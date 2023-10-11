Зачем Путин едет в Бишкек и чего там ждут от его визита?

Владимир Путин посетит Кыргызстан с официальным визитом. Это один из немногих визитов, который президент РФ совершает за рубеж после начала войны в Украине. Чего ждут от него в Бишкеке и почему Путин летит именно туда?

Президент России Владимир Путин 12 октября посетит с официальным визитом Кыргызстан по приглашению главы государства Садыра Жапарова. Это первый зарубежный визит Путина после выдачи Международным уголовным судом (МУС) в Гааге ордера на его арест в марте этого года. (Поскольку Бишкек не ратифицировал Римский статут МУС, задержание в Кыргызстане главе российского государства не грозит). И второй визит президента РФ в Кыргызстан после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. В декабре прошлого года Владимир Путин принимал участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке.

В ходе нынешнего визита, как сообщили в администрации президента КР, запланированы двусторонние переговоры Садыра Жапарова и Владимира Путина. Ожидается, обсуждение "актуальных вопросов двусторонней и многосторонней повестки, а также перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества". О чем именно пойдет речь, не уточняется.

Кроме того, планируется участие Путина и Жапарова в мероприятии, посвященном 20-летию открытия Авиационной базы ОДКБ в Канте. А 13 октября в Бишкеке пройдет заседание Совета глав государств СНГ под председательством президента Кыргызстана. Ожидается, что Владимир Путин также примет в нем участие. Чего ждут от визита президента РФ в Бишкеке?

Кыргызстан становится одним из ключевых партнеров?

Как отмечает политолог и советник международных организаций по региональной интеграции в Центральной Азии, ЕАЭС, ШОС Денис Бердаков, нынешний визит президента России в Кыргызстан, учитывая его график поездок, за последние 1,5-2 года - один из самых долгих визитов за рубеж. И это говорит о том, "Кыргызстан становится одним из ключевых партнеров торгово-экономических, в том числе и гуманитарных, для Российской Федерации не только в Центральной Азии, но, как минимум, и во всем СНГ".

Денис Бердаков Фото: Privat

Что касается ожиданий от визита российского лидера, то, по мнению политолога, это программы инвестиций от 3 до 15 миллиардов долларов на 5-10 лет. Но здесь, подчеркивает Бердаков, нужно учитывать, насколько Россия готова инвестировать и какие проекты не будут конфликтовать с соседними республиками, "потому что многие крупные проекты - по энергетике, по воде, по добыче редкоземельных металлов, к сожалению, вызывают неоднозначную реакцию, почти у всех наших соседей, в том числе и таких крупных геополитических игроков, как Европейский Союз, Индия и США", - поясняет Денис Бердаков.

По его словам, это связано с тем, что каждый крупный проект вызывает изменение региональных балансов с точки зрения энергопотребления, водопотребления, климата. Вместе с тем каждая крупная инвестиция от одного миллиарда долларов и выше меняет геоэкономическую связь Кыргызстана с той или иной страной: "Заходит два-три миллиарда с Китая - это совсем другой уровень взаимопроникновения китайского капитала, зайдут два-три миллиарда из Европейского Союза, например, на "зеленую" энергетику, это совсем другое будет отношение, например, Китая, России, Турции к Кыргызстану".

О том, что не только Кыргызстан, но и весь регион Центральной Азии, приобретает сегодня новое геополитическое значение, говорит и эксперт по международным отношениям, автор публикаций по актуальным проблемам международных отношений Эдил Осмонбетов: "Мы сейчас видим совершенно другую Центральную Азию. Раньше мы были периферией или полупериферией, и внимание к региону, особенно США, Запада, было через призму Афганистана. Сегодня такой призмы нет, США уже пересматривает свою стратегию, Европейский Союз тоже. Мы видим за последнее время, сколько высокопоставленных представителей приехало из США, Европейского Союза, саммит "Германия - Центральная Азия". (Речь идет о саммите в формате C5+1 в Берлине 29 сентября этого года, который прошел под председательством канцлера ФРГ Олафа Шольца и участием лидеров пяти центральноазиатских стран. - Ред.)

Партнерство России и Кыргызстана

Кроме Содружества независимых государств (СНГ), Кыргызстан и Россия взаимодействуют в таких объединениях как Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Таможенный Союз, Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).

Тамерлан Ибраимов Фото: Privat

Кыргызстан не раз заявлял, что Россия является стратегическим партнером страны. Директор Центра политико-правовых исследований КР Тамерлан Ибраимов также подтверждает, что страны связаны исторически, культурно, экономически. По его словам, около миллиона кыргызстанцев находятся на заработках в России: "Я думаю, что у каждого кыргыза, кыргызстанца кто-то в России, потому что языкового барьера нет, визового барьера нет. Едут целыми селами, целыми семьями". Помимо этого, Ибраимов подчеркивает политическое влияние России на Кыргызстан - влияние на политическую элиту, выборы; военно-технические связи - в рамках ОДКБ сейчас ведутся разговоры о создании совместной противоракетной обороны.

Однако директор Центра политико-правовых исследований отмечает, что ситуация изменилась после начала войны в Украине. По его словам, формально ничего не произошло: официальный Кыргызстан ведет политику нейтралитета, со стороны руководства Кыргызстана не было каких-либо заявлений в поддержку России или Украины, были нейтральные призывы к миру и то, что нужно добиваться всего дипломатическим путем. "Но ситуация, в том числе и в экономическом плане, стала для нас двоякой… С одной стороны, экономические связи с Россией огромные, плюс появились достаточно серьезные возможности в части параллельного импорта, потоки товаров, которые идут через Кыргызстан в Россию, на порядок увеличились…", - заметил Тамерлан Ибраимов. С другой стороны, для Кыргызстана это достаточно серьезные риски: "Мы видели, что сюда и британские чиновник приезжали, и немецкая делегация, и американцы говорили, что такого рода нарушения, если они будут выявлены, могут нести за собой серьезные последствия".

Как отметил Ибраимов, в этом случае самой уязвимой является банковская сфера и может серьезно пострадать бизнес-среда Кыргызстана, ведь наряду с запретами на поставки товаров двойного назначения могут ввести запреты на поставки других товаров, которые действительно нужны кыргызской экономике: "Металл, лес, стройматериалы, электроника, которые по-прежнему поставляются из России или через Россию".

Эдил Осмонбетов Фото: privat

Эксперт по международным отношениям Эдил Осмонбетов замечает, что у Кыргызстана пока существуют большие экономические интересы в России, но все может поменяться. По его мнению, Кыргызстан должен взаимодействовать и с Россией, и с Китаем, и с Западом, но "надо исходить из своих национальных интересов, если нам это выгодно, да, если невыгодно, это субъектность, ты должен быть геополитическим игроком".

"Россия и Китай хотят создать новый мировой порядок"

Помимо России и Запада, не меньший интерес проявляет к Кыргызстану Китай. По словам эксперта по международным отношениям Эдила Осмонбетова, присутствие Китая в Центральной Азии заметно усилилось, особенно после саммита "Центральная Азия - Китай", который прошел в мае этого года. "Китай выстраивает отношения с Центральной Азией и Кыргызстаном не только вертикально, но и горизонтально", - отмечает эксперт.

По мнению Эдила Осмонбетова, "Россия и Китай хотят создать новый мировой порядок, многополюсный. И соответственно в этом плане Россия и Китай - стратегические союзники". Между тем эксперт замечает, что на саммите в мае Китай говорил о безопасности в регионе - терроризме, сепаратизме, экстремизме, хотя раньше традиционно безопасность Центральной Азии была функцией России.

Эмиль Джураев Фото: Privat

О том, что влияние Китая в Кыргызстане растет, говорит и политолог, автор публикаций о современной политике в Кыргызстане и Центральной Азии Эмиль Джураев. Он считает, что это влияние со временем будет только усиливаться, но касательно того, как это будет соотноситься с влиянием России: по его словам, "это, наверное, то, что сейчас как раз разрешается, пока Россия и Китай выступают как партнеры и пока Москва крайне заинтересована, чтобы весь мир смотрел на Китай как союзника России". Политолог также отмечает, что по тем вопросам, где интересы Китая и России, сильно разнятся или противонаправлены, скорее всего, Китай станет более успешным, чем раньше. "Это касается сферы энергетики и железной дороги. Известно, что для России это являлось неприемлемым или, по крайней мере, негативным проектом", - говорит Джураев.

Политолог Денис Бердаков выражает мнение, что социально-экономический уровень населения Кыргызстана напрямую зависит от торговли между Китаем и Россией, и китайских и российских инвестиций. По его словам, никто не будет гарантировать сокращение уровня бедности, кроме этих двух экономических инвестиционных партнеров. "Если мы хотим здесь мира, сейчас уровень бедности в районе 23-27 процентов в Кыргызстане - это много. Если мы хотим сократить его, нам требуется максимально налаживать торговлю с Китаем и Российской Федерацией. Это никак не говорит, что мы уменьшаем, наоборот, увеличиваем торгово-экономическое и гуманитарное взаимодействие с США, Европой, Германией, Южной Кореей, Японией", - отмечает политолог.

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