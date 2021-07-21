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Фото: AP/dpa/picture alliance
Казань
Город в Российской Федерации, столица Республики Татарстан с населением более 1,2 млн человек.
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Контекст
БРИКС - конкурент Запада? Какую роль играет Россия
БРИКС - конкурент Запада? Какую роль играет Россия
Значение БРИКС растет с увеличением числа членов организации. Насколько могущественной она может стать?
Конфликты
25.12.2023
25 декабря 2023 г.
Аресты и штрафы: как в России преследуют пацифистов
Аресты и штрафы: как в России преследуют пацифистов
Жители городов РФ сообщают о задержаниях за любые проявления антивоенных настроений. Что происходит в Татарстане - у DW.
Правосудие и закон
09.04.2022
9 апреля 2022 г.
Очевидцы о стрельбе в Перми: Такого побоища никогда не было
Очевидцы о стрельбе в Перми: Такого побоища никогда не было
Что произошло в пермском университете? Очевидцы - о пострадавших и жестокости нападавшего.
Общество
20.09.2021
20 сентября 2021 г.
Стрельба в Перми. Что говорят пережившие подобное в Казани
Стрельба в Перми. Что говорят пережившие подобное в Казани
За три месяца до случившегося в пермском вузе аналогичное массовое убийство произошло в казанской школе.
Политика
20.09.2021
20 сентября 2021 г.
Что не так с альтернативой "Умному голосованию" в Татарстане
Что не так с альтернативой "Умному голосованию" в Татарстане
В Татарстане разработали проект для избирателей в цветах "Умного голосования". Но что с ним не так?
Политика
08.09.2021
8 сентября 2021 г.
СК отрицает, что "стрелок из Казани" признан невменяемым
СК отрицает, что "стрелок из Казани" признан невменяемым
В отношении Ильназа Галявиева еще нет медицинских заключений, заявили в Следственном комитете РФ.
Политика
21.07.2021
21 июля 2021 г.
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