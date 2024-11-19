"Парламент" непризнанной Абхазии принял отставку Бжании

"Парламент" непризнанной Абхазии принял отставку Бжании19 ноября 2024 г.
"Парламент" самопровозглашенной республики Абхазии принял отставку ее главы Аслана Бжании на внеочередном заседании, которое состоялось во вторник, 19 ноября. Из 31 "депутата" уход Бжании с поста главы непризнанной республики поддержали 28. Один парламентарий высказался против, еще два бюллетеня были признаны недействительными.
Пост главы Абхазии теперь временно займет "вице-президент" Бадра Гунба. На должность "премьера" назначен бывший "председатель парламента" региона Валерий Бганба.
Бжания подал в отставку, чтобы "сохранить стабильность" и порядок
В ночь на 19 ноября пресс-служба Аслана Бжании опубликовала его заявление об отставке на имя "спикера парламента". Такой шаг объяснили целью "сохранить стабильность" и порядок. О готовности уйти в отставку Бжания заявил еще двумя днями ранее, условием для этого выдвигалось требование к участникам массовых протестов покинуть правительственные здания.
Протесты в Абхазии из-за инвестиционного соглашения с Россией
Массовые протесты в самопровозглашенной республике вызвал инвестиционный договор с Россией, который позволяет компаниям из РФ реализовывать на территории региона инвестиционные проекты со значительными налоговыми послаблениями. Оппозиция в Абхазии посчитала соглашение с Москвой "прямой сдачей интересов" и потребовала отказаться от его ратификации.
15 ноября сотни протестующих захватили комплекс правительственных зданий, включая парламент. Полиция применила слезоточивый газ, пострадали не менее девяти человек.
Администрация Бжании в тот же день объявила, что готовится отозвать законопроект о ратификации инвестиционного соглашения с РФ. Власти самопровозглашенной республики, являющейся с точки зрения международного права частью Грузии, объяснили этот шаг стремлением способствовать "стабилизации обстановки" в регионе.