Вернувшиеся в Россию релоканты могут стать "предателями"

Серьезной конкуренции за эмигрантов из России нет. Россиянам за границей не особенно рады. Но и дома их ждут не только "родные стены", но и война, а также репрессивные органы, отмечает Иван Преображенский.

КПП на границе Казахстана и России Фото: DW

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин дал старт информкампании по привлечению назад из-за границы тех, кто уехал из страны после начала полномасштабной российской агрессии против Украины. 19 июня, он пугал их концлагерями, но не на родине, где сажают за пост в соцсетях, а в Европе. Прислушаются ли к нему уехавшие россияне?

Володин релокантам: вернись, я все прощу?

Вслед за заявлением Володина призывы возвращаться посыпались как из рога изобилия. Высказался муж Ксении Собчак, режиссер Константин Богомолов, назвавший "непримиримость свойством слабости". Подключилось издание Путина, газета "Комсомольская правда", с комичным в своей фейковости письмом "уехавшего айтишника". Малоизвестный иркутский фонд "Звезда" даже объявил, что якобы ведет переговоры о возвращении в Россию экс-депутатов Ильи Пономарева и Дмитрия Гудкова.

Иван Преображенский Фото: Peter Steinmetz/DW

Почему настроение этих людей и отношение к уехавшим столь волшебным образом изменилось? Буквально днем раньше Володин называл их "предателями", а еще раньше требовал ограничить в правах собственности и ввести для них специальные налоги. Лишь глава Минцифры Максут Шадаев настойчиво продвигал идею создания специальной программы по возвращению релокантов, но и то только для айтишников, которых остро не хватает российской экономике.

Зов кремлевских "предков"

Новый тренд очевидно задал Владимир Путин, заявивший, что якобы уже половина россиян в страну вернулась (хотя статистики ни у кого нет). Больше месяца разнообразные "источники", близкие к Кремлю, сливали в медиа истории о том, как российский диктатор расстроился, узнав что сотни тысяч россиян покинули страну из-за развязанной им войны и начатой в сентябре 2022 года мобилизации. И теперь это воплотилось в пропагандистском нарративе.

С учетом "особой логики", которой отличается сейчас российское руководство, начавшее, исходя из нее, полномасштабную агрессию против Украины, нет большого смысла гадать, что стало причиной такого изменения позиции российского правителя. Некоторые экономисты считают, что этот интерес неспроста и что люди нужны путинскому режиму для укрепления экономики. А может они нужны военным. Недаром же принимался закон об "электронных повестках" и другие изменения в "призывное" законодательство, которые призваны в случае необходимости быстро пополнить ряды российской армии.

"Прагматики" и "идеалисты" среди уехавших россиян

Фактически Кремль пытается представить ситуацию так, будто россияне покидали в 2022-2023 годах страну исключительно по глупости. Первый испуг, билет до Стамбула или очередь на горном перевале на пути в Грузию, проблемы с квартирой, банковской картой, школой, русофобия, невозможность получить визу в европейские страны - так рисуют российские спикеры нелегкий путь релокантов. А теперь, пугает их Володин, ссылаясь на неосторожную фразу президента Чехии Петра Павела , и вовсе угроза "концентрационных лагерей".

Лагеря - это конечно миф, его ошибочность уже объяснил сам Петр Павел. Но в целом, если бы в словах российских властей и пропагандистов не было частицы правды, те, кто сам называет себя релокантами, в Россию бы не возвращались вовсе. Российская диаспора за рубежом напряжена и действительно нервно реагирует даже на проходные упоминания о ее статусе в ЕС, вроде того, что сделал в интервью чешский президент.

Идейных противников, не принявших войну, Кремль старается не замечать, будто их нет. Пропаганда рисует образ "прагматика", которому оказалось сложно за границей. Это, кстати, в основном, не айтишники, чей язык - язык программирования, им везде рады.

Однако война идет уже полтора года и для многих превратилась в фон. Даже те россияне, кто в первые месяцы активно помогали беженцам и выходили на акции протеста против кремлевской агрессии, сейчас часто больше озабочены тем, что почти нереально вывезти к себе, например, престарелых родителей из России или просто встретиться с ними, перевести им денег на родину.

Возвращение в путинскую Россию - билет в один конец

Чаще всего это те, кто изначально не разделял "идеологического" неприятия путинского режима. Например, убежал из России, что предохранить себя от мобилизации. Они не за войну, но и не сказать, чтобы очень против нее. Бытовые сложности для них на первом месте.

Эти люди вполне могут задуматься о возвращении, тем более, что Евросоюз за них не конкурирует и мало где реально получить рабочую визу. Вернуться ради бытового комфорта для них нормально, у них нет жесткого психологического и этического барьера, а в России вроде бы нет поголовной мобилизации и работают кафе с тыквенным латте.

Вот только понимают ли они, что это может оказаться билетом в один конец? При новой мобилизации выехать уже не получится. Россия продолжает стремительно изменяться - и гарантий безопасности им никто не дает. Опыт "возвращенцев" из белой эмиграции, оказавшихся потом не в мифических чешских, а во вполне реальных лагерях ГУЛАГа - это один из вариантов будущего для тех, кто считает себя прагматиком, а на деле рискует оказаться "изменником родины".

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также: