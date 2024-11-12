Задержанные в Абхазии оппозиционеры вышли на свободу

В самопровозглашенной Абхазии освобождены из-под стражи задержанные днем ранее активисты. После этого протестующие освободили мост рядом с Сухуми.

В самопровозглашенной республике Абхазия освобождены все задержанные ранее протестующие, сообщила во вторник, 12 ноября, Грузинская служба "Радио Свобода". Активистов Омара Смыра, Гарри Кокаю, Алмасхана Ардзинбу, Рамаза Джопуа и Аслана Гварамию задержали накануне под городом Сухуми. Председатель оппозиционной партии "Форум народного единства Абхазии" Аслан Барциц заявил, что все они возвращались "с собрания общественности в Гудаутском районе, посвященном недавно подписанному российско-абхазскому соглашению об инвестиционной деятельности".

Барциц назвал произошедшее преследованием по политическим мотивам, хотя власти самопровозглашенной республики утверждали, что оппозиционеров задержали за "противоправные действия".

Задержание оппозиционеров спровоцировало протесты

Задержание оппозиционеров спровоцировало массовые протесты в непризнанной Абхазии . Еще 11 ноября местные жители начали собираться у здания Службы госбезопасности (СГБ) в Сухуми, требуя освободить доставленных туда активистов.

Между сторонниками оппозиционеров и сотрудниками СГБ периодически возникали потасовки, пишет Telegram-канал "Республика". Собравшиеся пытались прорваться на территорию, протаранив ворота автомобилем.

Протестующие также перекрыли центральную автотрассу и три моста на выездах из Сухуми - Кодорский, Верхнегумистинский и Гумистинский. Затем основная их часть переместилась на площадь Свободы. По данным "Республики", люди съезжались на акцию "со всей Абхазии".

После освобождения оппозиционеров Гумистинский мост, через который проходит республиканская трасса, был снова открыт для проезда.