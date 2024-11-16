  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Распад коалиции в ФРГВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
ПолитикаГрузия

Протесты в Абхазии: глава региона готов уйти в отставку

Павел Мыльников
16 ноября 2024 г.

Участники протестов недовольны инвестиционным договором с РФ, требуя отставки Аслана Бжании. Демонстранты в Сухуми отвергли предложение главы непризнанной республики о досрочных выборах.

https://p.dw.com/p/4n4Q1
Глава Абхазии Аслан Бжания
Аслан Бжания (фото из архива)Фото: Dmitry Feoktistov/dpa/picture alliance

Глава самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания изъявил готовность уйти в отставку, если участники массовых протестов покинут правительственные здания. В случае отставки управлять регионом будет "вице-президент" Бадра Гунба, пояснил Бжания на встрече с жителями села Тамыш в субботу, 16 ноября. В то же время политик заявил, что готов выдвинуть свою кандидатуру для участия в новых выборах главы республики.

Накануне Бжания отказался уходить в отставку вопреки требованиям оппозиции. Он подчеркнул, что не покидал Абхазию.

Между тем протестующие у комплекса правительственных зданий отвергли предложение Бжании о досрочных выборах. Демонстранты отказались покинуть комплекс, который включает парламент и администрацию главы республики. Лидеры оппозиции призвали собравшихся стоять с ними до отставки Бжании.

Причина протестов - инвестиционное соглашение с РФ

Массовые протесты в самопровозглашенной республике вызвал инвестиционный договор с Россией. Документ позволяет компаниям из РФ реализовывать на территории региона инвестиционные проекты. Оппозиция в Абхазии считает соглашение с Москвой "прямой сдачей интересов".

Сотни протестующих 15 ноября собрались у комплекса правительственных зданий. Митингующие требовали отказа от ратификации договора и отставки Бжании.

Демонстрантам удалось проникнуть в зал заседаний парламента. Между сотрудниками правоохранительных органов и участниками акции начались стычки. Полиция применила слезоточивый газ. По данным Минздрава Абхазии, пострадали не менее девяти человек.

Законопроект о ратификации договора с РФ могут отозвать

Администрация Бжании в тот же день объявила, что готовится отозвать спорный законопроект о ратификации инвестиционного соглашения с РФ. Власти самопровозглашенной республики, являющейся с точки зрения международного права частью Грузии, объяснили этот шаг стремлением способствовать "стабилизации обстановки" в регионе.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Жительница приграничного села Валя Ванишвили

Приграничные села Грузии: жизнь у колючей проволоки

Приграничные села Грузии: жизнь у колючей проволоки

Следы войны 2008 года в регионах Грузии, прилегающих к Южной Осетии, видны на каждом шагу. Проблем в и без того нелегкой жизни селян добавляют все новые заграждения, которые устанавливают российские пограничники.
Политика2 августа 2013 г.12 фото
external

Страх войны или жажда свободы: Грузия выбирает между Россией и Европой

Страх войны или жажда свободы: Грузия выбирает между Россией и Европой

В Грузии идет активная предвыборная борьба. 26 октября в стране пройдут парламентские выборы, которые называют решающими. Что на самом деле происходит в грузинском обществе? Смотрите в документальном фильме DW из Грузии.
Политика21 октября 2024 г.30:29 мин.
Московский Кремль на фоне здания МИД РФ

Комментарий: Уроки выборов в Молдове и Грузии - Россия не отстанет

Комментарий: Уроки выборов в Молдове и Грузии - Россия не отстанет

Молдове, Грузии и другим странам, которые хотят построить демократию и сохранить независимость, нужно защищаться от деструктивного влияния Кремля, остающегося генератором нестабильности, считает Иван Преображенский.
Иван Преображенский
Иван Преображенский
Колонка
Политика5 ноября 2024 г.
Показать еще