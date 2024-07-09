Евросоюз приостановил процесс вступления Грузии

В ЕС считают аналог российского закона об "иноагентах" в Грузии "шагом назад по сравнению с девятью шагами", рекомендованными для вступления страны в ЕС.

Лидеры стран Евросоюза приняли решение приостановить процесс вступления Грузии в эту организацию. Такое заявление сделал посол ЕС в Грузии Павел Герчинский во вторник, 9 июля, в Тбилиси, где проходит конференция "Расширение Евросоюза - геополитическая необходимость и дальнейшие шаги для стран - кандидатов в Евросоюз".

"Мне жаль это говорить, но лидеры стран ЕС согласились остановить процесс вступления Грузии. Намерения нынешнего правительства Грузии неясны для лидеров Евросоюза", - цитирует Герчинского онлайн-издание eadaily.com .

Дипломат подчеркнул, что закон "О прозрачности иностранного влияния", принятый в Грузии, несмотря на массовые протесты и вето президента страны Саломе Зурабишвили и считающийся аналогом российского закона об "иноагентах", "явно является шагом назад по сравнению с девятью шагами", которые были рекомендованы Тбилиси властями ЕС на пути к членству.

"Антизападная, антиевропейская риторика также совершенно несовместима с декларируемой целью вступления в Евросоюз", - добавил Павел Герчинский. При этом он выразил надежду, что правительство, сформированное в Грузии после октябрьских выборов, "кто бы это правительство ни сформировал", снова начнет серьезную работу по вступлению в Евросоюз.

Заморозка ЕС помощи Грузии в оборонной сфере

В ходе выступления на конференции в Тбилиси дипломат сообщил также, что ЕС решил заморозить 30 млн евро, предназначенных на поддержку Грузии в оборонной сфере.

"И это только первый шаг, будут и другие. Наша прямая помощь правительству Грузии будет сокращена, и мы постараемся переложить эту прямую помощь на гражданское общество и средства массовой информации. Об этом было объявлено после встречи министров иностранных дел в Люксембурге", - цитирует Герчинского "Радио Свобода" .