Российские музыканты против войны в Украине
Многие российские музыканты высказались против военного вторжения России в Украину. Что они сказали, покинули Россию или остаются жить в стране, где их концерты запрещены? Об этом фотогалерея DW.
Алла Пугачева: "Прошу зачислить меня в ряды "иноагентов"
Алла Пугачева долгое время никак не комментировала агрессию РФ против Украины. После внесения ее мужа Максима Галкина в реестр физлиц-"иноагентов" она опубликовала резкое заявление в Instagram, в котором назвала его искренним человеком, "желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели". Пугачева временно покидала РФ, но потом вернулась.
Максим Галкин: "Не может быть оправданий войне!"
Пародист и шоумен Максим Галкин одним из первых отреагировал на российское военное вторжение в Украину. "Не может быть оправданий войне! Нет войне!", - написал он 24 февраля. В марте 2022 года вместе с Аллой Пугачевой и детьми он уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст РФ включил артиста в список "иноагентов". В случае возвращения в Россию Галкину грозит уголовное преследование.
Юрий Шевчук: "Люди гибнут "ради наполеоновских планов очередного нашего Цезаря"
Лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука оштрафовали на 50 тыс. рублей за "дискредитацию" армии РФ после выступления на концерте в Уфе. "Убивают людей в Украине, зачем? Наши пацаны там гибнут, зачем? Гибнет молодость России и Украины, гибнут женщины, старики и дети ради каких-то наполеоновских планов очередного нашего Цезаря", - заявил он. Шевчук выступает против войны в Украине, оставаясь в России.
Андрей Макаревич: "Прекратите это сумасшествие немедленно"
Лидер группы "Машина времени" 25 февраля опубликовал в Facebook ролик с призывом прекратить войну против Украины. "Почти у каждого россиянина в Украине есть либо друг, хотя бы один, либо знакомый, либо родственник. И сейчас мы в них стреляем. Прекратите это сумасшествие немедленно, всеми силами", - призвал музыкант. Макаревич сейчас живет в Израиле. О возвращении в РФ, по его словам, не думает.
Алексей Кортнев: "Не намерен уезжать из России"
Лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев 24 февраля заявил: "Все фразы о том, что Россия таким способом восстанавливает некую историческую справедливость и защищает братьев-славян от фашистов, являются лишь прикрытием для удовлетворения имперских планов и амбиций". Он "не намерен уезжать из России", если только его не вынудят угрозой "физической расправы или тюремного заключения".
Манижа: "Любой вооруженный конфликт между Россией и Украиной - братоубийственный"
Представительница РФ на конкурсе "Евровидение" в 2021 году, первый посол доброй воли РФ в УВКБ ООН по делам беженцев, певица Манижа 24 февраля опубликовала в Instagram черный квадрат и хештег #нетвойне. "Нынешняя агрессия против моей воли, против воли моей семьи, верю, что против воли наших народов", - написала она, а любой конфликт между РФ и Украиной - "братоубийственный". Певица остается в РФ.
Максим Покровский: "Украина - моя вторая половина"
После вторжения России в Украину музыкант и лидер группы "Ногу свело!" Максим Покровский записал шесть песен, осуждающих войну и российскую агрессию. В связи с одной из них - "Поколение Z" - в отношении музыканта возбудили проверку на предмет "дискредитации" российской армии и "экстремизма". С 2019 года Покровский живет в США.
Группа Little Big: "Любая война неприемлема"
Клип "Generation Cancellation" стал первым, выпущенным музыкантами в 2022 году. "Остановите войну в Украине. Остановите войны во всем мире. Никто не заслуживает войны", - говорится в описании к видео. "Мы полностью не согласны с войной в Украине, мы верим, что любая война неприемлема". Лидер группы Илья Прусикин заявил, что они осуждают действия правительства РФ и решили уехать из страны.
Земфира: "Кошмары снятся каждую ночь"
Известная певица Земфира выпустила песню "Мясо" о войне в Украине. Текст напрямую отсылает к происходящему: "В Мариуполе полночь. Кошмары снятся каждую ночь". Клип состоит из рисунков на военную тему, автор которых - известная российская актриса и режиссер, давняя подруга Земфиры Рената Литвинова. Она же режиссировала и монтировала видео. В начале марта Литвинова и Земфира тайно покинули Россию.
Oxxxymiron: "Это катастрофа и преступление"
Рэпер Oxxxymiron 24 февраля записал видеобращение в Instagram. "Я конкретно против той войны, которую прямо сейчас развязывает Россия против народа Украины. Это катастрофа и преступление", - заявил музыкант, объявив об отмене концертов "пока на Украину падают российские ракеты и пока гибнут люди". Он покинул страну вскоре после начала войны, однако 6 сентября стало известно о его возвращении в РФ.