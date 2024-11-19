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Глава Абхазии Бжания подал в отставку на фоне протестов

Евгений Жуков
19 ноября 2024 г.

Аслан Бжания намерен отозвать свое заявление об отставке, если протестующие не освободят захваченные правительственные здания.

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Глава самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания
Глава самопровозглашенной республики Абхазия Аслан БжанияФото: Anzhela Kuchuberia/TASS/dpa/picture alliance

Глава самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подал на имя "спикера парламента" региона заявление об отставке. Скан документа опубликовала в ночь на вторник, 19 ноября, пресс-служба Бжании.

Этот шаг он объяснил целью "сохранить стабильность" и порядок. О готовности уйти в отставку Аслан Бжания заявил еще двумя днями ранее, условием для этого выдвигалось требование к участникам массовых протестов покинуть правительственные здания. В пресс-службе Бжании подчеркнули, что если это требование не будет выполнено 19 ноября, он отзовет свое заявление об отставке. Оно должно быть рассмотрено "парламентом" Абхазии в этот же день.

После отставки главы региона управлять им будет "вице-президент" Бадра Гунба.

Причина протестов - инвестиционное соглашение с РФ

Массовые протесты в самопровозглашенной республике вызвал инвестиционный договор с Россией, который позволяет компаниям из РФ реализовывать на территории региона инвестиционные проекты со значительными налоговыми послаблениями. Оппозиция в Абхазии считает соглашение с Москвой "прямой сдачей интересов" и требует отказаться от его ратификации.

15 ноября сотни протестующих захватили комплекс правительственных зданий, включая здание парламента. Полиция применила слезоточивый газ, пострадали не менее девяти человек.

Администрация Бжании в тот же день объявила, что готовится отозвать законопроект о ратификации инвестиционного соглашения с РФ. Власти самопровозглашенной республики, являющейся с точки зрения международного права частью Грузии, объяснили этот шаг стремлением способствовать "стабилизации обстановки" в регионе.

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