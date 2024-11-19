Глава Абхазии Бжания подал в отставку на фоне протестов

Аслан Бжания намерен отозвать свое заявление об отставке, если протестующие не освободят захваченные правительственные здания.

Глава самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подал на имя "спикера парламента" региона заявление об отставке. Скан документа опубликовала в ночь на вторник, 19 ноября, пресс-служба Бжании.

Этот шаг он объяснил целью "сохранить стабильность" и порядок. О готовности уйти в отставку Аслан Бжания заявил еще двумя днями ранее, условием для этого выдвигалось требование к участникам массовых протестов покинуть правительственные здания. В пресс-службе Бжании подчеркнули, что если это требование не будет выполнено 19 ноября, он отзовет свое заявление об отставке. Оно должно быть рассмотрено "парламентом" Абхазии в этот же день.

После отставки главы региона управлять им будет "вице-президент" Бадра Гунба.

Причина протестов - инвестиционное соглашение с РФ

Массовые протесты в самопровозглашенной республике вызвал инвестиционный договор с Россией, который позволяет компаниям из РФ реализовывать на территории региона инвестиционные проекты со значительными налоговыми послаблениями. Оппозиция в Абхазии считает соглашение с Москвой "прямой сдачей интересов" и требует отказаться от его ратификации.

15 ноября сотни протестующих захватили комплекс правительственных зданий, включая здание парламента. Полиция применила слезоточивый газ, пострадали не менее девяти человек.

Администрация Бжании в тот же день объявила, что готовится отозвать законопроект о ратификации инвестиционного соглашения с РФ. Власти самопровозглашенной республики, являющейся с точки зрения международного права частью Грузии, объяснили этот шаг стремлением способствовать "стабилизации обстановки" в регионе.