Визы в Германию для граждан России. Что изменится с 1 июня?

С 1 июня 2023 года генконсульства ФРГ в Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске прекращают оформление и выдачу виз на въезд в Германию. Прием заявлений будет осуществляться только в уполномоченных внешних поставщиках услуг по приему визовых заявлений VisaMetric в этих городах, а также в немецком посольстве в Москве. Впредь обработкой визовых анкет и выдачей виз российским гражданам будет заниматься исключительно консульский департамент посольства Германии в Москве.

DW - о новых правилах и процедурах получения виз на въезд в Германию.

Централизованная обработка визовых анкет в посольстве ФРГ

В МИД ФРГ разъяснили, что речь идет о централизации обработки визовых анкет в немецком посольстве в Москве, но для самих россиян, планирующих приезд в Германию, в большинстве случаев по сути дела ничего не меняется. Как и раньше, они смогут подавать документы на немецкую визу в один из сертифицированных сервисно-визовых центров VisaMetric, работающих в Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Новосибирске и Москве.

В визовом центре в Москве Фото: picture-alliance/dpa/Itar-Tass/A. Geodakyan

В каждом из этих городов у VisaMetric есть офисы, в которых принимают заявления на абсолютное большинство категорий немецких виз. Исключение составляют некоторые категории национальных виз. Как пояснили корреспонденту в МИД ФРГ, речь идет, в частности, о немцах-переселенцах и выезжающих в ФРГ по еврейской линии. В таких случаях немецкое законодательство не позволяет передавать прием документов внешнему поставщику таких услуг. Приемом и обработкой визовых анкет этой категории граждан РФ будет и далее заниматься посольство ФРГ в Москве.

Как записаться на прием

Для всех же остальных изменение с 1 июня будет заключаться в том, что записываться на прием и сдавать документы (а также свои биометрические данные, в частности отпечатки пальцев) им надо будет не в немецком консульстве в том или ином городе, а в местном филиале VisaMetric. За получением своего паспорта с немецкой визой тоже в Москву ездить не придется. Паспорт перешлют из посольства ФРГ в Москве обратно.

Немецкое посольство в Москве Фото: picture-alliance/dpa/Tass/S. Fadeichev

На сайте этого сервисно-визового центра размещена вся информация, необходимая для подачи заявления на ту или иную категорию немецкой визы, будь то туристическая шенгенская на пребывание в Германии до 90 дней в течение полугода, или национальная на более длительный срок.

В последнем случае, написано на сайте, "Вы больше не сможете записаться на прием напрямую в визовом отделе или визовом центре VisaMetric. Вам будет необходимо внести себя в список ожидания через систему бронирования посольства. После этого посольство произведет запись на прием в хронологическом порядке".

Что изменилось после отмены соглашения об упрощении визового режима

Что касается требований к соискателям немецкой визы, то они изменились еще раньше - после того, как вследствие войны, развязанной Россией против Украины, по решению Европейского Совета было полностью приостановлено действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Российской Федерацией.

Размер консульского сбора был повышен до 80 евро для взрослых и подростков, до 40 евро - для детей в возрасте от 6 до 12 лет. Срок обработки документов, составлявший ранее, как правило, всего 15 дней, увеличился примерно втрое. Более тщательно и придирчиво теперь рассматривают консульские работники представленные заявителем документы, в ряде случаев просят дополнительные.

Срок обработки документов для получения немецкой визы в РФ увеличился примерно втрое Фото: imago images/blickwinkel

Это может быть, например, подтверждение об оплате забронированного жилья или оформленный в одной из стране ЕС полис медицинского страхования. Более не выдаются многократные визы с длительным сроком действия.

Кроме того, как пояснили в МИД ФРГ, если раньше для подтверждения цели поездки было достаточно только одного подтверждения, например приглашения какой-нибудь немецкой организации или фирмы, то теперь заявителю необходимо доказать, что он и в самом деле работает в указанной сфере и поддерживает деловые контакты с профильными партнерами в Германии.

Призывной возраст - причина отказа в визе?

В апреле этого года в российских социальных сетях появились сообщения о том, что немецкое консульство в Москве отказывает россиянам призывного возраста в шенгенских туристических визах, подозревая их в намерении остаться в Германии дольше установленного срока в 90 дней, чтобы уклониться от мобилизации и отправки на войну против Украины.

Призывной возраст не может быть единственной причиной для отказа в немецкой визе Фото: Donat Sorokin/dpa/TASS/picture alliance

В пояснении к одному из таких отказов немецкого консульства прямо говорится: "Сомнения в вашей готовности вернуться на родину возникают из-за того, что вы как гражданин России призывного возраста относитесь к группе лиц, потенциально затронутых частичной мобилизацией в российскую армию. По этой причине ваша готовность вернуться на родину скорее всего окажется значительно меньше".

В МИД Германии корреспонденту DW подтвердили, что при рассмотрении заявки на шенгенскую визу консульские работники обязаны убедиться в готовности заявителя вернуться на родину. При этом возможность призыва в армию рассматривается как один из влияющих на это факторов, но именно как один, и единственным для принятия решения об отказе он быть не может, сказали корреспонденту DW.

Готовность заявителя вернуться на родину, говорит МИД ФРГ, подтверждается семейными обстоятельствами, например, тем фактом, что в России на время поездки в Германию остаются жена или малолетние дети, или наличием стабильной и хорошо оплачиваемой работы, или предстоящим вскоре завершением обучения в вузе: "Если же ничего из этого нет, и к тому же имеется возможность призыва заявителя в армию, то это может привести к отказу в выдаче шенгенской визы".

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