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Абхазия осталась без электричества после остановки ИнгурГЭС

Ольга Лебедева
11 декабря 2024 г.

Подача электроэнергии прекращена на всей территории Абхазии. Ингурская ГЭС является единственной станцией, питающей электросети самопровозглашенной республики.

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Плотина Ингурской ГЭС
Плотина Ингурской ГЭСФото: Michael Runkel/imageBROKER/picture alliance

На всей территории самопровозглашенной республики Абхазия прервано электроснабжение после аварии на Ингурской ГЭС. "Остановка ИнгурГЭС, света нет на всей (территории) республики", - заявили ТАСС в пресс-службе компании "Черноморэнерго" в среду, 11 декабря.

Ингурская ГЭС является единственной электростанцией, питающей непризнанную республику. Прекращение ее работы связано с критически низким уровнем воды в Джварском водохранилище, заявили в "Черноморэнерго". В Telegram-канале "Черноморэнерго" указывается, что текущая максимальная мощность Ингурской ГЭС "в связи с техническими изменениями" составляет 90 мегаватт в час, ранее этот показатель составлял 160 мегаватт в час.

Ограничения на подачу электричества действуют в Абхазии с 1 ноября. С 9 декабря в регионе ввели новый график отключений, электричество подавали дважды в дневное время суток на два часа 20 минут, ночью - с 21 до 7 часов мск - электроэнергия поставлялась без исключений.

Протесты в Абхазии

В начале декабря после массовых протестов "парламент" Абхазии отказался ратифицировать в первом чтении проект договора об инвестициях с РФ. Ни один участник голосования не поддержал ратификацию.

Документ предполагал льготы и меры поддержки для российских инвесторов. Абхазская оппозиция выражала уверенность, что соглашение не принесет Абхазии экономических выгод. На фоне протестов "глава" Абхазии Аслан Бжания 19 ноября подал на имя "спикера парламента" региона заявление об отставке.

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