В Тбилиси произошли столкновения протестующих с полицией

Участники очередной многотысячной демонстрации против закона об "иноагентах" вступили в конфликт с полицейскими, охраняющими сцену, приготовленную для митинга правящей партии "Грузинская мечта". Власти вызвали спецназ.

В столице Грузии Тбилиси на проходящей у здания парламента многотысячной демонстрации против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", являющегося аналогом российского закона об "иностранных агентах", в ночь на понедельник, 29 апреля, накалилась обстановка.

Несколько сотен полицейских, применяя дубинки и перцовый газ, начали задерживать участников акции. Власти намерены подтянуть сюда дополнительные силы спецназа и полиции, сообщает агентство "Интерфакс". Оттеснив протестующих с прилегающих к зданию парламента улиц, спецназовцы остановились, а на проспекте Руставели привезли водометную автомашину, уточняет агентство.

Оппозиционные силы Грузии в течение нескольких последних дней проводят акции протеста против принятия парламентом закона "О прозрачности иностранного влияния" с требованием его отзыва грузинским парламентом. Отмечается, что акция вечером 28 апреля началась на площади Республики, где, по данным агентства dpa, собрались около 20 тысяч человек - члены грузинских неправительственных организаций, оппозиционных партий и поддержавшие их позицию граждане.

Причины усиления массовых протестов

Как стало известно, 29 апреля правящая партия "Грузинская мечта" планирует проведение акции в поддержку закона и подготовила для этой цели сцену на проспекте Руставели - центральной магистрали столицы Грузии. Отмечается, что в настоящий момент автомобильное движение на нем перекрыто. Территория у здания парламента заполнена протестующими с флагами Грузии и Евросоюза.

МВД Грузии опубликовало на сайте заявление с призывом не выходить за рамки разрешенной законом свободы собраний и не ломать установленную перед парламентом сцену. "Любое нарушение закона будет немедленно пресекаться полицией", - сказано в заявлении.

Комиссар ЕС: Закон Грузии об "иноагентах" далек от норм ЕС

Европейский Союз также призвал власти Грузии отозвать законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Об этом с трибуны Европарламента во время дебатов, прошедших во 23 апреля заявил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич. "Очевидно, что этот законопроект несовместим с европейскими нормами и ценностями. Если он будет принят, то это поставит под угрозу дальнейший европейский путь Грузии", - указал еврокомиссар.

Парламент Грузии принял законопроект в первом чтении 17 апреля. Грузинская версия закона об "иностранных агентах" обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20 процентов финансирования из-за границы, зарегистрироваться в качестве организации, отстаивающей иностранные интересы.