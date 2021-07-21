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Столица Республики Татарстан Казань, вид на Казанский Кремль
Фото: AP/dpa/picture alliance

Казань

Город в Российской Федерации, столица Республики Татарстан с населением более 1,2 млн человек.

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Контекст

Владимир Путин виртуально принимает участие на саммите БРИКС в ЮАР в августе 2023 года

БРИКС - конкурент Запада? Какую роль играет Россия

БРИКС - конкурент Запада? Какую роль играет Россия

Значение БРИКС растет с увеличением числа членов организации. Насколько могущественной она может стать?
Конфликты25 декабря 2023 г.
Девушка показывает руку, на ладони которой нарисован пацифистский символ

Аресты и штрафы: как в России преследуют пацифистов

Аресты и штрафы: как в России преследуют пацифистов

Жители городов РФ сообщают о задержаниях за любые проявления антивоенных настроений. Что происходит в Татарстане - у DW.
Правосудие и закон9 апреля 2022 г.
Студенты у здания университета в Перми в день трагедии

Очевидцы о стрельбе в Перми: Такого побоища никогда не было

Очевидцы о стрельбе в Перми: Такого побоища никогда не было

Что произошло в пермском университете? Очевидцы - о пострадавших и жестокости нападавшего.
Общество20 сентября 2021 г.
Полиция возле университета в Перми, где произошла трагедия

Стрельба в Перми. Что говорят пережившие подобное в Казани

Стрельба в Перми. Что говорят пережившие подобное в Казани

За три месяца до случившегося в пермском вузе аналогичное массовое убийство произошло в казанской школе.
Политика20 сентября 2021 г.
Мужчину с плакатом "Умное голосование" задерживают на акции протеста в Москве (август 2021 года)

Что не так с альтернативой "Умному голосованию" в Татарстане

Что не так с альтернативой "Умному голосованию" в Татарстане

В Татарстане разработали проект для избирателей в цветах "Умного голосования". Но что с ним не так?
Политика8 сентября 2021 г.
Цветы у места трагедии

СК отрицает, что "стрелок из Казани" признан невменяемым

СК отрицает, что "стрелок из Казани" признан невменяемым

В отношении Ильназа Галявиева еще нет медицинских заключений, заявили в Следственном комитете РФ.
Политика21 июля 2021 г.
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