иванишвили пообещал, что после выборов все "зачинщики войны" и "виновные в разрушении грузинско-осетинского братства" будут осуждены и "получат строжайший юридический ответ". Такое заявление приветствовал, в частности, МИД самопровозглашенной Абхазии.

"Слова Бидзины Иванишвили и "Грузинской мечты" о том, что они готовы извиниться перед осетинами и абхазами <…> - это "самострел", - резюмирует Лаша Дзебисашвили. По его словам, это высказывание вызвало бурную реакцию не только в оппозиционной части грузинского общества, но и в среде сторонников правящей "Грузинской мечты". "Они хотели сказать, что процесс примирения в рамках единого государства подразумевает, что мы должны друг другу простить все вещи, которые мы сотворили в прошлом, и этот процесс не может пройти без взаимного понимания. Но как мы можем извиниться как государство перед каким-то созданием, у которого нет даже государственности? " - задается политолог риторическим вопросом.