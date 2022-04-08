 Аресты и штрафы за призывы к миру: как в России преследуют пацифистов | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 09.04.2022

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Россия

Аресты и штрафы за призывы к миру: как в России преследуют пацифистов

В России преследуют противников войны в Украине. Жители городов сообщают о многочисленных задержаниях за любые проявления антивоенных настроений. Что происходит в Татарстане - у DW.

Девушка показывает руку, на ладони которой нарисован пацифистский символ

Новое законодательство о "дискредитации российских вооруженных сил" действует чуть больше месяца. За это время суды по всей стране рассмотрели более 300 административных дел. Возбуждено как минимум 21 уголовное дело. В одних случаях фигуранты дел призывали к миру и просили остановить кровопролитие, в других - и вовсе молчали.

Мир, война и дискредитация армии

"Рядом с моим местом работы находится отделение полиции, мимо него надо пройти. Это я и делал последние полтора года, и за это время никто из полицейских мною не интересовался. Так это было и весь тот месяц, что я ношу зеленую ленту на рюкзаке", - рассказывает житель Казани Алексей (имя изменено по просьбе героя. - Ред.).

После вторжения РФ в Украину активисты из разных российских городов начали проводить мирную акцию "Зеленая лента". Ее участники развешивают в общественных местах ленты зеленого цвета, а также носят их в качестве так называемого "молчаливого протеста" против войны. Алексея задержали на одной из центральных улиц Казани за ношение такой ленты на рюкзаке. Он говорит, что повесил ее в знак солидарности в борьбе с раком почек. Но при этом не скрывает, что не поддерживает и вторжение России в Украину.

"В отделе полиции я был очевидцем очень интересной сцены. Начальник отдела постоянно с кем-то созванивался и уточнял, что мне вообще предъявить. Сначала они составили один вариант протокола, потом - другой, потом - всё снова переписали", - вспоминает Алексей. В итоге ему вменили в вину подрыв доверия к вооруженным силам "в присутствии граждан". "При себе имел рюкзак черного цвета, на левой лямке которого была привязана зеленая атласная лента, символизирующая несанкционированную акцию в форме протеста", - записано в протоколе.

Участившиеся задержания на улицах

Несколькими днями ранее в Казани задержали еще двух человек - Азата Сабирова и Ирину Бадертдинову. Они меняли ценники в магазинах: вместо названия продукта ставили сообщения, касающиеся войны в Украине. Например, под полкой с кофе появился ценник с надписью "Российская армия разбомбила худшколу в Мариуполе. Около 400 человек прятались в ней от обстрелов". Обоим задержанным инкриминируют "подрыв доверия к вооруженным силам РФ". По их делам, как и по делу Алексея, судебные заседания еще не состоялись. До оглашения решения они отказались от общения с журналистами.

Участники антивоенной акции протеста в Москве, 24 февраля

Антивоенная акция протеста в Москве, 24 февраля

Между тем жители Казани сообщают об участившихся в последние дни задержаниях на улицах. По словам одного из горожан, пожелавшего сохранить анонимность, его остановили за ношение синего шарфа и желтой куртки. Еще одна жительница города сообщила о задержании за расклеивание антивоенных листовок в общественных туалетах. Другого казанца задержали, когда он нес сухоцветы синего и желтого цветов.

"В начале войны я вышел на пикет, и ко мне подошли двое полицейских, у нас тогда завязался разговор. Они меня не понимали, я не понимал их, но попыток переубедить у них не было. Когда я оказался в участке спустя пару недель, никаких таких разговоров уже не было. Они спокойно оформляли протокол, довольные, что получат за это какую-то премию. Они все поддерживают, даже в разговорах между собой никто из них не произносит слово "война", все называют это "спецоперацией", - делится один из участников антивоенного протеста.

Обыски и уголовные дела

До начала задержаний по административной статье в Казани у журналистов, активистов, а также студентов местных вузов прошли три волны обысков - 6, 17 и 25 марта. Многие после них сообщали о насилии полицейских.

"Во время обыска были ужасные оскорбления, унижения, угрозы, удары по голове и спине, наручники и поза на коленях все 3-4 часа. За попытку разогнуться давили на голову, ставили на спину колено. Угрожали, если не скажу, где телефон, раздеть догола мою мать. Ей 69 лет", - так описал обыск у него казанский активист Андрей Бояршинов. Эту записку он передал журналистам, копия текста имеется в распоряжении редакции. Впоследствии Бояршинова за публикацию двух постов в Telegram-канале и чате "Протестная Казань" обвинили в публичных призывах к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Сейчас активист находится в следственном изоляторе (СИЗО), свою вину он не признает.

Еще трех казанцев - Марину Ионову, Тимура Тухватуллина и Руслана Терентьева - после обысков подозревают в организации массовых беспорядков (ч. 1.1 ст. 212 УК РФ). Это дело тоже касается сообщения в Telegram-чате "Протестная Казань". Пользователь под ником "Микки Маус" опубликовал текст, в котором призывал к насилию на протестах. Сейчас этого поста в чате нет, а Ионова, Тухватуллин и Терентьев остаются на свободе. Активисты и их адвокаты считают дело сфабрикованным. "Насколько реальны все эти сообщения и посты, сказать не могу. Я видел только скриншот, но где он сделан - тоже непонятно", - отмечает Руслан Игнатьев, адвокат Тимура Тухватуллина.

Попытки запугать и заставить замолчать

Похожие истории рассказывают жители разных регионов России - от Калининграда до Магадана. Расклеивание антивоенных листовок, рисование граффити, ношение одежды цветов украинского флага - все это, по мнению силовиков и судей, дискредитирует российскую армию.

Задержание участников антивоенной демонстрации в Санкт-Петербурге, 2 марта

Задержание участников антивоенной демонстрации в Санкт-Петербурге, 2 марта

"Подобные преследования действительно носят массовый характер. Людей, которые часто и громче остальных выступают против военной операции, включают в различных статусах в уже возбужденные уголовные дела. Естественно, все это делается с одной единственной целью - запугать. Силовики думают, что, проводя обыски, привлекая людей к ответственности, их можно заставить замолчать", - комментирует ситуацию правозащитница Эльза Нисанбекова.

Чаще всего признанных виновными в "действиях, направленных на дискредитацию использования" российской армии (ст. 20.3.3. КоАП), штрафуют. Но того, кто в течение года с момента оплаты штрафа повторно совершит такое правонарушение, могут привлечь уже к уголовной ответственности.

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    Автор: Сергей Елкин


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