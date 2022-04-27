Еврокомиссия предложила упростить легальную миграцию в ЕС

Еврокомиссия внесла предложения упростить легальнуюмиграциюв ЕС. В пакет, принятый еврокомиссарами на заседании в среду, 27 апреля, входит и пилотный проект для украинцев, спасающихся в странах Евросоюза от российского вторжения. Пакет предложений на пресс-конференции в Брюсселе представили один из заместителей председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас и еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон, сообщает корреспондент DW.

"Легальная миграция - это беспроигрышная ситуация, приносящая пользу всем. Тем, кто хочет эмигрировать, она дает возможность улучшить их условия жизни и построить лучшую жизнь, предоставляя нашим экономикам в то же время больше квалифицированных работников", - отметил Схинас.

"С помощью этого пакета мы упрощаем процесс подачи заявок для проживания и работы в ЕС и усиления прав резидентов и членов их семей. Я уверена, что мы предлагаем надежный путь привлечения новых талантов в ЕС на сегодня и на завтра", - добавила Йоханссон.

Еврокомиссия предлагает изменить правила вида на жительство

В пакет вошли проекты изменения двух директив ЕС - о временном и постоянном виде на жительство.

Что касается временного вида на жительство, то Еврокомиссия предлагает разрешить подаваться на него не только с территории страны ЕС, где человек хочет работать, но также и из территории, где он живет. На рассмотрение заявления сейчас отводят четыре месяца. В Брюсселе предлагают включить в эти сроки выдачу визы, нужной для въезда в это государство ЕС, а также проведение проверки на рынке труда.

Сейчас граждане третьих стран со временным видом на жительство не могут менять работодателя. Еврокомиссия считает, что это ограничение следует отменить. А в случае потери работы, разрешение на проживание должно действовать еще три месяца, считают брюссельские чиновники.

Бессрочный вид на жительство можно получить после пяти лет проживания на территории ЕС - но только в одной и той же стране. Еврокомиссия предлагает считать этот срок и в случае, если человек переехал в другую страну объединения на протяжении этого периода. По мнению брюссельских чиновников, членам семей людей в ПМЖ следует упростить воссоединение семьи с предоставлением полного доступа к рынку труда.

Теперь эти проекты изменений будут рассматривать Совет ЕС и Европарламент.

Пилотный проект поиска талантов для беженцев из Украины

Еврокомиссия предложила инструменты поиска специалистов для существующих вакансий. Речь идет о пуле талантов и партнерств по талантам. Пул талантов - это платформа, где смогут зарегистрироваться квалифицированные люди, живущие в третьих странах, но желающие работать в ЕС. Этот портал планируют запустить в середине 2023 года.

А летом этого года Еврокомиссия хочет запустить пилотный проект пула талантов для украинцев, пользующихся временной защитой в Евросоюзе. Сейчас это около 3,8 млн человек. Украинцысмогут регистрироваться на портале, где они будут указывать свои квалификации. Это поможет работодателям искать работников. Йоханссон надеется, что данный пул сможет, например, помочь государствам ЕС найти учителей из Украины, чтобы взять их на работу для поддержки украинских детей-беженцев.

Что касается партнерств по талантам, то Еврокомиссия намерена запустить первые из них - с Марокко, Тунисом и Египтом - до конца 2022 года.

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