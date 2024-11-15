Власти Абхазии отзовут спорный инвестиционный договор с РФ

Инвестиционный договор с РФ стал причиной массовых протестов в мятежном грузинском регионе. В ходе массовых беспорядков протестующие ворвались в здание парламента Абхазии.

Администрация президента мятежного грузинского региона Абхазия на фоне массовых протестов объявила, что готовится отозвать спорный законопроект о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Власти самопровозглашенной республики объяснили свои действия желанием содействовать "стабилизации обстановки" в регионе, сообщили абхазские СМИ в пятницу, 15 ноября.

По мнению оппозиции, инвестиционный договор с РФ является "прямой сдачей интересов" Абхазии. Этот документ спровоцировал массовые протесты в регионе. 11 ноября Служба государственной безопасности Абхазии задержала активистов, выступавших против ратификации соглашения, после чего протестующие перекрыли движение через три моста. Движение было разблокировано после того, как активистов отпустили.

Прорыв в здание парламента

15 ноября сотни протестующих собрались у здания парламента, намеревавшегося ратифицировать соглашение. При этом выступающие против договора скандировали: "Россия! Россия!" Между сотрудниками правоохранительных органов и участниками акции начались столкновения, полиция применила слезоточивый газ.

Протестующие ворвались в зал заседаний парламента. Помимо отказа от ратификации инвестиционного соглашения с Россией, они потребовали отставки президента Абхазии Аслана Бжании. По последним данным Минздрава Абхазии, пострадали не менее девяти человек.

Россия впервые обнародовала проект договора об инвестициях в 2023 году. В конце октября министр экономического развития РФ Максим Решетников и вице-премьер, "министр экономики" Абхазии Кристина Озган подписали этот документ в Москве. Глава российского Минэкономразвития отмечал, что соглашение поможет "развитию сельского хозяйства, обрабатывающего производства, туризма, санаторно-курортного лечения и отдыха", а также "обеспечивающей инфраструктуры". Документ предполагает льготы и меры поддержки для российских инвесторов. Абхазская оппозиция считает, что данное соглашение не принесет Абхазии экономических выгод.