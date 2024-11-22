Чем недовольны жители Абхазии и как это связано с Россией

Президент самопровозглашенной республики Абхазия ушел в отставку, а оппозиция предлагает сопротивляться Москве и уйти от авторитаризма. В чем причина кризиса и как на это реагируют в Москве и Тбилиси?

В самопровозглашенной Абхазииразразился политический кризис - на фоне массовых протестов оппозиции 19 ноября 2024 года ушел в отставку глава республики Аслан Бжания. Причиной протестных акций стал инвестиционный договор с Россией, который позволяет компаниям из РФ реализовывать на территории Абхазии инвестиционные проекты со значительными налоговыми послаблениями.

Кто представляет оппозицию в Абхазии и чего она добивается

Оппозиция заявила о катастрофических экономических проблемах в будущем для местных предпринимателей из-за инвестиционного договора с РФ и собрала своих сторонников у комплекса правительственных зданий: толпа снесла забор, захватив несколько зданий, в том числе парламент. Глава республики Аслан Бжания сбежал в родное село, а затем - подал в отставку. Освободившееся место временно занял вице-президент Бадра Гунба. Его администрация сразу заявила, что спорный законопроект о ратификации инвестиционного соглашения с Россией будет отозван.

Аслан Бжания Фото: Information Center of the President of the Republic of Abkhazia/AP/picture alliance

Лидер оппозиции Адгур Адзинба в интервью российскому изданию "Ведомости" заявил, что протесты не направлены против Кремля. По его словам, оппозицию не устроили условия инвестиционного соглашения, которое давало мегапреференции российским компаниям на туристическом рынке. Например, в документе есть пункт о возможности найма иностранцев, которые будут отбирать рабочие места у местного населения, а инвестор может быть освобожден от многолетних налоговых каникул. Это чувствительная сфера для местного населения, подчеркнул Адзинба, так как 70% малых и средних предприятий республики зарабатывают именно на туризме. Россия, по его словам, будет оставаться главным инвестиционным донором для Абхазии, но необходимо отрезать коррупционные связи между местными чиновниками и российским бизнесом.

Адгур Адзинба с 2015 года был министром экономики в самопровозглашенной Абхазии, а в 2019 году стал вице-премьером. В 2020 году он основал общественную организацию "Абхазское народное движение" и баллотировался на пост президента, заняв второе место. С тех пор он находится в оппозиции к действующей власти самопровозглашенной республики. Адзинба не исключает своего участия в предстоящих президентских выборах и обещает перестроить "суперпрезидентскую республику", чтобы дать больше полномочий народному собранию: "Нужно реформировать эту модель в пользу отхода от авторитаризма".

Как отреагировали в Москве

Специалисты по кавказскому региону отмечают, что оппозиция в Абхазии готовится к досрочным президентским выборам и фактически пообещала населению, что крупный российский бизнес в регион не пустит. Это вызвало раздражение Москвы, которая, по мнению главного редактора издания "Кавказский узел" Григория Шведова, теряет там рычаги влияния. При этом, подчеркивает эксперт, соглашение уже было подписано в Москве, поэтому российская сторона не допустит того, чтобы оно перестало существовать: "Похоронить этот документ вряд ли удастся, так как это приведет к серьезной эскалации абхазско-российских отношений". Он считает, что следующему президенту самопровозглашенной Абхазии придется вернуться к рассмотрению инвестиционного соглашения из-за серьезного лобби из РФ. Интерес к этому региону, в частности, проявляет бывший губернатор Краснодарского края Александр Ткачев - он обещал вложить 20 млрд рублей в строительство пятизвездочного отеля "Москва резорт" на берегу Пицунды.

Протесты в Сухуми, в самопровозглашенной Абхазии (15 ноября 2024 года) Фото: AIASHARA Independent Agency/AP Photo/picture alliance

Шведов подчеркивает, что массовые протесты из-за инвестсоглашения с РФ - лишь вершина конфликта , назревавшего в последние годы. Эксперт приводит в пример передачу "Дачи Хрущева" в Пицунде в собственность РФ в 2023 году - якобы для ее ремонта. Это решение вызвало волну негодования у оппозиции в Абхазии. На следующий год власти самопровозглашенной Абхазии попытались продвинуть законопроект, позволяющий продавать недвижимость иностранцам в восточной области Абхазии. Но эта инициатива из-за давления оппозиции была отозвана из парламента самопровозглашенной республики.

Москва в ответ на это отменила соцвыплаты учителям, врачам и сотрудникам силовых структур Абхазии. По данным МИД непризнанной Абхазии, с 2008 года Москва направила в самопровозглашенную республикуоколо 110 млрд рублей. Почти 30 млрд рублей из этой суммы - бюджетные инвестиции, 40 млрд - заработные платы и еще 40 млрд - пенсионные выплаты. По словам замглавы комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константина Затулина, который в сентябре встречался с абхазскими оппозиционерами, Россия заморозила ежемесячную выплату 170 млн рублей на доплату абхазским бюджетникам, так как "союзник и друг не выполняет свои обязательства перед РФ".

Эксперт Григорий Шведов полагает, что в Кремле пытаются оказать политическое давление на Абхазию. "Москве явно неприятно, что в парламенте дружественной Абхазии замыливаются или просто даже отказываются принимать важнейшие для России законы и соглашения", - говорит он.

Как реагируют в Грузии на события в Абхазии

Между тем, как обращает внимание политический аналитик и бывший министр по вопросам реинтеграции Грузии Паата Закареишвили, грузинские власти никак не комментируют события в самопровозглашенной Абхазии, являющейся с точки зрения международного права частью Грузии. "Тбилиси не вмешивается в ситуацию в Абхазии, делая вид, что это внутренние дела России. Возможно, молчание может быть частью каких-то договоренностей между Тбилиси и Москвой, чтобы не усугублять отношения", - отмечает Закареишвили. В частности, он указывает на то, что Грузия не критикует Россию за ее политику в самопровозглашенной Абхазии, несмотря на напряженность, вызванную вмешательством российских олигархов в дела региона. По мнению Закареишвили, абхазские оппозиционеры пытаются пройти между Сциллой и Харибдой: заявляют, что поддерживают Россию, но "не хотят, чтобы их землю захватывали деньги олигархов".

