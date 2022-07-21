Лидер группы "Машина времени" 25 февраля опубликовал в Facebook ролик с призывом прекратить войну против Украины. "Почти у каждого россиянина в Украине есть либо друг, хотя бы один, либо знакомый, либо родственник. И сейчас мы в них стреляем. Прекратите это сумасшествие немедленно, всеми силами", - призвал музыкант. Макаревич сейчас живет в Израиле. О возвращении в РФ, по его словам, не думает.