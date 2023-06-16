Власти Чехии пояснили слова о слежке за россиянами на Западе

Режим "пристального наблюдения" за россиянами, о котором говорил президент Чехии, относится "к тем, у кого есть факторы риска", уточнила пресс-секретарь Петра Павела.

Офис президента Чехии Петра Павела в пятницу, 16 июня, разъяснил слова главы государства о том, что живущие на Западе россияне - как граждане страны, ведущей агрессивную войну, - должны находиться "под пристальным вниманием спецслужб". Эти слова прозвучали накануне в англоязычном интервью Павела "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и вызвали большой резонанс в русскоязычной среде в Чехии.

Пресс-секретарь чешского лидера Маркета Ржехакова после интервью в письменном комментарии изданию заявила, что "президент никоим образом не имел в виду интернирование или какое-либо преследование" российских граждан. Она объяснила, что режим "пристального наблюдения" за россиянами, о котором говорил Павел, относится не к каждому человеку, а "к тем, у кого есть факторы риска". Ссылка на японских граждан в США во время Второй мировой войны, по ее словам, была сделана президентом "в контексте того, что ограничительные меры в отношении граждан враждебных стран не являются чем-то новым и применялись в прошлом, хотя и более жестко".

Пресс-секретарь Павела: Большинство жителей РФ поддерживают Путина

В то же время Ржехакова отметила, что значительное большинство жителей РФ поддерживают российского лидера Владимира Путина, агрессию против Украины и даже нападения на гражданские объекты в Украине. "В этих условиях было бы полным провалом наших собственных служб безопасности и угрозой для безопасности наших граждан, если бы эти службы не уделяли повышенного внимания русской общине, проживающей в нашей стране", - сказала пресс-секретарь Павела.

В интервью "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" Павел, занимавший посты председателя Военного комитета НАТО и начальника Генштаба вооруженных сил Чехии, напомнил об обращении США с японскими гражданами во время Второй мировой войны. В тот период множество японцев были интернированы с Западного побережья США в "военные центры перемещения", сказал он. Президент Чехии также призвал к скорейшему принятию Украины в Евросоюз и НАТО после окончания войны.

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