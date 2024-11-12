В Абхазии после задержания оппозиционеров проходят протесты

Протесты в Сухуми начались 11 ноября после задержания оппозиционеров, которые выступили против ратификации соглашения о российских инвестициях.

В самопровозглашенной республике Абхазия продолжаются массовые протесты из-за задержания представителей оппозиции, выступавших против принятия инвестиционного соглашения с Россией. Об этом сообщают местные Telegram-каналы во вторник, 12 ноября.

Жители Абхазии начали собираться вечером 11 ноября у здания Службы госбезопасности (СГБ) в Сухуми. Они требовали освободить доставленных туда активистов, предположительно, задержанных после стычки с одним из депутатов у здания местного парламента.

Между сторонниками оппозиционеров и сотрудниками СГБ периодически возникали потасовки, пишет Telegram-канал "Республика". Собравшиеся попытались прорваться на территорию, протаранив ворота автомобилем.

Протестующие также перекрыли центральную автотрассу и три моста на выездах из Сухуми - Кодорский, Верхнегумистинский и Нижнегумистинский. Затем основная их часть переместилась на площадь Свободы. По данным "Республики", люди съезжались на акцию "со всей Абхазии".

Утром протестующие временно разблокировали Кодорский мост после переговоров с властями, сообщил агентству ТАСС один из лидеров оппозиции Адгур Ардзинба. Позже корреспондент "РИА Новости" передал, что мост вновь перекрыли.

Задержание пяти оппозиционеров

Председатель оппозиционной партии "Форум народного единства Абхазии" Аслан Барциц заявил о задержании пяти оппозиционных активистов, среди которых Омар Смыр, экс-депутаты парламента Гарри Кокая, Алмасхан Ардзинба, Рамаз Джопуа и Аслан Гварамия. "Они возвращались с собрания общественности в Гудаутском районе, посвященном недавно подписанному российско-абхазскому соглашению об инвестиционной деятельности, их задержали", - приводит его слова ТАСС.

Барциц считает это преследованием по политическим мотивам. Однако власти заявляют, что оппозиционеров задержали за "противоправные действия". "Группой лиц, находящихся во дворе здания парламента республики Абхазия, были совершены противоправные действия в отношении депутата парламента, сопровождавшиеся нецензурной бранью", - сообщил генпрокурор Абхазии Адгур Агрба.

По данным провластного телеграм-канала АМРА-life, задержанные причастны к инциденту у здания абхазского парламента, в ходе которого был избит депутат Алмас Акаба. Кроме того, оппозиционеры якобы "призывали общественность в Гудауте к насильственной смене власти".

Президент Абхазии Аслан Бжания провел экстренное заседание Совета безопасности из-за протестов. Секретарь Совбеза Рауль Лолуа заявил, что предпринятые оппозицией действия "носят уголовный характер". Руководитель Службы госбезопасности Дмитрий Кучберия назвал произошедшее у здания СГБ "массовыми беспорядками".

Соглашение между Россией и Абхазией

В конце октября министр экономического развития России Максим Решетников и вице-премьер Абхазии Кристина Озган подписали соглашение, позволяющее российским компаниям реализовывать на территории региона инвестиционные проекты. Для вступления в силу документ должен быть ратифицирован в абхазском парламенте. 15 ноября, в день рассмотрения этого вопроса, оппозиция намеревалась провести акции протеста с требованием отменить соглашение.

11 ноября парламент Абхазии принял закон о регулировании статуса многофункциональных комплексов на территории самопровозглашенной республики, являющейся с точки зрения международного права частью Грузии, о котором в том числе идет речь в российско-абхазском соглашении.