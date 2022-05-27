Немецкие визы для россиян. Что теперь нужно для эмиграции в Германию

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Россияне, выступающие против войны России с Украиной, теперь могут по упрощенной процедуре получить немецкую национальную визу и вид на жительство в Германии. DW - с подробностями.
Никто точно не знает, сколько россиян, не согласных с политикой Кремля, уехали из страны после начала войны России против Украины. Одни называют порядок цифр в 100-200 тысяч человек, другие - до миллиона. Многие из оппозиционно настроенных интеллектуалов, правозащитников, деятелей культуры и журналистов считали, что столицей российской эмиграции, как и век назад, снова станет Берлин.
Однако возможность для их переезда именно в Германию была до сих пор весьма ограниченной. Более трех месяцев в правительстве ФРГ шло межведомственное согласование упрощенной процедуры предоставления россиянам национальной немецкой визы, вида на жительство и права на работу в этой стране. Что в итоге?
"Все более брутальная агрессия России против Украины сопровождается все более сильными репрессиями внутри страны, в первую очередь, против прессы, правозащитников и оппозиционеров, - заявила в понедельник, 30 мая, министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser). - Мы предлагает россиянкам и россиянам, которые подвергаются преследованиям и угрозам, защиту в Германии. А в особенности российским журналистам мы предоставим возможность свободного и независимого освещения событий из Германии".
Как пояснил корреспонденту DW пресс-секретарь немецкого МВД Саша Лавренц (Sascha Lawrenz), к категории повышенного риска в России решено отнести адвокатов, защищающих в судах диссидентов; представителей внепарламентской оппозиции и их сторонников, правозащитников, а также сотрудников правозащитных организаций и организаций, объявленных в России нежелательными, физлиц-"иноагентов".
Кроме того, в Германии готовы приютить выступающих против войны России в Украине ученых, деятелей культуры и журналистов. Говоря о журналистах, Лавренц специально отметил, что упрощенная процедура распространяется также на журналистов российских государственных СМИ, которые были уволены за не соответствующее официальной линии освещение событий.
Все такие лица cмогут переехать в Германию вместе с семьей - женой или мужем и несовершеннолетними детьми. Выезд возможен не только из самой России, но и из любой другой страны, в которой в настоящий момент находится россиянин, например, из Грузии или Армении. Оформление производится через немецкие диппредставительства в этих государствах. Допускается также переоформление на национальную визу для тех россиян, которые уже находятся или приезжают в Германии по шенгенской визе.
Для упомянутых категорий лиц решено применять 22-ю статью немецкого закона, регулирующего пребывание иностранцев в Германии. Согласно этой статье, гражданам зарубежных стран может предоставляться вид на жительство в ФРГ в соответствии с положениями международного права, по неотложным гуманитарным причинам, а также в том случае, если это отвечает политическим интересам Германии.
При этом речь идет не о шенгенской визе, которая позволяет находиться в Германии только 90 суток, причем без права на работу, а о национальной немецкой визе, которая выдается для долгосрочного пребывания в стране. Информацию о такой визе (и на русском языке) можно почерпнуть на сайте МИД ФРГ.
Срок пребывания в Германии с такой визой закон не оговаривает. Научная служба бундестага указывает лишь, что иностранец с видом на жительство по 22-й статье упомянутого закона может оставаться в Германии только до тех пор, пока сохраняются причины, побудившие немецкие власти его принять. А причины такие, скорее всего, будут в России еще очень долго.
МВД указывает, что немецкие власти уже начали применять такую процедуру предоставления визы и вида на жительство в Германии. Причем, заверил Лавренц, "быстро и без бюрократической волокиты". "Так что при наличии необходимых предпосылок, - добавил он, - уже может быть предоставлена въездная виза и возможность длительного пребывания в Германии".
Отвечая на вопрос DW о таких "необходимых предпосылках", представитель МВД отметил, что человек "должен убедительно показать, что подвергается преследованиям". Лавренц, правда, не смог внятно объяснить, каким именно образом соискателю национальной визы надо подтвердить факт преследования или его антивоенную позицию.
Впрочем, согласно межведомственной договоренности, функции МВД в этой процедуре будут ограничиваться проверкой россиян на предмет угрозы национальной безопасности Германии, что предполагает главным образом прогон через базы данных немецких спецслужб.
Самих же кандидатов будут отбирать немецкие дипломаты в ходе консультаций с государственным министром по вопросам культуры и СМИ Клаудией Рот (Claudia Roth). И, как заверили корреспондента DW в МИД Германии, заявления российских противников Путина и войны в Украине будут рассматриваться максимально благожелательно и в минимально возможные сроки.
Смотрите также: