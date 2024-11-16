Протесты в Абхазии: глава региона готов уйти в отставку

Участники протестов недовольны инвестиционным договором с РФ, требуя отставки Аслана Бжании. Демонстранты в Сухуми отвергли предложение главы непризнанной республики о досрочных выборах.

Глава самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания изъявил готовность уйти в отставку, если участники массовых протестов покинут правительственные здания. В случае отставки управлять регионом будет "вице-президент" Бадра Гунба, пояснил Бжания на встрече с жителями села Тамыш в субботу, 16 ноября. В то же время политик заявил, что готов выдвинуть свою кандидатуру для участия в новых выборах главы республики.

Накануне Бжания отказался уходить в отставку вопреки требованиям оппозиции. Он подчеркнул, что не покидал Абхазию.

Между тем протестующие у комплекса правительственных зданий отвергли предложение Бжании о досрочных выборах. Демонстранты отказались покинуть комплекс, который включает парламент и администрацию главы республики. Лидеры оппозиции призвали собравшихся стоять с ними до отставки Бжании.

Причина протестов - инвестиционное соглашение с РФ

Массовые протесты в самопровозглашенной республике вызвал инвестиционный договор с Россией. Документ позволяет компаниям из РФ реализовывать на территории региона инвестиционные проекты. Оппозиция в Абхазии считает соглашение с Москвой "прямой сдачей интересов".

Сотни протестующих 15 ноября собрались у комплекса правительственных зданий. Митингующие требовали отказа от ратификации договора и отставки Бжании.

Демонстрантам удалось проникнуть в зал заседаний парламента. Между сотрудниками правоохранительных органов и участниками акции начались стычки. Полиция применила слезоточивый газ. По данным Минздрава Абхазии, пострадали не менее девяти человек.

Законопроект о ратификации договора с РФ могут отозвать

Администрация Бжании в тот же день объявила, что готовится отозвать спорный законопроект о ратификации инвестиционного соглашения с РФ. Власти самопровозглашенной республики, являющейся с точки зрения международного права частью Грузии, объяснили этот шаг стремлением способствовать "стабилизации обстановки" в регионе.