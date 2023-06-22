От мобилизации в Бишкек? Между депортацией и гостеприимством

После начала мобилизации в РФ многие россияне уехали в Кыргызстан. Но остались там далеко не все. Кто-то вернулся домой, кто-то поехал дальше. DW узнала у самих релокантов, почему так происходит.

После объявленной в сентябре прошлого года в РФ мобилизации часть россиян покинули страну. Многие из них выехали в страны Центральной Азии, в частности, в Кыргызстан. Попасть туда, в отличие от стран ЕС, можно было беспрепятственно, не имея визы. Из нескольких крупных городов России были прямые авиарейсы, добраться можно было и поездом.

В Кыргызстан ехали как те, кто родился в России и никогда раньше не бывал в Центральной Азии, так и те, кто когда-то переехал в РФ из Кыргызстана и соседних с ним стран на ПМЖ..

История Антона: переезд из Петербурга в Кыргызстан

26-летний Антон (имя изменено по просьбе собеседника), по профессии юрист, рассказывает, что родился в Калининградской области, жил и работал в Санкт-Петербурге. После объявленной в России мобилизации он решил уехать к своим знакомым в Кыргызстан. "Я купил билет на самолет в Ош, (город на юге Кыргызстана. - Ред. ) за 1000 долларов, когда в обычное время его цена составляла от 100 до 250 долларов. Но на тот момент цены на авиабилеты в другие страны были еще выше", - говорит в беседе с DW Антон. Из Петербурга, куда на работу приезжает много гастарбайтеров из Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, в Ош есть регулярные прямые авиарейсы.

В этом городе, по рассказам Антона, он устроился в адвокатскую коллегию, где проработал около полугода. Жил у знакомых. Туда же в Ош приехал и дядя Антона из Сочи, а затем через пару месяцев и девушка Антона. Остро встал вопрос жилья. Несмотря на то, что в Оше у Антона была работа, снять жилье оказалось большой проблемой. Из-за цены и из-за условий, поясняет мужчина. "Даже однокомнатная квартира стоила от 350 долларов в месяц. Но еще постоянно отключали свет, а значит не было и горячей воды", - рассказывает Антон.

Девушка Антона, его ровесница Ольга (имя изменено по просьбе собеседницы) родилась в Санкт-Петербурге, работала юристом. Решила уехать из России в Кыргызстан из-за Антона: "Я прилетела в Ош в ноябре. Поначалу мне сразу все понравилось. Климат, кухня, люди доброжелательные, говорят по -русски. Цены низкие. Правда, сразу бросилось в глаза, что город маленький, а людей много. После Питера для меня этой было непривычно. Обратила внимание на то, что в городе почти не было тротуаров... Местами это очень советский город".

Ольга в Оше не работала. Пара жила на средства от продажи квартиры в Питере, которые привезла с собой, была еще небольшая зарплата Антона. "Мне бросилось в глаза то, что даже вся реклама шла в Instagram. Там можно было найти и мастера маникюра, и риэлторскую компанию, и вакансии", - рассказывает о своих впечатлениях Ольга.

Но Антон и Ольга через какое-то время решили перебраться в Бишкек. "У нас была цель выучить английский язык в хорошей языковой школе. Мы подумали, что в столице сможем найти то, что нам нужно", - говорит Антон, объясняя, что намерен в будущем работать в международной компании, которая вряд ли будет связана с его юридическим образованием. Антон хотел бы работать в сфере IT. "Ну, и если честно, хотелось большей цивилизации, хотя Ош очень приятный город, но в плане инфраструктуры он не развит", - признается наш собеседник.

Как россияне обосновались в Бишкеке

Антон и Ольга в Бишкеке сразу столкнулись с проблемой поиска жилья. Из-за большого наплыва приезжих цены на недвижимость в столице резко выросли и были значительно выше, чем в Оше. "В Бишкеке мы столкнулись с проблемой мошенничества среди риэлтеров, рассказывает Антон. - Существует целая схема, когда риэлторы получают деньги за свои услуги, а клиент получает адреса несуществующих квартир или недействительные номера владельцев. Кроме того, мы слышали, что прежних жильцов хозяева квартир выселяли, чтобы заселить россиян, которые будут платить гораздо больше".

Другим серьезным вопросом после поиска жилья оказался вопрос документов. "Я приехал в Кыргызстан с моим российским загранпаспортом. С регистрацией здесь проблем не было. Проблема была в том, чтобы попасть в российское консульство или посольство для того, чтобы уладить вопрос с документами. Туда было невозможно записаться. Очередь на месяцы вперед", - рассказывает Антон.

Как относятся к россиянам в Кыргызстане

По его словам, в Бишкеке на тот момент было много россиян, больше чем в Оше. Отношение со стороны местных жителей к ним было разным. "Я хотя и слышал о национальном вопросе, в Оше с этим не сталкивался. Только однажды в Бишкеке мы услышали от местных парней в парке что-то типа: "Русские понаехали". Но я их понимаю, учитывая, как порой относились к гастарбайтерам из Кыргызстана в России", - рассказывает Антон.

Бишкекчанка Алина (имя изменено по просьбе собеседницы) в беседе с DW посетовала на то, что из-за наплыва россиян в Бишкеке резко выросли цены - и на товары, и на услуги, но прежде всего на жилье. "Приезжие люди первое время ходили и восхищались: Как у вас все дешево! По сравнению с Россией наверное да, цены ниже. Но в итоге к чему все это привело?", - спрашивает Алина.

"В Бишкеке все очень сильно подорожало после того, как приехало много людей из России. Многие наши, кто раньше работал в Москве или Питере, тоже временно вернулись в Кыргызстан. Поэтому цены сильно искусственно раздули", - говорит другая собеседница DW, Анара.

Однако спустя более полугода часть россиян уже уехала из Кыргызстана. "Они поняли, что здесь, в Бишкеке, не все так хорошо с жильем, с работой, с экологией. Да и цены сейчас не такие уж низкие. Многие ехали сюда временно, "пересидеть" мобилизацию, и теперь возвращаются, считая, что в России все уже успокоилось", - рассуждает Алина.

Из Кыргызстана депортируют по запросу РФ

Кто-то решил вернуться в Россию добровольно. Кого-то заставили это сделать. К лету 2023 года в Кыргызстане заработала система распознавания лиц, при помощи которой местные правоохранительные органы ищут людей, объявленных в розыск в странах СНГ. В рамках этой системы российские власти предоставили Кыргызстану данные более чем 85 тысяч человек. За первые десять дней работы были задержаны четверо иностранных граждан, в том числе активисты из России.

Кроме того, по сообщениям СМИ, власти Кыргызстана оказывают давление на россиян , открыто выступивших против войны в Украине, с тем, чтобы они покинули страну. Одним из таких примеров издание The Insider называет активистов объединения "Красная крыша" Юлию Кулешову и Тимофея Илюшина. Кроме того известно также, как минимум, о двух случаях задержаний россиян в Кыргызстане в июне этого года: это активистка организации "За права человека", фигурантка дела "Левого сопротивления" Алена Крылова, которую в России обвиняют в "экстремизме"; и анархист Лев Скорякин, в России также объявленный в федеральный розыск. Еще одного россиянина Алексея Рожкова депортировали из Кыргызстана . Рожков стал одним из первых антивоенных активистов в России, который в марте 2022 года устроил в РФ поджог военкомата в знак протеста против войны.

Глава правозащитного движения "Кылым шамы" Гульшайыр Абдирасулова в интервью изданию The Insider отмечает, что "депортируют всех, конечно, по запросу РФ - тех, на кого есть уголовные дела и которые находятся в розыске. Те, на кого нет запроса, нормально пребывают, если нет нарушения миграционного законодательства". А политолог Алмаз Тажыбай подчеркивает, что "выгода выдачи российских диссидентов, в том числе тех, кто выступает против военной агрессии, - в том, чтобы "большая Россия" не только не навредила "маленькой стране", но и не перестала помогать. "Сегодня Бишкек выдал российских граждан, где-то полгода назад МВД РФ задержала в Москве и выдала киргизских оппозиционеров...", - цитирует аналитика Турата Акимова сайт theins.ru.

В свою очередь министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев, отвечая на вопрос журналистов 22 июня, заявил: "Сейчас очень много молодых ребят, которые приезжают здесь работать, русскоязычных. Но то, что их задерживают, передают, я таких фактов не знаю, но если они есть, то это внутреннее дело самой России. Те из русскоязычного населения, кто находится в Бишкеке, свободно передвигаются, встречаются, работают, здесь особых проблем я не вижу. Нет таких фактов".

Из Бишкека в Ташкент

Часть уехавших после мобилизации россиян по-прежнему остается в Кыргызстане, часть уже перебралась в другие страны. Антон и Ольга тоже уехали из Бишкека. Сейчас они в Узбекистане. "Ташкент - более развитый город. Здесь нам предложили жилье. Цена ниже, чем в Бишкеке. Качество услуг выше, например в банках, в больницах. Госструктуры, на мой взгляд, работают лучше. Здесь я еще в мае смог записаться на прием в консульство РФ, чтобы решить вопрос с документами", - рассказывает Антон. По его словам, в Узбекистане проблем с регистрацией нет, но власти строже относятся к этому вопросу, чем в Кыргызстане. "Здесь за нарушение правил пребывания могут и выдворить из страны. Но если своевременно продлевать регистрацию, то проблем не будет", - говорит Антон.

Антон и Ольга нашли языковую школу и учат английский. "Я узнавала здесь о возможностях работы по специальности. С моим юридическим образованием я могла бы здесь найти работу, где мне платили бы даже больше, чем в России. Но мы совсем недавно в Ташкенте, нужно осмотреться. Пока город мне очень нравится - фонтаны, зелень кругом, много современной архитектуры", - говорит Ольга.

В Россию Антон и Ольга возвращаться не собираются. Если что-то не получится в Узбекистане, поедут дальше в одну из европейских стран.

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