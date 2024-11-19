"Парламент" непризнанной Абхазии принял отставку Бжании

"Парламент" самопровозглашенной Абхазии принял отставку главы региона Аслана Бжании на внеочередном заседании. Его обязанности будет исполнять "вице-президент" Бадра Гунба.

"Парламент" самопровозглашенной республики Абхазии принял отставку ее главы Аслана Бжании на внеочередном заседании, которое состоялось во вторник, 19 ноября. Из 31 "депутата" уход Бжании с поста главы непризнанной республики поддержали 28. Один парламентарий высказался против, еще два бюллетеня были признаны недействительными.

Пост главы Абхазии теперь временно займет "вице-президент" Бадра Гунба. На должность "премьера" назначен бывший "председатель парламента" региона Валерий Бганба.

Бжания подал в отставку, чтобы "сохранить стабильность" и порядок

В ночь на 19 ноября пресс-служба Аслана Бжании опубликовала его заявление об отставке на имя "спикера парламента". Такой шаг объяснили целью "сохранить стабильность" и порядок. О готовности уйти в отставку Бжания заявил еще двумя днями ранее, условием для этого выдвигалось требование к участникам массовых протестов покинуть правительственные здания.

Протесты в Абхазии из-за инвестиционного соглашения с Россией

Массовые протесты в самопровозглашенной республике вызвал инвестиционный договор с Россией, который позволяет компаниям из РФ реализовывать на территории региона инвестиционные проекты со значительными налоговыми послаблениями. Оппозиция в Абхазии посчитала соглашение с Москвой "прямой сдачей интересов" и потребовала отказаться от его ратификации.

15 ноября сотни протестующих захватили комплекс правительственных зданий, включая парламент. Полиция применила слезоточивый газ, пострадали не менее девяти человек.

Администрация Бжании в тот же день объявила, что готовится отозвать законопроект о ратификации инвестиционного соглашения с РФ. Власти самопровозглашенной республики, являющейся с точки зрения международного права частью Грузии, объяснили этот шаг стремлением способствовать "стабилизации обстановки" в регионе.